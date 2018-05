A fost inaugurat Spitalul de Copii “Victor Gomoiu”, o investiţie de 48 de milioane de euro

Noul spital pentru copii “Victor Gomoiu” a fost inaugurat luni, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, anunţând că este vorba despre o investiţie de 48 de milioane de euro, dar şi că pe vechiul amplasament al acestei unităţi medicale Primăria Municipiului Bucureşti va demara construirea unui centru de excelenţă în oncologie pediatrică.

“Această construcţie a demarat în 2012, dar, din nefericire, din cauza unor probleme şi neînţelegeri, s-au sistat lucrările în anul 2014, astfel încât la preluarea mandatului a trebuit să reluăm aproape de la zero această clădire şi, de asemenea, ea să devină funcţională, în sensul dotării cu aparatură de ultimă generaţie. În total, investiţia este de 48 de milioane de euro. În acest moment sunt funcţionale toate secţiile care au fost mutate din spitalul vechi ‘Victor Gomoiu’ şi într-o perioadă foarte scurtă vor fi dotate şi secţiile care au fost construite în plus faţă de ceea ce avea ca dotare vechiul spital. Vor fi şi secţii noi şi pacienţii minori din Bucureşti şi din întreaga ţară vor putea să se trateze aici”, a spus primarul general.

Ea a precizat că spitalul are 220 de paturi, iar schema de personal prevede peste 250 de angajaţi.

Gabriela Firea a menţionat că în perspectivă vor fi scoase la concurs noi posturi de medici şi de asistenţi, pentru a acoperi şi necesarul secţiilor care urmează să fie înfiinţate.

“Pe vechiul amplasament al Spitalului ‘Victor Gomoiu’, cel construit acum aproape 90 de ani, Primăria Capitalei va demara construirea unui centru de excelenţă în oncologie pediatrică, precum şi alte câteva secţii deficitare. De asemenea, a unui minihotel pentru părinţii copiilor care vor fi operaţi şi trataţi, atât la ‘Victor Gomoiu’, cât şi la Centrul de excelenţă în oncologie pediatrică. Aparatura din acest spital, inclusiv din cele zece săli de operaţii, este de nivel european”, a declarat edilul general.

Primarul Capitalei a adăugat că momentul este unul “extraordinar”, la care credea, la un moment dat, că nu va mai participa din cauza problemelor apărute.

“În momentul în care am preluat mandatul de primar general, acum doi ani, această clădire era mai mult o carcasă, lângă spitalul vechi de copii ‘Victor Gomoiu’, care a fost construit acum aproape 90 de ani”, a spus Firea. “Ne bucurăm de sprijinul total al doamnei ministru inclusiv în perspectivă pentru luarea altor unităţi spitaliceşti din Capitală de la Ministerul Sănătăţii la Primăria Capitalei pentru că împreună avem un parteneriat pentru oameni, pentru cei care ajung să aibă nevoie şi de sistemul de sănătate şi consider că atâta vreme cât Primăria Capitalei are în buget resurse suficiente poate să le îndrepte şi către anumite spitale care acum sunt în administrarea Ministerului Sănătăţii”, a mai spus edilul general.

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, prezentă la eveniment, a afirmat că spitalul arată exact cum trebuie să arate un spital pentru copii în anul 2018.

“Acest spital arată exact cum trebuie să arate un spital pentru copii. Este un spital dotat cu aparatură performantă şi pot să vă spun că am fost foarte impresionată de ceea ce am văzut pe secţia ORL, în pediatria generală, în ceea ce se pregăteşte pentru cardiologie, hematologie, diabet, ortopedie. Am văzut două dintre sălile de operaţii. Arată exact aşa cum trebuie să arate nişte săli de operaţie la nivelul lui 2018. Are toate circuitele. Deci, din punct de vedere epidemiologic, totul este foarte în regulă”, a susţinut Pintea.

Rectorul UMF Ioanel Sinescu a subliniat că inaugurarea noii unităţi medicale reprezintă un moment deosebit atât pentru lumea medicală bucureşteană, lumea academică din Capitală şi din toată ţara.

“Am participat la inaugurarea unui spital absolut european, cu o proiectare de vârf, cu execuţie de vârf, cu circuite foarte bune, cu o tehnologie avansată la nivelul lui 2018, cu personal medical care este mutat din celelalte pavilioane vechi în clădirea aceasta nouă, cu cadre didactice de la UMF “Carol Davila” care îşi desfăşoară activitatea curriculară cu studenţii”, a spus rectorul UMF.

Sursa: AGERPRES