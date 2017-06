Am discutat cu premierul despre achiziția de ambulanțe; urmează o întâlnire în trei, la întoarcerea lui Arafat

Ministrul Sănătății, Florian Bodog, a declarat, luni, că a discutat cu premierul Sorin Grindeanu despre achiziția de ambulanțe și că urmează să aibă loc o întâlnire la care să participe și secretarul de stat în MAI Raed Arafat, la întoarcerea acestuia în țară.

“Nu e prima discuție pe care am avut-o cu premierul referitor la achiziția de ambulanțe, suntem la a doua sau a treia discuție pe această temă. (…) Am discutat și astăzi și am respectat solicitarea pe care a avut-o domnul Arafat de a avea o discuție în trei la momentul la care dânsul se întoarce în țară”, a afirmat Bodog, la plecarea de la Palatul Victoria.

Totodată, Florian Bodog a arătat că Raed Arafat nu dorește să semneze protocolul privind achiziția de ambulanțe în forma propusă de Ministerul Sănătății.

“Domnul Arafat nu dorește ca achiziția să se facă la Ministerul Sănătății, ci (…) la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență”, a explicat ministrul Sănătății.

Potrivit lui Bodog, Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP) a sesizat că există niște probleme în legătură cu procedura de achiziție de ambulanțe deja demarată.

“S-a făcut o contestație și atunci s-a ales ca această procedură să fie coborâtă de pe SEAP. Decizia aparține Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, care a constatat că există probleme în contractul care a fost ridicat pe SEAP. (…) Problemele pentru care s-a coborât de pe SEAP au fost legate de discordanțe între acordul cadru și modelul de contract pus pe SEAP, iar comisia ministerului — comisia care a analizat caietul de sarcini — a găsit mai multe potențiale probleme, pe care noi am dorit să le eliminăm, în așa fel încât să nu mai existe nicio contestație”, a spus Bodog.

Ministrul Sănătății a precizat că dorește ca achiziția de ambulanțe să fie realizată “în condițiile legii”.

“Eu doresc ca această achiziție, indiferent unde se realizează ea, să se realizeze în condițiile legii pentru a preveni contestațiile și pentru a preveni să ne judecăm”, a mai afirmat Bodog.

Întrebat dacă a fost realizat noul protocol pentru achiziția de ambulanțe, Bodog a răspuns: “Propunerea este trimisă la Ministerul de Interne și în (…) propunerea de acord între noi și Ministerul de Interne (…) este trecut ca Ministerul Sănătății, prin noua structură pe care o are, de achiziții în cadrul Direcției de programe, să facă achiziția pentru toată România. (…) Sunt peste 2.000 de ambulanțe în programul național care se doresc a fi cumpărate”.

Raed Arafat participă la Washington, la sesiunea plenară a Comitetului Șefilor de Servicii Medicale Militare din NATO, unde va prezenta un raport de activitate. Sesiunea are loc în perioada 27 — 30 mai, potrivit Departamentului pentru Situații de Urgență.

