“Avem o unitate Divizia pentru Medici si in Bucuresti”

Interviu cu Robert C. Rekkers, directorul general al Bancii Transilvania.

Banca Transilvania si-a extins si in Bucuresti reteaua de unitati dedicate clientilor din lumea medicala, prin deschiderea primei Agentii Divizia Pentru Medici, in Capitala. Locatia se afla pe Soseaua Cotroceni nr. 9, sectorul 6, intr-o zona care ii asigura si un grad ridicat de vizibilitate, in apropierea Spitalului Universitar.

Ce inseamna DIVIZIA PENTRU MEDICI?

Robert C. Rekkers: in primul rand, este cea mai noua linie de afaceri a Bancii Transilvania, care se adreseaza medicilor din sistemul public sau privat. Avem oferta dedicata, personal specializat si retea de firme care asigur consultanta in domeniu. Suntem deja prezenti in 7 centre medicale importante din tara: Cluj-Napoca, Targu Mures, Oradea, Iasi, Craiova, Timisoara si, mai nou, si in Bucuresti. Ne bucuram ca pentru acest proiect avem sustinerea Colegiului Medicilor Romania.

Ne adresam medicilor din sistemul public sau privat, punand la dispozitie solutii de finantare pentru cei care vor sa investeasca pentru dezvoltarea personala sau profesionala. Dorim sa sustinem doctorii cu spirit intreprinzator – rezidenti, specialisti, cabinete medicale individuale, cabinete medicale grupate sau asociate, societati civile medicale, clinici private etc.

Care sunt primele rezultate?

Robert C. Rekkers: Cel mai important este faptul ca a inceput sa se vorbeasca despre noi. Deja am acordat peste 1.000 de credite in doar 6 luni de la data lansarii. Deci am obtinut pana acum ceea ce ne-am dorit, pentru aceasta etapa a proiectului: notorietate si clienti.

Ce avantaje aduce DIVIZIA PENTRU MEDICI doctorilor care apeleaza la serviciile dumneavoastra?

Robert C. Rekkers: Suntem o banca locala, ne caracterizeaza flexibilitatea si deschiderea. Iar aceste valori le-am imprimat, cum era firesc, si DIVIZIEI PENTRU MEDICI. Cel mai mare avantaj pentru doctori este faptul ca le oferim credite pe baza diplomei de medic, bazandu-ne pe criterii exclusiv calitative. Prin urmare, tinem cont de experienta profesionala, de competentele obtinute de respectivii medici, de gradul profesional si universitar al acestora. Un alt avantaj este faptul ca medicii primesc raspuns de la noi in doar 5 minute, in ceea ce priveste posibilitatea de a primi o finantare. Pretuim timpul clientilor nostri pentru ca, atunci cand dorim sa realizam ceva, acesta trebuie sa fie de partea noastra. Finantarile sunt de pana la 500.000 de EUR, pe diferite perioade de timp, perioada maxima fiind de 25 de ani.

Care sunt proiectele DIVIZIEI PENTRU MEDICI pentru 2008?

Robert C. Rekkers: Vizam o echipa cat mai mare, care sa numere, pana la finalul anului, 100 de medici si consultanti financiari. Avem in vedere, de asemenea, lansarea unor produse dedicate in exclusivitate medicilor, pe langa cele pe care le oferim deja, “Specialist”, “Praxis” si “Rezident”. In plus, suntem vom fi si in continuare partenerul unor evenimente importante, de profil, mai precis conferinte, congrese si workshop-uri dedicate doctorilor.

www.diviziapentrumedici.ro

Telverde: 0800.8.BTMED (28633)

Easy Dial: *BTMED (*28633), disponibil in retelele Vodafone si Orange