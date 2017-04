Chirurgii de la Spitalul ‘Grigore Alexandrescu’ ar putea efectua, în aproximativ un an, intervenții cardiace la copii

Managerul Spitalului “Grigore Alexandrescu”, Dan Mircea Enescu, și-a manifestat joi speranța ca, în aproximativ un an, medici români ai Centrului de chirurgie cardiacă din cadrul unității medicale să poată efectua singuri operații cardiace la copii.



“Există o înțelegere prin care vom organiza trei misiuni internaționale în fiecare an așa cum au fost până acum — adică în octombrie, în ianuarie și aceasta de acum care s-a terminat. Am reușit să operăm 24 de copii. Deși ne-am dorit mult mai mulți, am avut probleme tehnice și anume de formare a echipei și neputința de a putea să adaptăm acel loc cu patologia și posibilitățile noastre de a-i ține într-o stare bună de sănătate și după aceea, adică până la externarea din spital. (…) Ne dorim, nu aș vrea să dau un termen, dar poate într-un an să reușim să facem și cazuri grele și de ce nu, într-un viitor apropiat, cât mai apropiat, pe care nu-l pot identifica, să putem să facem un transplant cardiac, avem toate posibilitățile, ei au spus. (…) Cred că într-un an de zile vom putea (ca medicii români să opereze singuri — n.r.). Cred că după misiunea de la începutul anului viitor vom putea să preluăm pe cont propriu”, a afirmat Enescu.

Ambasadoarea Statului Israel în România, Tamar Samash, a spus că echipa de medici care a operat la Spitalul “Grigore Alexandrescu” a salvat, în urma intervențiilor chirurgicale, copii cu probleme cardiace.

“Au venit aici la Spitalul ‘Grigore Alexandrescu’ să opereze copii care au probleme. Cred că toți fac un lucru foarte bun și ar trebuie să continue așa”, a spus diplomatul, joi seară, la reședința sa.

Reprezentantul organizației “Save a Child’s Heart”, Simon Fischer, a spus că personalul medical a realizat o muncă foarte importantă salvând vieți.

“În numele meu și al echipei mele suntem foarte onorați să fim aici. (…) Să sperăm că această colaborare va fi de succes, că vom salva multe vieți împreună. Este doar începutul unei cooperări îndelungi. Am apreciat profesionalismul românilor”, a spus șeful echipei medicale din Israel, Lior Sasson.

La Spitalul ‘Grigore Alexandrescu’ au loc intervenții chirurgicale pe cord efectuate de peste 20 de chirurgi, asistenți, tehnicieni și voluntari ai organizației respective în colaborare cu echipele românești.

“Save a Child’s Heart” este o organizație internațională, înființată în anul 1995 în Israel, a cărei misiune este aceea de a îmbunătăți calitatea îngrijirilor pentru copiii cu afecțiuni cardiace, realizând atât intervenții chirurgicale, cât și programe de training și specializare în domeniu.

Până în prezent, “Save a Child’s Heart” a salvat peste 4.000 de copii cu vârste între 0 și 18 ani care sufereau de afecțiuni congenitale ale inimii.

Sursa: AGERPRES