Ce trebuie să știi despre infertilitate? Că nu ești singură…

În cele peste 10 ore petrecute zilnic într-un spital dedicat tratării problemelor de infertilitate, nu departe de o cazuistică bogată, văd teama, stresul, nesiguranța. Întrebări, subiecte tabu, tresăriri la orice urmă de optimism sau la confirmarea clară a șansei de a avea un copil, așteptarea interpretării rezultatelor și a explicării tratamentelor sau etapelor următoare. Toate acestea, în doze de emoție diferite, pentru fiecare caz în parte. Așa cum sunt și soluțiile personalizate, asupra cărora insist de fiecare dată când am ocazia, pentru că este extrem de important să se știe că în Reproducere Umană Asistată nu vorbim despre loturi, ci despre Oameni cu propriile lor afecțiuni, diagnostice și capacități de a răspunde tratamentelor prescrise.

În infertilitate nu ești singur(ă)

Și când spun asta nu mă refer la faptul că există mii de alte cazuri despre care nici măcar nu știi că au temeri sau suferințe confirmate. Mă refer la echipele de medici specialiști care se află în spatele unui dosar medical ce tratează un astfel de diagnostic. Este vorba despre biologi, embriologi, asistenți, medici specialiști în chirurgie ginecologică asociată problemelor de infertilitate, de coordonatori de programe care mențin legătura cu pacienții, pentru a se asigura că se respectă recomandările medicale specializate. Ante și post aplicarea tratamentelor sau intervențiilor chirurgicale, cuplurile de pacienți trebuie să știe faptul că se află sub atenta monitorizare a unei întregi echipe de specialiști, în prezența dotărilor avansate, la standarde europene, accesibile și în România. Așadar, barierele psihologice sunt înlăturate, pentru că pacienții pot accesa serviciile medicale dedicate aproape de casă, fără costuri suplimentare asociate deplasării și cazării, fără limitări de comunicare.

Asadar, primul pas este un consult, o discutie, iar medicul trebuie sa aiba pregatire si expertiza in infertilitatea de cuplu.

Prima consultație la un medic cu supraspecializare în infertilitatea de cuplu si reproducere umana asistata, pe scurt , la un medic specialist în infertilitate

Prima consultaţie este cea la care va spuneti povestea si aflati care este primul lucru cu care trebuie sa incepeți, si anume – evaluarea potentialului fertil al cuplului.

La această primă vizită la medic este indicat să fie prezenţi ambii parteneri, pentru stabilirea cât mai exactă a istoricului cuplului legat de fertilitate. Medicul va discuta cu pacienții despre întreg istoricul medical și va analiza în amănunt toate investigaţiile anterioare legate de infertilitate, indiferent dacă acestea au fost efectuate în alte centre medicale. Acesta le va adresa întrebări referitoare la încercările de a obţine şi păstra o sarcină, antecedentele personale patologice şi investigaţiile anterioare.

Interpretarea rezultatelor

În urma investigaţiilor recomandate de medicul ginecolog, ambii parteneri sunt aşteptaţi din nou la clinică pentru a stabili, pe baza acestora, daca exista o anume cauza de infertilitate sau nu, daca da, care este aceea si care este modalitatea terapeutică cea mai potrivită pentru a o rezolva.

Care este protocolul / algoritmul de evaluare a cuplului infertil?

Control I

Cuplul discută problema / istoricul împreună cu medicul şi este informat despre lista de investigații specifice.

Ambii parteneri primesc recomandare pentru investigaţii complete de infertilitate.

Cuplul completează o fişă de infertilitate.

La recomandarea medicului, partenerul feminin poate primi un consult ginecologic.

Control II

Cuplul este reevaluat în urma investigaţiilor medicale specifice efectuate.

Fişa de infertilitate este completată cu rezultatele investigaţiilor.

Pe baza rezultatelor, medicul stabilește tratamentul pentru diverse afecţiuni/patologii genitale sau de altă natură , care ar putea afecta o sarcină, indiferent de modul în care aceasta este obţinută.

Cuplul primeşte trimitere pentru consulturi interdisciplinare în funcție de specificul afecțiunilor (psihologie, genetică, endocrinologie, urologie/andrologie etc.), daca este cazul

Control III

Cuplul este reevaluat după eventualele tratamente sau consulturi de alte specialități recomandate anterior si care au fost efectuate cu rezolvarea parțială / completă a unor afecțiuni (de ex. Tiroidita autoimuna, infecții pelvine, sau spermatice, etc) care ar putea constitui un obstacol important in obtinerea unei sarcini sau în evoluția ei in bune condiții până la termen.

În funcţie de cauza/ cauzele infertilităţii, sunt detaliate opţiunile de tratament ale cuplului, sub forma unui plan sau algoritm terapeutic care se întinde pe un interval precis de timp, incluzând procedurile medicale care oferă șansele cele mai mari de sarcina cuplului si cu scopul final al obținerii unei nașteri.

Cuplul este informat despre metodele de reproducere asistată de care dispune clinica, despre rata de succes, precum şi despre riscuri şi aspecte legale.

De comun acord cu pacienţii, este decisă cea mai eficientă metodă de tratament al infertilității sau/şi o metodă de reproducere umană asistată (IUI, FIV, ICSI).

Control IV

Este fixată data pentru începerea tipului de reproducere asistată stabilit.

Pacienţii primesc explicații detaliate despre etapele ce trebuie parcurse de-a lungul unui tratament de reproducere umană asistată precum si protocolul terapeutic specific.

Dr. Alina Bolintineanu este medic primar obstetrică-ginecologie cu experiență clinică de 20 ani în specialitate, cu supraspecializare în Tratamentul Infertilității și Reproducere Umana Asistată. De mai bine de 4 ani, face parte din echipa de medici ultraspecializați în reproducere umană asistată – fertilizare in vitro a Rețelei Medicale Wellborn.

