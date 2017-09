Avem premizele să trimitem pacienții români în Italia și la Budapesta pentru transplant pulmonar

Ministrul Sănătății, Florian Bodog, a anunțat joi că a discutat zilele trecute cu miniștrii Sănătății din Italia și Ungaria și a afirmat că în momentul de față există “premizele” ca pacienții români să fie trimiși în centrele de transplant din cele două țări.

Întrebat când va fi deschis Centrul de Transplant de la Spitalul “Sf. Maria”, Florian Bodog a spus că acesta nu aparține de Ministerul Sănătății.

“Nu este un centru care aparține de Ministerul Sănătății, o să vă rog să-i întrebați pe dânșii. Noi am creat absolut toate premizele. În afară de asta, vreau să vă anunț că am avut o întâlnire cu doamna ministru al Sănătății din Italia, am abordat problema tratamentului pacienților români în centrul din Italia pentru transplant pulmonar și domnia sa și-a dat acordul. În același timp, am avut luni o întâlnire cu ministrul Sănătății din Ungaria și am stabilit cu domnia sa un calendar de întâlniri pentru a avea acces și la Centrul de Transplant pulmonar din Budapesta. Practic, am găsit încă două alternative pentru pacienții români care au nevoie”, a declarat ministrul Sănătății, prezent la conferința de presă organizată în deschiderea Zilelor Institutului Clinic Fundeni.

Ulterior, ministrul a precizat că la Budapesta se află consilierul său personal Alexandru Rafila, care în aceste zile va avea contacte directe cu specialiștii de acolo în așa fel încât să fie stabilit un calendar și o metodă de colaborare.

“Practic, ceea ce am spus și spun din nou este că am avut întâlnire cu ministrul maghiar în cursul zilei de luni și am discutat despre acest subiect, pe canale diplomatice noi deja am deschis aceste discuții cu Centrul de Transplant din Budapestea. Domnul Rafila, care este consilierul meu personal, se găsește la Budapesta și în aceste zile va avea contacte directe cu specialiștii de acolo în așa fel încât să putem să stabilim un calendar și o metodă de colaborare. După cum știți, România are semnat acord cu Eurotransplant pe perioadă nelimitată, după ce am avut timp de un an și toată lumea discuta că este doar pe perioadă determinată. În același timp, în cursul zilei de ieri, în cursul întâlnirii pe care am avut-o cu ministrul Sănătății din Italia am discutat aceeași problemă. Practic, ne dorim să avem trei centre de transplant în care pacienții noștri să poată fi trimiși și în momentul de față avem premizele pentru cele două care lipseau — Italia și Budapesta”, a declarat ministrul.

Sursa: AGERPRES