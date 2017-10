Asociația Imunis anunță continuarea Caravanei „Noul Pacient cu cancer”

Asociația Imunis anunță continuarea proiectului Caravana „Noul Pacient cu cancer” care va ajunge în 6 orașe, în următoarele 3 luni. Astfel, în perioada octombrie – decembrie 2017, pacienții diagnosticați cu cancer din Ploiești, Iași, Sibiu, Craiova, Constanța și Bacău sunt invitați la seminar.

Iată calendarul următoarelor 3 luni:

Octombrie:

Ploiești – 21 octombrie

Iași – 28 octombrie

Noiembrie:

Sibiu – 18 noiembrie

Craiova – 25 octombrie

Decembrie:

Bacău – 2 decembrie

Constanța – 9 decembrie

Ce înseamnă „Noul pacient cu cancer”?

„Noul pacient cu cancer” se referă la acel pacient care are o nouă abordare asupra diagnosticului primit. Care alege să vadă, asemeni membrilor Asociației Imunis, diagnosticul primit cu alți ochi. Care alege să întrebe cancerul: “Ce vrei să mă înveți despre mine?” și “Cum mă poți ajuta să corectez ce am de corectat?”

Despre Caravana „Noul Pacient cu cancer”

Caravana Noul pacient cu cancer – un proiect unic în România, a fost demarată în septembrie 2015 – o inițiativă personală a Cosminei Grigore – din dorința de a fi mai aproape de pacienți. Scopul caravanei este de a educa, informa și mobiliza pacienții diagnosticați pentru a avea o nouă abordare – integrativă, a cancerului și pentru a îi determina să fie mai complianți la tratamant și mai încrezători în resursele pe care le au la dispoziție. Echipa Asociației Imunis a fost până acum în București, Alexandria, Timișoara, Brașov, Constanța, Zalău, Buzău, Oradea, Mioveni, Cluj Napoca.

“Feedback-ul constant pozitiv al pacienților, ne-a determinat să continuăm implementarea caravanei și ne dorim să ajungem în cât mai multe orașe.” – a declarat Cosmina Grigore, Președintele Asociației Imunis.

Fiecare seminar are loc într-un oraș prestabilit (ales de asociație sau la cererea pacienților), are o durată aproximativă de 2-3 ore și este gratuit. Până acum, toate seminariile au fost organizate din resurse proprii, însă de data aceasta, Asociația are alături Novartis, Medical Express, Clinica de Medicină Integrativă Quantum Therapy si ARC Rare – Asociația Română de Boli Rare.

Ce se discută?

În cadrul seminarului sunt dezbătute teme de interes pentru pacienți, se prezintă success story-urile altor pacienți și, de asemenea, unele noutăți în materie de tratamente, suplimente, terapii și noutăți tehnologice.

Cosmina Grigore, Președinte Asociația Imunis, le va vorbi pacienților despre alimentația antitumorală personalizată (atât din perspectiva personală, cât și din experiența de Patient Coach alături de pacienții oncologici), despre utilizarea protezelor mamare, despre igienă și alimentația pacientului cu cancer colorectal, suplimente complementare terapiilor convenționale, dar și despre momentele grele prin care a trecut și ea în traseul de vindecare.

Adriana Covaciu, Manager Divizia LMC în cadrul Asociației Imunis, coordonator al grupului de suport pentru pacienții diagnosticați cu leucemie mieloidă cronică, le va vorbi pacienților despre povestea ei de succes, „Campania Adriana Există” – inițiată și organizată de ARC Rare, despre cum a învățat să lupte cu cancerul în cei 13 ani de la diagnosticare și despre cum a reușit să se mențină în remisie timp de 6 ani. Adriana este o poveste de succes, un om absolut minunat și responsabil în ce privește diagnosticul și compliantă la tratament.

Andreea Ocak, Emotional Coach, Asociația Imunis și coordonator al grupului de suport al Asociației Imunis, organizat lunar, este consilier dezvoltare personală și hipnoză ericksoniană, fost pacient diagnosticat cu cancer de sân. Andreea este una din preferatele pacienților care vin la grup suport, datorită firii blânde și a modului aparte de a ajuta pacienții din punct de vedere psiho-emoțional. Andreea studiază constant și le va vorbi pacienților despre nevoia de vindecare emoțională, despre experiența personală privind îmbinarea alimentației, suplimentelor, terapiilor convenționale, alternative și adjuvante pentru menținerea remisiei.

De asemenea, în funcție de fiecare oraș, vom avea anumiți invitați speciali.

„În 20 de ani de activitate, am învăţat de la pacienţii noştri că reintegrarea într-o viaţă normală nu vine de la sine, ci cu sprijin. Depresia, tristeţea, furia, negativismul, evitarea activităţilor pe care persoana le avea înainte de operaţie, sunt câteva dintre consecinţele lipsei de consiliere. Sprijinind acest proiect, dorim să comunicăm faptul că pacienţii cu cancer colorectal şi mamar, principalele cauze ale mortalităţii în România, beneficiază din partea noastră de informaţii preţioase, de consiliere gratuită, de tot suportul medical pe care îl putem oferi, pe lângă produsele medicale care le asigură confortul. Seria de seminarii pentru pacienţi pe care le organizăm împreună cu Asociaţia Imunis este primul proiect de acest tip realizat la nivel naţional în România”– declară Andra Stoian, Manager Marketing Medical Express.

Despre Cosmina Grigore și Asociația Imunis

Diagnosticată cu cancer în 2013, a învățat enorm de multe prin prisma acestui diagnostic, s-a certificat ca Tehnician Nutriționist, a devenit primul Patient Coach (consultant pentru pacienți) din România și a lansat caravana „Noul Pacient cu Cancer” – o serie de seminarii dedicate pacienților cu cancer, familiilor și prietenilor acestora, precum și celor care vor să prevină această boală. Din 2016 este și Președinte fondator al Asociației Imunis în cadrul căreia dezvoltă programe pentru pacienți precum „Școala pentru prevenție și vindecare”, aflată toamna aceasta la cea de-a 4-a ediție.

Despre Quantum Therapy

În cadrul Centrului de Medicină Integrativă “Quantum Therapy” echipa coordonată de Dr. Ciprian Ene, oferă diferite variante de tratament natural, în funcţie de dezechilibrele depistate, cu o monitorizare atentă a evoluţiei fiecărui pacient. Echipa multidisciplinară consideră că aceasta este calea pe care trebuie să o urmeze medicina modernă, deşi principiul conform căruia “nu există boli, există bolnavi” a fost enunţat încă din antichitate. Cercetările medicale de ultimă oră nu fac altceva decât să confirme eficienţa şi tolerabilitatea crescută a tratamentelor integrative şi individualizate.

Despre Medical Express

Medical Express, distribuitor de produse și dispozitive medicale, susține acest proiect pentru că se regăsește în acțiunile acestuia de consiliere a pacienților.

“Nu vindem produse, vindem soluțiile cele mai bune pentru că situațiile prin care trec clienții noștri să fie dintre cele mai comode pentru aceștia. Specialiștii Medical Express consiliază zilnic mii de pacienți din întreaga țară care sunt purtători de stome sau care au suferit o mastectomie. De peste 19 ani, am învățat de la clienții noștri cum poți învinge cancerul cu zâmbetul pe buze. Este rândul nostru să învățăm cât mai mulți oameni că informația și psihicul, împreună cu produsele și tratamentul personalizat sunt cele care ne ghidează vindecarea.”

Medical Express are contracte de colaborare cu toate Casele de Asigurări de Sănătate din țară. Astfel, produse precum sistemele stomice, accesoriile și cosmeticele de îngrijire a stomelor, proteze externe de sân și sutiene post-mastectomie, dar și altele, pot fi decontate. Consilierea este întotdeauna gratuită și nelimitată.