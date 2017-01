Acreditarea conform standardelor ANMCS in anul 2017

Procesul de acreditare ANMCS/CONAS al unei unitati medicale spitalicesti de stat sau private este in mare masura o provocare pentru managementul medical si administrativ al unei organizatii vizate de evaluatorii ANMCS. Modificarile legislative sau metodologice de evaluare conform standardelor ANMCS/CONAS si suita de liste si indicatori de performanta (peste 1200) pot deveni cu adevarat ecuatii cu multe necunoscute pentru o echipa manageriala sau comisie care are, in fapt, alte sarcini curente sau statutare. Proiectul este in general dus intr-un termen relativ lung (6-12 luni) pana la 50-75% din documentare si implementare de echipa proprie, de nucleul de calitate sau comisia desemnata, insa, de cele mai multe ori, devine dezirabil un sprijin extern specializat, o echipa multidisciplinara care actioneaza coordonat si eficient in realizarea obiectivelor, dar mai ales ofera garantii, termenele in general fiind scurte si presante.

Consultantii ADVICE va ajuta sa depasiti toate obstacolele din momentul in care sunt cooptati alaturi de echipa de implementare a standardelor ANMCS/CONAS existente la nivelul unei unitati medicale programate la evaluare. Argumentele vin din experienta celor peste 15 ani de implementari in cele mai relevante domenii, cele peste 120 de proiecte implementate sau in curs, peste 15 spitale acreditate cu peste 90 puncte in ultimele 18 luni, istoricul relevant de certificari si audituri in domeniul calitatii serviciilor medicale si sisteme integrate de management. In unele cazuri, echipa ADVICE poate fi inclusiv o solutie de ultim moment, un al doilea ochi (uneori al treilea, chiar) aruncat peste documentatia pregatita in vederea evaluarii ANMCS/CONAS, un audit-diagnostic eficient realizat pe ultima suta de metri, o simulare in timp real a procesului ce urmeaza sa testeze capacitatea spitalului de a se conforma standardelor europene.

Recomandarea noastra – asigurati-va ca aveti cu adevarat cea mai buna versiune de documentatie implementata, pana in ultimul moment! Succes!

Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate (ANMCS) este instituţie publică cu personalitate juridică, organ de specialitate al administraţiei publice centrale în domeniul managementului calităţii în sănătate, care funcţionează în subordinea Guvernului şi coordonarea prim-ministrului, prin Cancelaria Primului-Ministru.

ANMCS se ocupă cu acreditarea unităţilor sanitare, acestea fiind stabilite cu consultarea Ministerului Sănătătii. Ca unităţi sanitare sunt definite, potrivit HG 629/2015 privind componenţa, atribuţiile, modul de organizare şi funcţionare ale Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate, entităţile cu sau fără personalitate juridică al căror obiect de activitate îl constituie acordarea asistenţei medicale, la orice nivel al acesteia: asistenţă medicală primară/medicină de familie, asistenţă medicală ambulatorie, asistenţă medicală spitalicească, indiferent de forma de proprietate. Acreditarea se acordă pe o perioadă de 5 ani, după care respectiva unitate trebuie sa se reacrediteze.

Scopul ANMCS constă în asigurarea şi îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor de sănătate şi a siguranţei pacientului, prin standardizarea şi evaluarea serviciilor de sănătate şi acreditarea unităţilor sanitare

Echipa ADVICE Consulting: Indiferent de problemele/ riscurile cu care te confrunti, suntem mereu alaturi de tine, putand astfel imbunatati decisiv sistemul tau actual de management, optimiza costurile tale de management si operationale si, nu in ultimul rand, gestiona operativ si solutiona toate tipurile de rapoarte de audit ce pot aparea. Iti punem alaturi peste 15 ani de pasiune, expertiza si exemple de succes din cele mai relevante industrii/domenii de activitate, peste 150 de organizatii – unitati medicale spitalicesti de stat si private, universitati si colegii nationale, institutii publice descentralizate, consilii locale / judetene. Consultanta management medical – acreditare standarde ANMCS/CONAS, acreditare laboratoare RENAR, manuale de proceduri operationale, control intern OSGG 400/2015 si OSGG 200/2016, audituri /certificari ISO sisteme de management al calitatii, mediului, informationale

