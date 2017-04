21 de persoane au murit din cauza rujeolei

Numărul persoanelor care au murit din cauza rujeolei a ajuns la 21, a declarat marți într-o conferință de presă consilierul ministrului Sănătății Alexandru Rafila.

‘Sunt 21 de decese înregistrate. A mai murit încă un copil de un an și jumătate care nu era vaccinat și de asemenea o tânără în vârstă de 17 ani are avea și alte comorbidități ar care nici ea nu fusese vaccinată la timp. De ce se îmbolnăvesc aceste persoane, pentru că virusul rujeolic circulă la copiii în vârstă între unu și cinci ani care nu au fost vaccinați și atunci există riscul să se îmbolnăvească cu cei cu vârstă mai mică de un an care nu sunt încă protejați de vaccin și sunt decese în rândul acestor copii’, a spus Rafila.

El a susținut că în proiectul de lege privind vaccinarea, care a fost pus în dezbatere publică, este prevăzută sancționarea MS, a DSP, a medicilor implicați în implementarea programului de vaccinare.

,,Nu discutăm numai despre sancționarea părinților, discutăm despre sancționarea Ministerului Sănătății dacă nu își face treaba, despre sancționarea DSP dacă nu își fac treaba, despre sancționarea medicilor implicați în implementarea acestui program de vaccinare’, a spus consilierul.

Conform ultimelor date raportate de Centrul Național de Supraveghere și Control a bolilor transmisibile, din luna septembrie au fost raportate peste 4.000 de cazuri de rujeolă.

Trei sferturi din totalul de îmbolnăviri au apărut la copii sub 10 ani, cu un vârf la grupa de vârstă 1-4 ani. Până în prezent, cazurile de rujeolă au apărut în 37 de județ, iar cele mai multe îmbolnăviri au apărut în județele Caraș Severin, Timiș și Arad.

Sursa: AGERPRES