Angiograful achiziționat la SJU Tulcea în urmă cu doi ani, neutilizabil din cauza deficitului de specialiști

Spitalul Județean de Urgență (SJU) Tulcea speră ca anul viitor să înceapă activitatea pe angiograful achiziționat în luna august a anului 2015, sistem care poate funcționa dacă unitatea medicală, cea mai importantă din județ, ar avea specialiști.

Directorul SJU, Tudor Năstăsescu, a declarat, pentru AGERPRES, că printre cele mai importante proiecte pentru anul viitor se află începerea activității pe angiograful achiziționat în urmă cu doi ani.

“Sper să începem activitatea pe angiograf. Este o misiune foarte grea. Sunt discuții cu mai mulți oameni care să vină și să lucrezi aici. Sper să le finalizăm”, a precizat directorul Năstăsescu.

Punerea în funcțiune a angiografului, un sistem complex cu ajutorul căruia se investighează starea vaselor, a fost până acum imposibilă din cauza lucrărilor necesare amenajării spațiului în care aparatul a fost instalat, precum și a timpului necesar obținerii avizelor pentru funcționarea aparatului.

Cea mai importantă problemă în punerea în funcțiune a acestui sistem este deficitul de personal. “Am format și formăm în continuare medici pentru utilizarea angiografului. Suntem în discuții cu două firme care ar putea să-l utilizeze. Niciunul din demersuri nu s-a încheiat însă”, a mai spus directorul SJU.

Un alt proiect investițional pentru anul viitor este recepționarea unui RMN, aparat pentru care licitația de la nivel național s-a încheiat, potrivit sursei.

Anul acesta, SJU a finalizat master-planul de investiții care prioritizează intervențiile la nivelul unității, iar Consiliul Județean (CJ) a aprobat studiile de fezabilitate pentru derularea a trei proiecte în valoare totală de 12 milioane de lei.

Unul dintre aceste proiecte vizează realizarea stației de preepurare a unității spitalicești și are o valoare de 2,7 milioane de lei. Al doilea are în vedere consolidarea SJU, astfel încât clădirea să fie încadrată în imobilele cu grad seismic 3, nu 2 cum este în prezent, și are un buget de 1,1 milioane de lei. Al treilea proiect are în vedere stația de sterilizare și sala de operații pentru ortopedie, valoarea totală a acestui proiect fiind de 8,2 milioane de lei.

“CJ este principalul nostru finanțator, iar anul acesta toate investițiile făcute au avut în vedere siguranța pacienților din SJU”, a menționat managerul Năstăsescu.

Valoarea totală a angiografului recepționat de SJU în luna august a anului 2015 a fost de circa 4 milioane de lei, sumă suportată de CJ și Ministerul Sănătății. La acest cost s-a adăugat prețul amenajărilor interioare realizate în spital pentru instalarea aparatului.

Sursa: AGERPRES