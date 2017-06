ADHD este asociat cu întârzierea obținerii permisului de conducere și cu un risc sporit de accidente rutiere

Adolescenții diagnosticați cu tulburare hiperactivă cu deficit de atenție (ADHD) așteaptă mai mult timp în comparație cu alți tineri înainte de a obține permisul de conducere a automobilului și ar putea fi expuși unui risc sporit de accidente rutiere după ce încep să conducă vehicule pe drumurile publice, sugerează rezultatele unui studiu publicat recent în Statele Unite, informează Reuters.

În total, totuși, riscul de accident rutier în rândul persoanelor cu ADHD nu a fost la fel de ridicat ca riscurile similare evidențiate într-o serie de studii precedente, au precizat autorii acestui studiu.

“S-a raportat frecvent că noii șoferi cu ADHD prezintă un risc de patru ori mai mare de accident rutier decât populația generală alcătuită din șoferi tineri”, a declarat coordonatorul studiului, Thomas Power, medic la Spitalul pentru Copii din Philadelphia. “Însă alții au sugerat că acest risc este mai scăzut”, a adăugat el.

Persoanele cu ADHD ar putea fi hiperactive și să aibă probleme cu atenția și cu impulsivitatea, potrivit U.S. Centers for Disease Control and Prevention. Cercetări recente au sugerat că peste 10% dintre copiii și adolescenții americani au fost diagnosticați cu ADHD.

Pentru noul studiu, oamenii de știință au analizat dosarele medicale ale unui număr de 18.344 de tineri rezidenți din New Jersey, născuți între 1987 și 1997, inclusiv pe cele ale unui număr de 2.479 tineri cu ADHD. Înregistrările medicale au fost asociate cu date provenind din perioada 2004-2014 referitoare la obținerea permisului auto și la accidentele rutiere produse în New Jersey.

În comparație cu tinerii fără ADHD, cei diagnosticați cu această afecțiune prezentau o probabilitate cu 35% mai mică de a obține permisul de conducere a automobilului în primele șase luni după ce deveneau eligibili pentru a susține acel examen. Acest detaliu a fost valabil atât în cazul băieților cât și al fetelor.

Cercetătorii nu pot să indice motivul pentru care obținerea permisului auto necesită o perioadă mai mare de timp pentru tinerii cu ADHD, a precizat profesorul Power. Este posibil ca părinții tinerilor cu ADHD să ia decizia de a amâna acel examen pentru copiii lor sau tinerii înșiși să aibă nevoie de mai mult timp înainte de a trece examenul.

Oamenii de știință au descoperit, de asemenea, că tinerii cu ADHD prezintă un risc de 1,36 de ori mai mare de a fi implicați în accidente rutiere în perioada menționată în acest studiu în comparație cu persoanele care nu au această boală.

Aproximativ 43% dintre tinerii cu ADHD au fost implicați într-un accident rutier, în comparație cu procentul de 36% al celor care nu au ADHD. Riscul sporit de accident rutier în rândul tinerilor șoferi cu ADHD nu a variat în funcție de sex și de vârstă după obținerea permisului auto.

Nu a fost remarcat un risc suplimentar de accident rutier pentru persoanele care iau medicamente anti-ADHD, însă profesorul Power a spus că numărul participanților aflați sub tratament a fost prea mic pentru a permite manifestarea unor diferențe.

“Studiul indică faptul că trebuie să fim îngrijorați în privința adolescenților cu ADHD care obțin permisul auto și că este necesar să furnizăm, cu mare atenție, servicii de screening, analiză, consultare și coaching”, a adăugat coordonatorul cercetării.

Dar, ținând cont că riscul de accident rutier nu a fost nici pe departe de patru ori mai mare, așa cum fusese raportat în alte studii, “nu trebuie să fim exagerat de îngrijorați și nici înfricoșați”, a adăugat profesorul Power.

Zheng Chang, cercetător la Karolinska Institute din Stockholm, a cărui echipă a anunțat o serie de beneficii obținute în tratarea șoferilor adulți cu ADHD, spune că părinții adolescenților diagnosticați cu ADHD ar trebui să înțeleagă acest risc sporit de accident rutier și beneficiile generate de tratamentul cu medicamente.

Sursa: AGERPRES