Care sunt primele 3 efecte pe care le are fotoliul de masaj asupra organismului

De cele mai multe ori, atunci cand vorbim despre masaj, ne gandim doar la senzatia de relaxare pe care o simtim. Cu toate astea, el are si foarte multe beneficii pentru organism. Masajul este recomandat pentru reducerea durerilor cronice, asa cum sunt durerile de spate, de gat si de umeri, sau pentru relaxarea muschilor incordati. Dupa o zi plina la birou si multe alte probleme cu care ne confruntam in viata cotidiana, un fotoliu de masaj este exact ce avem nevoie pentru a ne face sa uitam de griji.

3 efecte imediate pe care le are un fotoliu de masaj

1. Te elibereaza de stres

Stresul este cauza multor afectiuni si, pe langa disconfortul psihic pe care il provoaca, poate conduce chiar la depresii sau alte probleme de sanatate grave. Controlul tensiunii arteriale presupune scaderea nivelului de cortizol din tesutul sanguin. Concret, in timpul masajului, este eliberata o anumita cantitate din hormonul fericirii. Endorfina, odata ce este eliberata in sange, iti da o senzatie de calm, contribuind astfel atat la confortul fizic, cat si psihic. Deci, imediat ce ai terminat masajul, te vei simti mult mai bine!

2. Relaxeaza intreaga musculatura

Muschii prea tensionati provoaca dureri, mai ales in zona spatelui, a gatului, dar si a picioarelor. Aproximativ 30 de minute de masaj efectuat de un fotoliu profesional, cum sunt cele de la Komoder, sunt suficiente pentru a te relaxa, din cap pana in picioare. Asaza-te in fotoliu de masaj pret de 10-15 minute inainte de ora de culcare si vei avea un somn odihnitor.

3. Amelioreaza durerile de cap, de gat si de picioare

Fotoliul de masaj amelioreaza ca prin minune durerile suparatoare de cap, de gat, de picioare. De asemenea, daca ai probleme in zona lombara, fotoliul de masaj este o solutie foarte eficienta in acest sens.

Beneficii pentru sanatate pe termen lung ale fotoliilor de masaj

Fotoliul de masaj nu-ti ofera doar anumite efecte imediat dupa utilizarea sa, ci are si anumite beneficii pe care le vei observa in timp. Unul din ele este ca iti corecteaza postura corpului. Prin intermediul sistemului de role 3D si optiunea de rabatare a spatarului care intra in componenta lor, fotoliile de masaj te ajuta sa dobandesti o pozitie corecta a corpului. Un alt beneficiu pe care il vei obtine prin masaj constant este sa vei deveni mai flexibil, intrucat miscarile scaunului de masaj maresc flexibilitatea musculara.

Pe langa acestea, sistemul digestiv este si el imbunatatit si, in plus, poti uita de migrenele puternice care sunt extrem de deranjante. Prin actiunea pe care o are asupra organismului, masajul realizat de un fotoliu de masaj contribuie la intarirea sistemului imunitar.

Fotolii de masaj de la Komoder – calitate si siguranta

Modelele de fotolii de masaj comercializate de compania Komoder sunt importate de la producatori de renume pe plan mondial, precum Inada, Panasonic, iRest sau Tokuyo. Acestia se ocupa constant de imbunatatirea produselor, pentru a gasi noi tehnologii care sa vina in intampinarea nevoilor tale.