Aș dori să am o baghetă magică să schimb sistemul de sănătate peste noapte, dar nu se poate

Ministrul Sănătății, Florian Bodog, a spus joi că și-ar dori să aibă o baghetă magică ca să schimbe sistemul de sănătate peste noapte, dar nu se poate, și a anunțat că Institutul Fundeni va avea un accelerator liniar pentru radioterapie.

“Aș dori să am o baghetă magică să schimb sistemul de sănătate peste noapte, nu se poate. Însă vreau să vă asigur că în fiecare zi încerc să schimb ceva în sistemul medical. În ceea ce privește Institutul Fundeni, Ministerul Sănătății are în derulare un program de dotare cu acceleratoare liniare pentru tratamentul pacienților oncologici. Acest program, datorită faptului că prima licitație s-a finalizat cu economii importante, se va dezvolta și una dintre instituțiile care va beneficia de un accelerator liniar va fi și Institutul Fundeni. În momentul de față, am solicitat Agenției Atomice de la Viena să vină să evalueze Institutul Fundeni și să stabilească tipul de echipament, de accelerator care se va monta aici și vom intra cu al treilea val de licitații pentru achiziționarea de acceleratoare. Pentru primele cinci am primit no objection de la Banca Mondială ieri sau alaltăieri și urmează să se semneze contractul”, a spus ministrul Sănătății prezent la o conferință de presă organizată în deschiderea Zilelor Institutului Clinic Fundeni.

El a subliniat că aceasta nu este singura măsură luată în sistemul medical.

“Eu am mai spus, am fost privit cu neîncredere, dar vreau să vă spun că astăzi se deschid ofertele pentru programul un CT și un RMN pentru fiecare spital județean care nu are. Azi se deschid ofertele de Banca Mondială și vom anunța public câștigătorul și semnarea contractului. (…) Deci, lucruri importante pe care le-am spus, care privesc infrastructura medicală, vă rog să mă credeți că le fac, chiar dacă nu fac gălăgie”, a afirmat Bodog.

Totodată, ministrul a felicitat medicii Institutului Clinic Fundeni pentru modul în care își fac datoria față de pacienți.

“2011 este anul în care am fost invitat prima dată să particip la Zilele Fundeni și cred că, de atunci, sunt fidel acestui Institut. Spitalul este parte importantă a unei comunități și faptul că dumneavoastră sunteți aici, nu numai specialiști din sănătate, dar presă, oameni de afaceri, pacienți, autorități, dovedește faptul că această comunitate este vie, sprijină spitalul și își face datoria mai mult sau mai puțin față de spital. Vreau să vă felicit cu ocazia sărbătorii dumneavoastră. Vreau să urez în primul rând colegilor mei să fie sănătoși, să poată oferi sănătate și celorlalți, vreau să urez pacienților dumneavoastră să fie mai sănătoși, să aibă familii sănătoase. Din partea noastră, a autorităților, avem toată determinarea să oferim cele mai bune condiții atât specialiștilor din domeniul sănătății și am început deliberat cu acest lucru pentru că aceste condiții se repercutează asupra pacienților”, a mai spus ministrul Sănătății.

Sursa: AGERPRES