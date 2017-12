Anchetă la cea mai mare maternitate din Moldova, după ce doi nou-născuți au murit

Autoritățile ieșene au demarat o anchetă după ce în ultima vreme patru nou-născuți au fost infectați cu Klebsiella la Spitalul de Obstetrică și Ginecologie Cuza Vodă din Iași, iar doi dintre copii au murit.

“Spitalul ne-a sesizat pentru că au fost patru copii infestați cu Klebsiella, din care doi au decedat. (…) A fost o infecție asociată asistenței medicale. E clară treaba acolo. E Klebsiella. Am început o anchetă chiar din ziua în care am fost anunțați de spital, de vineri. Am efectuat un control medico-sanitar. Într-adevăr, acolo este o problemă din cauza supra-aglomerării, pentru că sunt primiți copii prematuri din toată regiunea”, a declarat Liviu Stafie, directorul DSP Iași.

Potrivit șefului DSP, secția de Terapie Intensivă Neonatologie 2 are aprobat un număr de 25 de paturi, însă de multe ori sunt amplasate 30 de paturi sau chiar mai multe.

“Deservește întreaga zonă a Moldovei și secția este în permanență supra aglomerată. În perioada iulie-noiembrie 2017 au fost asistați 318 nou născuți. Rata de mortalitate a fost cea mai mică pe țară”, a spus șeful DSP.

Șeful DSP a spus că a făcut și o plângere la poliție. Conform unui ordin al Ministerului Sănătății, spitalele sunt obligate să ne sesizeze și să raporteze astfel de cazuri.

“Deocamdată suntem într-o etapă preliminară, pentru că am prelevat și noi probe de sanitație, de sterilități, de ape sterile, medici și echipament personal. Așteptăm rezultatele. Avem câteva posibile cauze pe care le-am putea lua în considerare”, a declarat directorul Direcției de Sănătate Publică Iași, Liviu Stafie.

La rândul său, consilierul județean PMP Marian Uscatu i-a cerut președintelui Consiliului Județean Iași, Maricel Popa, înființarea unei comisii care să analizeze situația de la Spitalul Clinic de Obstetrică — Ginecologie Cuza Vodă. Potrivit unui comunicat de presă semnat de acesta, “în cursul lunii noiembrie la spital au avut loc o serie de incidente care au condus la decesul mai multor nou-născuți”.

“Puțină lume știe faptul că în cursul acestei luni acolo au avut loc mai multe incidente, inclusiv decese în rândul nou-născuților. Este binecunoscut faptul că spitalul are un personal medical bine pregătit. Cunosc acest lucru și pentru că am lucrat mai mulți ani acolo, ambii mei copii fiind născuți acolo. Sunt convins că nu a fost nicio “mână criminală”, ci doar deciziile unui manager preocupat mai mult de latura administrativă”, afirmă consilierul județean PMP într-un comunicat de presă.

De cealaltă parte, Anca Bivoleanu, purtătorul de cuvânt al Spitalului de Obstetrică și Ginecologie Cuza Vodă din Iași susține că “a fost o coincidență nefastă”.

“Îmi exprim întreaga compasiune pentru cele două decese. Din păcate este secție de Terapie Intensivă Neonatală, unde au loc și decese, nu numai la noi, ci oriunde în lume. Având în vedere cele două decese, ne-am autosesizat și am efectuat un control epidemiologic. La toate probele recoltate nu au fost identificați germeni patogeni. (…) A fost o coincidență nefastă. (…) Tot timpul se fac verificări, începând cu medici, asistenți, rezidenți, infirmiere. Tot timpul se fac analize și teste. Nimeni nu intră în secție dacă suferă de vreo boală infecto-contagioasă sau să fie contaminat. Noi îngrijim copii oamenilor. Sunt sute de copii, de la 500 de grame la 2.500 grame, care au fost salvați”, a declarat dr Bivoleanu.

Potrivit acesteia, nou născuții aveau patologii diferite și cauze diferite.

“Un copil a trăit nouă zile după naștere, celălalt 18. Un copil avea 1.100 de grame, provenea de la o mamă cu 31 de săptămâni, cu hipertensiune mare. Celălalt copil, avea 1.600 de grame dar mama la toate analizele efectuate și amniocultura avea un microb, respectiv această Klebsiella. Oriunde în lume, pe orice statistică, există germeni de spital. Noi nu ascundem acest lucru. Explicăm mamelor, semnează un consimțământ informat, li se explică că oriunde în lume într-o secție de terapie intensivă neonatală, pediatrică sau adulți, există risc infecțios. În acest caz, un copil a fost la rezervă, un copil la salon. Repet, sunt perioade diferite, sunt zile diferite. Nu s-au întâmplat în aceeași zi, ca și când au fost trei copii deodată și a fost o infecție.”, a declarat dr Anca Bivoleanu.

În prezent, ceilalți copii infectați cu bacteria Klebsiella sunt stabili, au fost strict supravegheați, mănâncă, nu mai au perfuzie și sunt echilibrați.

