Conferinta multidisciplinara „Traumatismele craniofaciale si cervicale – abordare diagnostica si terapeutica”, 6-7 octombrie 2017

Evenimentul este organizat sub egida ASOCIATIEI ROMANE PENTRU STUDUL DURERII si Coordonat de catre Doamna Dr. Daniela Vrinceanu, Medic Coordonator al Compartimentului ORL, Spitalul Universitar de Urgenṭǎ Bucureṣti.

Avand in vedere aria larga de competenta si expertiza pe care Spitalul Universitar de urgenta o detine, intentionam ca aceasta manifestare stiintifica sa faca parte dintr-un sir de conferinte, organizate in parteneriat cu Med Academy, care sa abordeze aspecte diverse ale patologiei de urgenta.

Pentru prima Conferinta am ales ca locatie chiar Amfiteatrul Clinic al spitalului pentru a ancora mai bine ideea de patologie de urgenta in clinica.

Lectorii invitati reprezinta personalitati marcante din specialitatile medico-chirurgicale: ORL, chirurgie oro-maxilo-faciala, neurochirurgie, chirurgie plastica, oftalmologie, psihiatrie, medicina legala. Manifestarea beneficiaza de sustinerea echipei manageriale a Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti, inclusiv prin participarea cu prezentari legate de managementul politraumei.

Suntem convinsi ca aceasta conferinta va confirma ideea ca Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti reprezina un brand al serviciilor medicale de sanatate, in particular al celor de urgenta si va imbogati bagajul de cunostinte al colegilor participanti, precum si evidentierea unor oportunitati de abordare a patologiei de urgenta in termeni de reusita.

Pentru detalii si inscrieri va rugam accesati urmatorul link: https://healthmedia.ro/portfolio/suub/