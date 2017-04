Care sunt pașii de urmat pentru diagnosticul si tratamentul infertilității?

Diagnosticarea unui număr tot mai mare de cazuri de infertilitate, dar și apariția soluțiilor medicale specializate cu rol de tratare a acesteia, au făcut ca această afecțiune să nu mai fie una considerată un mit. Cu toate acestea, pașii esențiali care trebuie făcuți de către un cuplu din momentul suspiciunii sau confirmării diagnosticului de infertilitate sunt determinanți pentru apariția unei sarcini sănătoase.

Medicul Alina Bolintineanu, medic primar obstetrică-ginecologie, Supraspecializare în Reproducere Umană Asistată – Fertilizare in Vitro în cadrul Spitalului Wellborn (centrul cu cele mai multe proceduri RUA efectuate lunar) descrie pașii recomandați cuplului care a decis investigarea completă și tratamentul, în funcție de caz, în contextul unui diagnostic de infertilitate.

Prima consultație la un medic cu supraspecializare in infertilitatea de cuplu si reproducere umana asistata, pe scurt un medic specialist în infertilitate

Prima consultaţie este cea la care va spuneți povestea si aflati care este primul lucru cu care trebuie sa începeți, și anume – evaluarea potențialului fertil al cuplului.

La această primă vizită la medic este indicat să fie prezenţi ambii parteneri, pentru stabilirea cât mai exactă a istoricului cuplului legat de fertilitate. Medicul va discuta cu pacienții despre întreg istoricul medical și va analiza în amănunt toate investigaţiile anterioare legate de infertiliate, indiferent dacă acestea au fost efectuate în alte centre medicale. Acesta le va adresa întrebări referitoare la încercările de a obţine şi păstra o sarcină, antecedentele personale patologice şi investigaţiile anterioare.

Interpretarea rezultatelor

În urma investigaţiilor recomandate de medicul ginecolog, ambii parteneri sunt aşteptaţi din nou la clinică pentru a stabili, pe baza acestora, daca exista o anume cauza de infertilitate sau nu, daca da, care este aceea si care este modalitatea terapeutică cea mai potrivită pentru a o rezolva.

Care este protocolulul / algoritmul de evaluare a cuplului infertil?

Control I

Cuplul discută problema / istoricul împreună cu medicul şi este informat despre lista de investigatii specifice.

Ambii parteneri primesc recomandare pentru investigaţii complete de infertilitate.

Cuplul completează o fişă de infertilitate.

La recomandarea medicului, partenerul feminin poate primi un consult ginecologic.

Control II

Cuplul este reevaluat în urma investigaţiilor medicale specifice efectuate.

Fişa de infertilitate este completată cu rezultatele investigaţiilor.

Pe baza rezultatelor, medicul stabileste tratamentul pentru diverse afecţiuni/patologii genitale sau de altă natură , care ar putea afecta o sarcină, indiferent de modul în care aceasta este obţinută.

Cuplul primeşte trimitere pentru consulturi interdisciplinare în funcție de specificul afecțiunilor (psihologie, genetică, endocrinologie, urologie/andrologie etc.), daca este cazul

Control III

Cuplul este reevaluat dupa eventualale tratamente sau consulturi de alte specialitati recomandate anterior si care au fost efectuate cu rezolvarea partiala / completa a unor afectiuni ( de ex Tiroidita autoimuna, infectii pelvine, sau spermatice, etc) care ar putea constitui un obstacol important in obtinerea unei sarcini sau in evolutia ei in bune conditii pana la termen.

În funcţie de cauza/ cauzele infertilităţii, sunt detaliate opţiunile de tratament ale cuplului, sub forma unui plan sau algoritm terapeutic care se intinde pe un interval precis de timp, incluzind procedurile medicale care ofera sansele cele mai mari de sarcina cuplului si cu scopul final al obtinerii unei nasteri.

Cuplul este informat despre metodele de reproducere asistată de care dispune clinica, despre rata de succes,precum şi despre riscuri şi aspecte legale.

De comun acord cu pacienţii, este decisă cea mai eficientă metodă de tratament al infertilitatii sau/şi o metodă de reproducere umană asistată (IUI, FIV, ICSI).

Control IV

Este fixată data pentru începerea tipului de reproducere asistată stabilit.

Pacienţii primesc explicații detaliate despre etapele ce trebuie parcurse de-a lungul unui tratament de reproducere umană asistată precum si protocolul terapeutic specific.

