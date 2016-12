Centrul Operativ pentru Situații de Urgență funcționează mult mai bine în forma actuală

Centrul Operativ pentru Situații de Urgență (COSU) funcționează mult mai bine în forma actuală, ca structură a Ministerului Sănătății integrată cu structurile din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, a afirmat luni, la Pitești, secretarul de stat Raed Arafat.

“Deci aici, în loc să avem raportări în două locuri (…), aici se lucrează împreună. Este un lucru pe care noi l-am dorit și este o formă de integrare care s-a dovedit eficientă, și la accidentele colective care au fost recent pe autostrăzi, și inclusiv când a fost incendiul de la Colectiv, această parte a funcționat foarte bine, pentru că stăteau împreună. Unde am avut probleme era la Ambulanța și la ISU București, unde erau separați și unde acum încercăm să-i aducem în același loc. Așa că o recomandare de a dezintegra acest lucru nu este la locul ei. Am vorbit astăzi inclusiv cu domnul ministru al Sănătății și nu se pune problema să revenim la o formă anterioară, care este mai primitivă decât forma care este acum. Din punctul meu de vedere, va rămâne așa cum este, pentru că ne facem treaba mult mai bine împreună decât dacă am fi separați, este un lucru foarte normal și foarte logic”, a declarat Arafat.

El a explicat că decizia înființării COSU în cadrul Ministerului Sănătății a fost luată într-un moment în care nu exista o coordonare a activității din acest domeniu cu Departamentul pentru Situații de Urgență.

“Centrul operativ este un centru care a fost înființat la Ministerul Sănătății, când încă nu era nimic integrat cu Ministerul de Interne, cu Departamentul pentru Situații de Urgență. Rolul lui a fost atunci monitorizarea asistenței medicale de urgență și rezolvarea unor probleme pe domeniul asistenței medicale de urgență. După ce s-a creat departamentul, decizia comună cu Ministerul Sănătății era de relocare a acestui centru la centrul care este mult mai mare și mult mai complex, de coordonare a Departamentului pentru Situații de Urgență și centrul integrat al Ministerului de Interne. De fapt, omul (…) de la Ministerul Sănătății stă împreună cu colegii de la Departamentului pentru Situații de Urgență și de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență și monitorizează și coordonează toate aspectele, inclusiv cele medicale”, a precizat secretarul de stat.

Potrivit unui raport al Corpului de control al premierului, publicat luni, verificările efectuate în perioada martie — septembrie 2016 au arătat, printre altele, faptul că, deși înființat ca o structură a Ministerului Sănătății, COSU își desfășoară activitatea în cadrul Centrului operațional național al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.

