„AVC 360° – Practica multidisciplinară centrată pe pacient” este tema celei de a treia conferințe naționale despre accidentul vascular cerebral

După conferințele de la Craiova și Constanța pe tema accidentului vascular cerebral, primul program multidisciplinar din România va ajunge și la Sibiu. Pe 25 mai, la Hotel Ramada din Sibiu, începând cu ora 14:00, medici cu diverse specializări și profesioniști implicați în managementul pacientului cu AVC se vor reuni pentru a a discuta despre “AVC 360° – Practica multidisciplinară centrată pe pacient”.

Tema celei de-a treia conferinte știintifice din programul „AVC 360° – Călătoria Pacientului” propune un dialog axat pe subiecte precum: modalitățile de colaborare între specialitățile medicale aflate în legătură cu această patologie, particularitățile de intervenție în faza acută și în perioada de recuperare a pacientului, posibilitățile de profilaxie primară, secundară sau terțiară interdisciplinară si, nu în ultimul rând, colaborarea interdisciplinară, în prezent neexistând un protocol de lucru în România. Evenimentul va aborda, de asemenea, practica medicală din perspectiva conceptului de „centrare pe pacient”.

„Această paradigmă presupune cunoașterea nevoilor reale, atât ale medicului, cât și ale pacientului. Cei doi sunt pe aceeași parte a baricadei în lupta contra bolii – ambii au nevoie de ascultare, respect, empatie și compasiune. Locul central acordat pacientului se referă la faptul că cei doi acționează ca parteneri egali, ambii corect informați, în cadrul procesului de luare a deciziilor. Acest model e diferit de tiparul paternalist tradițional, în care medicul decidea, iar pacientul urma pasiv, într-o măsură mai mare sau mai mică, instrucțiunile date”, menționează dr. Adelaida Marinescu, președinte ARCIS EDU și inițiatoarea primului proiect cu caracter național despre accidental vascular în România.

Implicațiile acestui program sunt cu atât mai importante cu cât în România nu există informații statistice despre numărul pacienților și consecințele provocate de această boală care, la nivel mondial, este principala cauză de dizabilitate și chiar deces. Se poate întâmpla oricui, la orice vârstă, și afectează pe toată lumea: supraviețuitori, familie și prieteni, piața muncii și comunități întregi.

Programul „AVC 360° – Călătoria Pacientului” este dezvoltat prin parteneriatul științific cu societățile medicale implicate în gestionarea pacientului cu AVC, printre care Societatea Națională de Medicina Familiei, Societatea Română de Reabilitare Medicală, Societatea Română de Geriatrie si Gerontologie, Societatea Română de Neurochirurgie, Asociația Inomedica, Asociația Română de Psihologie Clinică și Clinica de Neurologie Neuroaxis.

Asociația Română de Comunicare în Sănătate (ARCIS EDU) este o organizație nonguvernamentală, non-profit. Sub motto-ul „Pentru vindecare. Pentru viață!” asociația creează și dezvoltă proiecte, programe, evenimente, cursuri etc care să ajute și să promoveze o mai bună colaborare și comunicare în sistemul medical și între medici și pacienți. „AVC 360° – Călătoria Pacientului” este primul dintr-o serie de evenimente care au ca scop crearea unor campanii de informare și conștientizare despre diverse patologii, modalități corecte de diagnostic, despre mituri de specialitate și alte aspecte din domeniul medical.