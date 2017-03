Avem 250 de milioane de euro care pot fi folosiți în domeniul sanitar, nu avem proiecte

Comisarul european pentru Politică regională Corina Crețu a declarat miercuri că România are la dispoziție 400 de milioane de euro pentru sistemul sanitar, dintre care 150 de milioane de euro pentru construcția a trei spitale regionale și alte 250 de milioane pentru care nu există proiecte.



“Mai avem bani la dispoziție. Voi discuta mâine (joi-n.r.) cu domnul ministru al Sănătății pentru 280 de modernizări de spitale și de unități sanitare pentru care nu avem proiecte la această oră. Deci, suma totală este de aproape 400 de milioane de euro pentru sistemul sanitar, din care 150 de milioane sunt pentru cele trei spitale regionale. Pentru restul nu avem proiecte și acest lucru trebuie să îl discutăm mâine cu ministerul Sănătății”, a afirmat Corina Crețu la Palatul Parlamentului.

Întrebată dacă există riscul ca banii să fie pierduți dacă nu există proiecte, Crețu a replicat: “Mă voi informa mâine. Am înțeles că există niște proiecte de modernizare. Am vizitat, de pildă, Spitalul Parhon, am vizitat Spitalul din Bistrița care, după părerea mea, este un spital fanion construit, refăcut pe fonduri europene 2007-2013 (…) Invit toate unitățile sanitare care consideră că au nevoie de modernizări, mai sunt bani la dispoziție, 250 de milioane de euro care pot fi folosiți în actuala perioadă de programare în domeniul sanitar. Mai avem de discutat cu domnul ministru faptul că nu am primit până acum harta nevoilor sanitare ca să știm unde, cum, ce investim, după cum nu am primit nici harta nevoilor în ceea ce privește deșeurile. Avem cinci condiționalități ex ante din 25 care nu sunt îndeplinite”.

În ceea ce privește cele trei spitale regionale, Crețu a spus că speră ca în 2018 să înceapă construcția acestora.

“Am înțeles că s-a încheiat contractul pentru studii de fezabilitate pentru cele trei spitale regionale la Cluj, Craiova și Iași cu Banca Europeană de Investiții. Dânșii estimează că aceste studii vor dura în jur de 6-8 luni de zile după, care, sigur, vor trebui lansate procedurile de licitare. Din câte am înțeles, mi-au spus cei din serviciile mele că sunt optimistă spunând că vor începe lucrările în 2018, dar, în orice caz, sunt proiecte de infrastructură care necesită timp. Locațiile sunt stabilite, acest lucru l-am realizat într-un an de zile, proiectul pentru studii de fezabilitate — contractul a fost semnat, urmează ca unitățile, cei care vor construi să liciteze, și, în funcție de cum vor merge aceste licitații, speranța mea rămâne în continuare că în 2018 va începe construcția”, a precizat comisarul european.

Sursa: AGERPRES