Cea de-a doua ediție a conferinţei Best of ASCO® şi Best of ASTRO® Asociaţiei Medisprof va avea loc în luna iunie la Cluj-Napoca

Asociaţia Medisprof are plăcerea de a vă invita la cea de-a doua ediție a conferinţei dublu acreditată din România, atât de către cea mai mare asociaţie de oncologie din lume – ASCO, cât şi de către cea mai mare asociaţie de radioterapie din lume – ASTRO. Conferinţa Best of ASCO® şi Best of ASTRO® a Asociaţiei Medisprof se va desfăşura la Cluj-Napoca,în incinta Grand Hotel Napoca, în perioada 23-24 iunie 2017.

Această manifestare educaţională multidisciplinară se adresează atât medicilor specialişti oncologi şi radioterapeuţi, cât şi rezidenţilor, studenţilor şi personalului paramedical din domeniul oncologiei şi radioterapiei din România şi din ţările vecine. Participanţii vor avea acces la informaţii inedite şi noi descoperiri din domeniul oncologiei şi radioterapiei, prezentările fiind de înaltă calitate şi actualitate.

În fiecare an, la eveniment sunt invitați speakeri de renume internaţional, atât din România, cât şi din Europa şi America. Manifestarea va reuni anul acesta 24 de personalități care vor prezenta în sesiunile lor informațiile referitoare la cancerul pulmonar, gastrointestinal, genito-urinar şi de sân. Taxele de înregistrare pornesc de la 75 de lei şi sunt de aproximativ 7-8 ori mai mici decât cele practicate în alte ţări din Europa, datorită sponsorilor care sprijină această manifestare. Programul complet şi detaliile privind înregistrarea pentru participanţi pot fi consultate pe site-ul conferinţei: www.cancereducation.ro.

Anul 2016 a fost primul an în care conferința a reunit cele două acreditări sub egida Best of ASCO® și Best of ASTRO®, evenimentul desfăşurându-se pentru prima dată în istorie, concomitent, în aceeaşi sală de conferinţă. Completările abstractelelor ASCO de cancer pulmonar, melanoma, leucemie, tumori gastro-intestinale etc. cu abtractele ASTRO de radioterapie, au oferit un caracter din ce în ce mai multidisciplinar manisfestării științifice, înregistrând un adevărat succes în rândul participanților. Peste 20 de speakeri renumiţi la nivel internaţional şi peste 250 de participanţi au fost prezenţi în cele două zile de conferinţă. Accesaţi linkul http://bit.ly/2nD1dNF pentru a vizualiza filmuleţul evenimentului.