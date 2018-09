Cel mai nou tratament în diabetul zaharat tip 2

Trulicity™ aduce o eficacitate redutabilă și un mod de administrare inovator

Trulicity™ (dulaglutid, o injecție pe săptămână), cea mai recentă opțiune de tratament cu agoniști de receptor GLP-1 pentru îmbunătățirea controlului glicemic la adulții cu diabet zaharat tip 2, este acum disponibil în farmaciile din România. Acest nou medicament este un analog al peptidului-1 asemănător glucagonului, ce poate fi administrat simplu de către pacienți, o dată pe săptămână [1].

Conceput pentru a fi cât mai ușor de folosit de către pacient, tratamentul este disponibil în dispozitiv de administrare unică, autoinjector, gata de utilizare, astfel încât pacienții nu trebuie să ajusteze doza sau să manipuleze acul.

„Lilly și-a asumat încă din anul 1923 angajamentul de a veni în întâmpinarea nevoilor în continuă schimbare ale persoanelor care suferă de diabet zaharat, odată cu începerea comercializării insulinei. De atunci, investim în cercetarea și dezvoltarea de noi terapii pentru a le oferi pacienților cu diabet soluții eficiente de tratament, care să îi ajute să-și țină boala sub control cu mai multă ușurință și să aibă o calitate mai bună a vieții”, declară Dr. Attila FEJER, Country Manager, Lilly România.

TRULICITY este indicat adulților cu diabet zaharat tip 2 pentru îmbunătățirea controlului glicemic, sub formă de monoterapie (când numai dieta și exercițiile fizice nu asigură un control glicemic adecvat la pacienți pentru care utilizarea tratamentului cu metformin este considerată inadecvată din cauza absenței tolerabilității sau a prezenței contraindicațiilor) si terapie combinată cu alte medicamente hipoglicemiante, inclusiv insulină (când acestea, împreună cu dieta și exercițiile fizice nu asigură un control glicemic adecvat).

„Spre deosebire de GLP-1 uman nativ, noul analog de GLP-1 este rezistent la degradarea de către enzima DPP-4, iar structura sa unică asigură o acțiune prelungită, cu o eliminare renală minimă. Aceste caracteristici conduc la un timp de înjumătățire al dulaglutid 1.5 mg de 4,7 zile, care îl face adecvat pentru administrarea subcutanată o dată pe săptămână. Acesta a fost special creat pentru a ușura viața pacienților, având nu doar o eficacitate redutabilă, dar fiind și foarte simplu de utilizat”, declară Dr. Sebastian Iovan, International Business Unit PRA, Eli Lilly.

Conform protocolului terapeutic, administrarea este indicată sub formă de dublă terapie – dulaglutid în asociere cu metformin la pacienții necontrolați sub terapia anterioară (valoarea HbA1c > 7%) sau triplă terapie – dulaglutid în asociere cu metformin și o sulfoniluree la pacienții necontrolați sub terapia anterioară (valoarea HbA1c > 7%) sau dulaglutid în asociere cu metformin și insulină la pacienții necontrolați sub terapia anterioară (valoarea HbA1c > 7%).

“Trulicity (dulaglutid) este unul dintre noile medicamente din portofoliu de produse inovatoare Lilly, care poate aduce un beneficiu real persoanelor cu diabet zaharat tip 2. Trulicity este primul tratament injectabil care aduce, pe lângă o eficacitate redutabilă, un profil de siguranță favorabil, și o modalitate de administrare unică, inovatoare în diabetul zaharat: un dispozitiv autoinjector, gata de utilizare. Gradul de acceptare a terapiei injectabile săptămânale poate crește semnificativ cu Trulicity, deoarece pe tot parcursul injectării pacientul nu vizualizează acul. Toate aceste caracteristici contribuie la îmbunătățirea aderenței pacienților la tratamentul cu acest agonist de receptor GLP-1, cu administrare săptămânală”, declară Prof. Dr. Romulus Timar, Președintele Societății Române de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice.

De la lansarea sa in Statele Unite ale Americii, în 2014, Trulicity™ (dulaglutid, o injecție pe săptămână) a demonstrat o reducere semnificativă a HbA1c în 10 studii clinice randomizate [2], cu superioritate în reducerea HbA1c față de comparatorii activi sau placebo în 8 studii clinice randomizate, de fază III.

„Dulaglutid, Trulicity, agonist GLP-1 cu administrare săptămânală, a fost aprobat de FDA în Septembrie 2014. Cu un program solid de studii clinice în spate, Trulicity se dovedea din start a fi probabil cel mai eficient reprezentant al clasei. În plus, dispozitivul de administrare de tip pen autoinjector cu adevărat inovator, aduce ușurința administrării si asigură premisele unei bune complianțe la tratament, element cheie în obținerea succesului cu această clasă terapeutică. Acum Trulicity devine disponibil pentru tratamentul persoanelor cu DZ tip 2 din România. Sunt convins ca Trulicity va dovedi curând și la noi în țară beneficiile deja cunoscute pe plan mondial și va deveni un aliat de nădejde în arsenalul nostru terapeutic; cu siguranță un plus pentru creșterea calității îngrijirii persoanelor cu diabet zaharat de tip 2 !” – Conf. Univ. Dr. Cristian Guja, medic șef secție, Secția Clinică de Diabet Zaharat, Nutriție și Boli Metabolice I.

“Deși clasa agoniștilor de receptor GLP-1 aduce beneficii recunoscute pentru pacienți deja de câțiva ani, lansarea Trulicity în România este un moment mult așteptat, prin prisma datelor științifice extrem de convingătoare: eficacitatea anti-hiperglicemiantă remarcabilă, scăderea ponderală semnificativă și nu în ultimul rând, o administrare foarte simplă pentru pacient, dispozitivul de administrare fiind cu adevărat revoluționar. Sunt convinsă că mulți pacienți vor beneficia de aceste caracteristici pe care noul produs Trulicity le aduce.” – Prof. Dr. Gabriela Roman, UMF „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, Președinte al Asociației Române pentru Studiul Obezității.

Despre Eli Lilly and Company

„Eli Lilly and Company” (Lilly) este o companie bazată pe cercetarea și descoperirea de medicamente noi, fiind prezentă în acest domeniu de aproape 140 de ani.

Lilly este un lider global în domeniul îngrijirilor medicale care își propune să îmbine preocuparea pentru binele semenilor cu aplicarea descoperirilor științifice din domeniul medico-farmaceutic, aducându-și astfel contribuția la îmbunătățirea vieții oamenilor din întreaga lume. Compania a fost fondată cu mai mult de un secol în urmă în Indianapolis, Indiana, SUA, de Colonelul Eli Lilly, un om dedicat fabricării unor medicamente de calitate capabile să satisfacă nevoi terapeutice reale, misiune ce caracterizează până în prezent toate activitățile companiei. Angajații Lilly de pe întreg mapamondul lucrează pentru a descoperi și introduce în practică de medicamente noi, capabile să schimbe în bine viața celor suferinzi, pentru a perfecționa cunoașterea mecanismelor patogene ale bolilor și a modalităților de gestionare ale acestora, și pentru a contribui prin filantropie și voluntariat către comunitățile în care activează.

Aflată în Romania de peste 25 de ani, Lilly și-a luat angajamentul de a ajuta persoanele care suferă de boli acute si cronice, investigând și mai apoi aducând pe piața românească peste 30 de compuși inovatori diferiți, pentru tratamentul unor boli cum ar fi: diabetul, osteoporoza, psoriazisul, cancerul, artrita reumatoidă, tulburările psihice și altele. Programele noi de cercetare și tratament combină experiența clinică, academică și profesională a specialiștilor Lilly și a colaboratorilor lor și contribuie la înțelegerea bolilor și la dezvoltarea unor soluții terapeutice noi, mai cuprinzătoare, în scopul final de a face viața mai bună pentru persoanele suferinde.

Pentru a afla mai multe despre Lilly: www.lilly.com , www.lilly.com/newsroom/social-channels, www.lilly-europe.eu , www.eli-lilly.ro, office.ro@lilly.com

***

[1] Trulicity®, Rezumatul Caracteristicilor Produsului. 2018

[2] 1. Wysham C et al, Diabetes Care. 2014;37:2159-2167. 2. Giorgino et al. Diabetes Care 2015;38:2241–2249 3. Umpierrez et al. Diabetes Care 2014; 37: 2168-2176 4. Blonde L et al.. Lancet. 2015;385:2057-2066. 5. Nauck M, et al, Diabetes Care. 2014;37:2149-2158. 6. Weinstock et al. Diabetes Obes Metab 2015;17:849-58 7. Skrivanek et al. Diabetes Obes Metab 2014;16:748-56. 8. Dungan KM, et al. Lancet. 2014;384:1349-1357. 9. Tuttle KR et al. Lancet Diabetes Endocrinol. 2018, S2213-8587(18) 30104-9 10. Dungan et al. Diabetes Obes Metab 2016;18:475-82 11. Pozzilli et al. Diabetes Obes Metab 2017;19:1024-31 12. Ludvik et al, Lancet Diabetes Endocrinol. 2018 Feb 23. 13. Trulicity® (dulaglutid) Rezumatul Caracteristicilor Produsului. 2018

Sursa: Look MEDICA