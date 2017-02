Am demarat o nouă procedură scurtă pentru a achiziționa vaccinul hexavalent: va fi pe piață în martie

Ministrul Sănătății, Florian Bodog, a anunțat, marți, că a fost demarată o nouă procedură pentru achiziționarea vaccinului hexavalent, urmând ca acesta să fie pe piață în luna martie.

“În legătură cu vaccinurile, suntem în procedură de semnare, noi am primit ieri fila de buget. Deci este procedură de semnare pentru vaccinul tetravalent, iar pentru vaccinul hexavalent nu am primit aviz de control financiar preventiv, pentru că procedura a fost incorect efectuată, motiv pentru care am demarat în cursul zilei de astăzi o nouă procedură scurtă pentru a achiziționa vaccinul hexavalent. În continuare, suntem în căutare de soluții pentru vaccinul pentru hepatita B”, a afirmat Bodog, la finalul unei vizite de lucru pe care premierul Sorin Grindeanu a efectuat-o la sediul ministerului.

Florian Bodog a precizat că Ministerul Sănătății va introduce și un nou vaccin pentru copii — vaccinul pneumococic.

Întrebat de jurnaliști cât va mai dura până va ajunge vaccinul hexavalent în cabinetele medicilor, ministrul a răspuns: “Am avut întâlniri atât cu specialiștii din Ministerul Sănătății, cât și cu firma producătoare și în luna martie vaccinul va fi pe piață, distribuit în toate direcțiile de sănătate publică”.

Sursa: AGERPRES