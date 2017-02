Am depus actele pentru demararea concursurilor pentru 16 posturi de directori DSP

Ministrul Sănătății, Florian Bodog, a declarat, vineri, că, în cursul acestei săptămâni, au fost depuse documentele pentru demararea concursurilor pentru 16 posturi de directori executivi la nivelul unor direcții de sănătate publică.

“În această săptămână, Ministerul Sănătății a depus actele pentru a demara concursuri pentru 16 posturi de directori executivi de direcții de sănătate publică și mai multe posturi de directori adjuncți, directori economici la direcțiile de sănătate publică. În același timp, pregătim procedura pentru a demara concursurile pentru directorii de ambulanțe în toată țara. Anul trecut nu a fost scos la concurs niciun post, toți erau interimari”, a spus Bodog.

Acesta a explicat că este important ca la nivelul instituțiilor să existe o conducere cu contract de management pentru asigurarea stabilității și pentru coerență în decizii.

“Deci, eu am moștenit această situație, sunt obligat să prelungesc interimatul până la concurs, însă vă spun că nu voi lăsa această situație să treneze din două motive: în primul și în primul rând că nu vreau să fie acuzată instituția ministerului că are interesul de a ține în șah anumiți directori, asta este o problemă care e esențială, dar ce este cel mai important lucru este că, pentru a asigura stabilitate, pentru a asigura o coerență a deciziilor, eu cred că e necesar ca managerii de spitale, directorii direcțiilor de sănătate publică, directorii de ambulanță să fie titulari, să aibă un contract de management clar și să aibă o predictibilitate a timpului în care va conduce respectiva instituție. Deja am trimis documentele la ANFP”, a mai arătat ministrul.

Ministrul Sănătății a participat, la Vălenii de Munte, la inaugurarea unei investiții constând în extinderea Secției de Reumatologie a spitalului din localitate.

Sursa: AGERPRES