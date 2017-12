APAH-RO subliniază importanţa accesului tuturor bolnavilor de hepatită la tratamente inovatoare

Programul de eradicare a hepatitelor trebuie să plece de la accesul tuturor bolnavilor la tratamente inovatoare, se arată într-un comunicat al Asociaţiei Pacienţilor cu Afecţiuni Hepatice din România (APAH-RO).

“Eradicarea hepatitelor din România poate fi realizată cu succes doar în cazul în care toţi pacienţii au acces la toate tratamentele existente. În plus, modelul aplicat în ţările în care numărul de pacienţi cu hepatită scade considerabil demonstrează că este esenţial ca în programul naţional de sănătate să fie incluse şi accesul la screening gratuit, precum şi informarea şi educarea populaţiei”, precizează sursa citată.

“De câţiva ani încoace testăm gratuit românii pentru eliminarea virusurilor hepatitice. Însă prevenţia este doar un pas. Planul naţional de sănătate trebuie să asigure în primul rând accesul gratuit la toate moleculele disponibile pe piaţă, pentru toate categoriile de pacienţi, nu doar pentru cei ajunşi în stare gravă. Aşteptăm, de asemenea, demararea programului de screening în conformitate cu toate criteriile specifice”, afirmă prof. dr. Adrian Streinu-Cercel, managerul Institutului de Boli Infecţioase “Matei Balş”.

Potrivit comunicatului, tratamentul fără interferon este aprobat în România, însă foarte puţini pacienţi care suferă de hepatită cronică C pot beneficia gratuit de el.

“Tratamentul fără interferon a fost aprobat în România pentru pacienţii cu hepatita cronică virală de tip C, asiguraţi, cu limitare la anumite grade de fibroză. Trebuie găsite soluţii prin care să crească accesul indiferent de gradul de fibroză şi pentru categoriile speciale sau pacienţii neasiguraţi. Asta având în vedere că vorbim de o boală vindecabilă în cazul hepatitei C, respectiv de boli infecţioase, atât în ce priveşte virusul hepatitic C, cât şi celelalte infecţii hepatitice cronice – B sau B plus Delta”, a spus Marinela Debu, preşedintele APAH-RO.

Ea a menţionat că în România sunt aproximativ 800.000 de persoane cu hepatită cronică B şi 600.000 cu hepatită cronică C, mulţi dintre ei încă nediagnosticaţi. Debu a adăugat că, prin existenţa unui program naţional cu acces la investigaţii precum markerii virali încă din pachetul de bază de la medicul de familie, cetăţeanul ar avea o şansă la depistarea bolii în stadiu incipient.

Conform comunicatului, în România există un singur tratament fără interferon pentru pacienţii cu hepatită, faţă de patru sau şase câte sunt în ţările europene.

“În acest moment, România este singura ţară europeană în care pacientul are o singură opţiune de tratament interferon free, restul ţărilor având câte patru (Bulgaria, Polonia, Slovacia) sau chiar şase opţiuni (Grecia, Italia). Este extrem de important ca pacienţii români să aibă cât mai repede cu putinţă acces la tratament personalizat, adică la toate moleculele aprobate la nivel internaţional”, a declarat şi prof. dr. Anca Trifan, preşedintele Societăţii Române de Gastroenterologie şi Hepatologie din Iaşi.

Sursa: AGERPRES