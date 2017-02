ARPIM despre scăderea prețului la medicamente: Vor dispărea aproximativ 123 de produse

Directorul executiv al Asociației Române a Producătorilor Internaționali de Medicamente (ARPIM), Dan Zaharescu, a reiterat luni că aproximativ 123 de produse farmaceutice vor dispărea de pe piață prin reducerea cu 35% a prețului medicamentelor inovative care ies de sub protecția brevetului.

“Sistemul de asigurări de sănătate nu va face niciun fel de economie din acea scădere cu 35% a prețurilor medicamentelor care au ieșit de sub protecția brevetului. Singurii care sunt afectați sunt pacienții fiindcă multe din acele medicamente vor dispărea și bineînțeles și producătorii de medicamente fiindcă vor fi puși în situația să facă față la niște situații dificile. Nu este ușor să ai pacienții care umblă după un medicament și să le spui că nu mai poți să le comercializezi din motive economice. Este o analiză făcută în vara anului trecut care arăta că sunt undeva în jurul la 123 de medicamente care sunt cu risc de dispariție de pe piață și care ar putea să afecteze undeva a 800.000 de pacienți pe foarte multe arii terapeutice. Cele mai cunoscute sunt bolile cardiovasculare, medicația aparatului respirator, medicația sistemului nervos central, medicația aparatului musculo-scheletic”, a declarat Zaharescu, la o dezbatere.

La rândul său, președintele Asociației Pacienților cu Afecțiuni Autoimune, Rozalina Lepădatu, a spus că “foarte multe medicamente” vor dispărea de pe piață în cazul scăderii cu 35% a prețurilor.

“Pe site-ul ANMDM, dacă veți căuta, există o rubrică cu retrageri de medicamente. (…) Acolo găsiți o listă care crește de la o zi la alta. Când am printat-o eu, săptămâna trecută, cred că avea peste opt pagini, în jumătate de an, de medicamente. Este drept în diferite situații: unele cu ridicare temporară din motive de probleme de fabricație ale producătorului, dar și medicamente cu anularea autorizației de punere pe piață. Problema cea mai mare sunt medicamentele ieftine, pentru că ele pot controla până la un anumit nivel anumite terapii. (…) Multe medicamente se vor retrage de pe piață. La cele care vor rămâne va crește exportul paralel. Scăderea cu 35% a prețului medicamentelor înseamnă diminuarea cu 35% a prețului sub minimul european. Nu cred că vreo companie este dispusă să își scadă media europeană de preț ca să ajute pacienții din România. Cred că soluții se găsesc ca statul să deconteze prețuri mai mici la medicamente — un sistem de negocieri cost-volum cu preț confidențial. O parte dintre producători s-au arătat deschiși la aceste negocieri în condițiile în care prețul este confidențial și nu le influențează calculul prețurilor în Europa și toată lumea”, a spus reprezentantul APAA.

Potrivit președintelui Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România, Radu Gănescu, vor exista efecte negative pentru bolnavi.

“Pentru pacienți, efectele sunt negative. Așa cum am spus, în ultimii ani, românii au acces din ce în ce mai puțin la medicamente. Din România pleacă foarte multe medicamente și presupun că toată lumea știe că există un site la MS și ANMDM unde zilnic apar noi medicamente care dispar de pe piața românească”, a afirmat Gănescu.

Sursa: AGERPRES