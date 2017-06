Aș da nota 8 sistemului de urgență din România

Secretarul de stat în MAI Raed Arafat a declarat, vineri, pentru AGERPRES, că sistemul de medicină de urgență din România este unul căruia i-ar acorda nota 8, pe o scală de la 1 la 10.

‘Eu i-aș da, poate, nota 8. Mai este loc de îmbunătățiri, sunt segmente care au notă mai bună, sunt segmente care au notă mai mică, dar un sistem de urgență cum este în România și modul cum este integrat și modul în care este organizat, puține țări beneficiază de astfel de sistem și acest lucru poate să vi-l confirme și mulți dintre colegii noștri de aici’, a spus Raed Arafat.

El a susținut prelegerea cu titlul ‘Lecții învățate în managementul incidentelor cu victime multiple’, în cadrul Congresul Interdisciplinar de Medicină de Urgență, organizat, în perioada 22-24 iunie, la Cluj-Napoca.

‘E o prelegere despre reziliența unităților de primire urgență, adică, cât de bine pot ele să facă față situațiilor critice, să-și revină la normalitate cât mai repede, în caz de dezastru, în caz de o situație de accident colectiv, cum sunt pregătite departamentele, unitățile de primire urgențe să facă față’, a explicat secretarul de stat.

Răspunzând întrebărilor AGERPRES, Raed Arafat a mai spus că cea mai importantă lecție pe care a învățat-o de când se ocupă de situațiile de urgență este aceea că ‘niciodată nu suntem perfecți și că întotdeauna trebuie să ne perfecționăm’.

La Congresul Interdisciplinar de Medicină de Urgență participă aproximativ 700 de specialiști din România și din alte șapte țări.

‘Este o întâlnire între profesioniști și e foarte importantă, pentru că avem lângă noi și experții din EuSEM și putem să împărtășim până la urmă experiențele cam din toată Europa și important pentru noi e să ne dezvoltăm. Totodată, e important pentru noi să avem suportul colegilor de la firmele de producție, pentru a discuta cu noi ce posibilități au dânșii să perfecționeze pe aparate, ca noi să le putem utiliza. Să putem utiliza frecvent transmisia unor imagini de ultrasonografie live între spitale, să vedem dacă noi resuscităm corect sau nu etc. Pentru că, uneori, unele lucruri, ție, ca practician, ți se par că-s ok și, de fapt, când le monitorizezi, vezi că e altceva. Ca orice manifestare e, până la urmă, un schimb de experiență care aduce plus valoare tuturor’, a declarat, pentru AGERPRES, președintele congresului, Adela Golea.

