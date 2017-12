478 de cazuri noi de HIV și 121 decese în 2017

În România, în primul semestru al acestui an, au fost depistate 478 de cazuri noi de infectări cu HIV/SIDA, iar 121 de persoane infectate au decedat în 2017, potrivit datelor prezentate miercuri de secretarul de stat în Ministerul Sănătății, Cristian Grasu.

“În primul semestru din anul 2017 în România au fost 478 de cazuri noi, iar în perioada de la începutul acestui an până la sfârșitul lunii septembrie s-au înregistrat 121 de decese. Este o situație de care trebuie să ținem cont și de care Ministerul Sănătății ține cont”, a afirmat Cristian Grasu, la o dezbatere prilejuită de Ziua Mondială a SIDA, marcată în fiecare an pe 1 decembrie.

El a adăugat că, în ceea ce privește indicatorii înregistrați în cadrul Programului național de luptă HIV/SIDA, costurile medii pe bolnav tratat, pe an, se situează la circa 26.614 lei, iar numărul pacienților care au beneficiat de tratament post-expunere a fost de 680, ceea ce a presupus o corectare a bugetului.

Managerul Institutului Național de Boli Infecțioase, Adrian Streinu Cercel, a arătat că România este singura țară europeană în care se fac rapoarte de mai multe ori pe an, în urma programelor de screening la nivel național.

“Sunt 18 sisteme de verificare de screening la nivel național, an de an, zi de zi. La cifra de 20 de milioane de locuitori pe care o are înregistrată România, vedeți cam care este procentul: HIV — 0,07%, incidență anuală 0,002%. Ăsta este rezultatul programului național de luptă anti-SIDA. B-ul (hepatita B — n.r.), odată cu introducerea vaccinării în 1996, a ajuns de la 13 undeva la 5%, practic avem o prăbușire de 21 de ori a acestei incidențe numai datorită introducerii vaccinării la nou-născut. Iar virusul hepatitei C este cu o rată relativ mică, de 1,9% spre 2 — 3%”, a declarat Adrian Streinu Cercel.

Potrivit datelor prezentate la dezbatere, printre metodele cele mai răspândite de transmitere HIV se numără relațiile sexuale între femei și bărbați (64%), între bărbați și bărbați (20%) și consumarea drogurilor pe cale intravenoasă (13%).

Dintre cele 14.831 de persoane cu HIV/SIDA care trăiesc în România, 76% sunt bărbați și 24% femei.

Federația UNOPA, în parteneriat cu Institutul Național de Boli Infecțioase “Prof. Dr. Matei Balș”, Centrul Român HIV/SIDA și Academia Europeană de HIV/SIDA au organizat, miercuri, dezbaterea “Programul de tratament HIV în România — prezent și perspective”, în contextul Zilei Mondiale SIDA, care se marchează în fiecare an, la nivel mondial, în data de 1 decembrie.

Sursa: AGERPRES