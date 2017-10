Conferința Națională „Zilele Asociației Române pentru Educația Pediatrică în Medicina de Familie”, ediția a II-a, 29 septembrie – 1 octombrie 2017, Păltiniș

În perioada 29 septembrie – 1 octombrie 2017 a avut loc la Păltiniș cea de-a doua ediție a Conferinței Naționale „Zilele Asociației Române pentru Educație Pediatrică în Medicina de Familie” (AREPMF), un eveniment dedicat medicilor de familie preocupaţi de îngrijirea medicală a copilului şi adolescentului, la care au participat peste 250 de medici de familie și pediatri din toată țara.

În deschiderea Conferinţei, Dr. Valeria Herdea, Președintele AREPMF, a adresat tuturor specialiștilor în medicina de familie și pediatrie, îndemnul de a se alătura Asociației Române pentru Educație Pediatrică în Medicina de Familie, accentuând importanța existenței unei echipe unite și puternice de profesioniști care să promoveze „brandul de sănătate” în țara noastră.

„Încercăm să devenim o echipă unită de profesioniști care să facă cunoscută adevărata valoare a muncii din cabinetele noastre. Fiecare dintre dumneavoastră depune muncă stiintifică, fie că o recunoaște sau nu, fie că îi este recunoscută sau nu. Marea noastră provocare este sa facem ca medicina de familie să devină o specialitate extrem de puternică, recunoascută ca atare.(…) Menirea acestor evenimente este aceea de a ne actualiza cunoştinţele ştiinţifice atât de necesare pentru o asistenţă medicală de calitate. Cred sincer că avem nevoie de maeștrii, de modele, care ne pot împărtăşi din experienţa lor, iar noi la rândul nostru suntem educatori, comunicatori prin excelență. Dacă noi venim cu proiecte educaţionale în fața celor pe care îi îngrijim putem schimba percepția asupra medicului în general, și a medicului de familie, în special. Avem nevoie de o identitate puternică și o imagine de profesioniști serioși, implicați, uniți”, a declarat în deschiderea conferinței Dr. Valeria Herdea.

Conferința Națională „Zilele Asociației Române pentru Educația Pediatrică în Medicina de Familie”, ediția a II-a, a adus în dezbatere „Abordarea multidisciplinară a copilului în practica medicului de familie”, programul științific trecând în revistă aspecte importante ale activității medicilor de familie din România. Subiectele au fost abordate atât din punct de vedere al medicului de familie, dar și privind colaborarea în echipe interdisciplinare cu alte specialități.

Prima sesiune, moderată de dr. Valeria Herdea și dr. Ileana Brînză, a cuprins prezentări scurte cu durata de 5 minute prin care lectorii au adus în discuţie cazuri întâlnite frecvent în cabinetul medicului de familie și au prezentat algoritmi de diagnostic şi tratament pentru practica pediatrică. Au fost discutate subiecte legate de nutriție și bolile carențiale ale copilului, dar și teme referitoare la semnele de alarma în dezvoltarea copilului, vaccinare sau screening postural.

Importanța încurajării nașterii naturale, precum și alăptarea la sân și prelungirea alimentației naturale minim 6 luni au fost câteva dintre mesajele transmise în cadrul acestei sesiuni.

„Este o mândrie pentru noi să fim pediatri, pentru că noi lucrăm cu cele mai gingașe și inocente ființe. Asta ne face să ne menținem zâmbetul mai mult timp și ne încetinește într-un fel uzura pe care munca o exercită de multe ori asupra noastră. Datoria noastră este să ne ocupăm de educația familiei, de la primele luni ale copilului, chiar și înainte de a se naște. Noi avem grijă de gravidă, îi dăm sfaturi referitor la cum trebuie să se alimenteze. De asemenea, este responsabilitatea noastră să milităm pentru nașterea naturală, este un purgatoriu benefic atât pentru copil, cât și pentru mamă. Trebuie să pledăm pentru hrănirea naturală, exclusiv la sân minim 6 luni ”, a explicat prof. dr. Marin Burlea, Președintele Societății Române de Pediatrie, în cadrul conferinței.

Teme de actualitate în practica pediatrică, legate de bolile infecțioase, patologia respiratorie la copil, alergiile sau vaccinarea au fost abordate de profesioniștii care au luat cuvântul în cea de-a doua zi a evenimentului. Printr-o prezentare interactivă care a adus în atenția celor prezenți la eveniment, cazuri clinice complexe de boli infecțioase precum rujeola, varicela sau meningita, Prof. univ. dr. Luminița Monica Luminos a atras atenția asupra importanței anamnezei și a examenului clinic în diagnosticarea corectă. „Anamneza și examenul clinic ne orientează spre un diagnostic corect în 80% din cazuri” a menționat prof. univ. dr. Luminița Monica Luminos, medic primar la Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș”. „Uneori ne repezim la analiză și uităm să stăm de vorbă cu pacientul”, a declarat conf. dr. Călin Lazăr, accentuând importanța anamnezei și comunicării medic – pacient.

Vaccinarea – un drept fundamental la sănătate

În cazul vaccinării, rolul medicului de familie devine esențial în comunicarea provaccinare. Educaţia pentru sănătate este esenţială în îngrijirea medicală a copilului şi, în acest sens, medicul de familie poate dezvolta un parteneriat durabil cu părinţii, susţinut de comunitate şi de mass-media.

„Ne confruntăm în continuare cu părinți care se tem de vaccinarea ROR. Lipsa unor campanii de conștientizare și educare, care să susțină munca medicului de familie în explicarea beneficiilor şi a importanței vaccinului a condus la o scădere a acoperii vaccinale şi la izbucnirea epidemiei de rujeolă”, a semnalat As. univ. asoc. dr. Emiliana Costiug, secretar general AREPMF.

„ Din păcate la noi trebuie să moară cineva ca să ne convingă să ne vaccinăm copiii . Sper să învățăm din criza cauzată de epidemia de rujeolă și să vaccinăm și împotriva bolii pneumococice”, a atras atenția prof. dr. Sorin C. Man referitor la situația actuală a vaccinării de la noi din țară.

Inițiat acum un an Centrul de Informare și Consiliere Vaccinală on-line, proiectul Fundației Colegiului Medicilor din Municipiul București, realizat în parteneriat cu Societatea Română de Microbiologie și Asociația Română pentru Educație Pediatrică în Medicina de Familie reprezintă una dintre măsurile necesare ce își propune să informeze și să sensibilizeze opinia publică cu privire la rolul și importanța vaccinării. În cadrul evenimentului, dr. Raluca Ghionaru, secretar regional AREPEMF Bucureşti, a anunțat lansarea noii platforme ce va putea fi accesată curând la noul link www.vaccinare.org.

Prof. Dr Evelina Moraru a adus în discuţie o problemă veche şi de actualitate, în acelaşi timp, „Transmiterea hepatitelor virale B și C de la mamă la copil”, subliniind importanţa screeningului matern în vederea depistării AgHBs precum şi importanţa protecţiei prin vaccinare antihepatitică B la nou-născut şi sugar.

Un subiect intens dezbătut a fost cel legat de tulburările de comportament ale adolescentului sau de abuzul de substanțe toxice, droguri, o realitate prezentă în rândul adolescenților din epoca modernă, multe astfel de cazuri ajungând frecvent în cabinetele medicilor de familie. O intervenție extrem de interesantă și utilă a fost cea a prof. dr. Mihai Gafencu, președintele Organizației Salvați Copiii România, care a atras atenția asupra importanței medicului de familie în prevenirea și gestionarea unor astfel de cazuri.

„Din păcate adolescentul de astăzi nu mai are foarte multe repere, medicul de famile are un rol important în a trage un semnal de alarmă , trebuie să îi informeze pe părinți asupra importanței de a fi cât mai aproape de copiii lor. Astăzi, copiii devin independenți mult prea repede și foarte brusc, sunt foarte multe cazuri în care părinții pleacă la muncă în străinătate atunci când aceștia au vârste foarte mici. (…) În plus, medicul de famile trebuie să se pregătească pentru astfel de cazuri, lipsa cadrelor medicale din școli face ca rolul lor să fie substituit de medicul de familie ” a declarat prof. dr. Mihai Gafencu.

Abuzul de antibiotice și rezistența microbiană au făcut subiectul ultimei zile a Conferinței Naționale „Zilele AREPMF”, ediția a II-a, pe parcursul căreia au luat cuvântul dr. Ileana Brînză, dr. Liliana Chițanu și prof. dr. Sorin C. Man. Supraaglomerarea medicului și lipsa de timp în a explica pacientului ineficiența administrării de antibiotic în tratarea anumitor infecții, prescrierea unor antibiotice greșite sau presiunea pacientului, a părintelui asupra medicului pentru prescrierea de antibiotice sunt câteva dintre cauzele abuzului de antibiotice la noi în țară pe care prof. dr. Sorin C. Man le-a menționat în cea de-a treia zi a evenimentului. „Cea mai importantă decizie cu privire la utilizarea antibioticelor este dacă și când este indicată terapia cu antibiotice”, a concluzionat prof. dr. Sorin C. Man, vicepreședintele Asociației Române de Pediatrie.

Conferința s-a încheiat cu workshop-ul organizat de Dana Burcă, trainer în comunicare, în cadrul căruia medicii prezenți au aflat câteva dintre instrumentele utile pentru o comunicare de succes în triunghiul relaţional medic de familie- pacient- autorităţi.

Pe parcursul celor 3 zile de lucrări au luat cuvântul profesioniști de top în pediatrie. Evenimentul s-a bucurat de prezența: prof. univ. Dr. Evelina Moraru, prof. univ. Dr. Luminița Monica Luminos, prof. dr. Marin Burlea, conf. dr. Calin Lazar. Șef. Lucr. Dr. Paraschiva Cherecheș-Panța, prof. dr. Mihai Gafencu, prof. dr. Sorin C. Man, șef lucr. dr. Alexandru Pîrvan, șef lucr.dr. Mircea Ovidiu Denis Lupușoru, dr. Raluca Ghionaru, dr. Marin Vasile Rus, dr. Crenguța Lanbă, dr. Simona Magdalena Cioc, dr. Corina Dascăl, dr. Niculina Simona Rus, dr. Valeria Herdea, asist. univ. dr. Bianca Simionescu, drd. dr. Alexandru Dan Herdea, dr. Elena Ruja, dr. Laura Comnea, dr. Rodica Fărcașanu, dr. Ileana Lucia Brînză, dr. Liliana Elena Chițanu, asist. Univ.dr. Carmen Liliana Barbacariu, asist. univ. asoc. Emiliana Costiug, as.univ.dr. Claudia-Felicia Pop.

„AREPMF este o organizație profesională cu 2 piloni educaționali, un pilon didicat pregătirii și actualizării informației medicale a profeioniștilor în sănătate și cel de-al doilea, dedicat informației şi educației populației prin proiectul Școala Familiei Mele. Este esențial să înțelegem că doar o medicină de familie puternică poate fi baza unui sistem de sănătate puternic, că nu poate exista medicină preventivă fără medicina de familie adevarată și că baza profesiei noastre rămâne o comunicare de bună calitat e”, a declarat dr. Valeria Herdea, președintele AREPMF, în încheierea evenimentului.

Cea de-a doua ediție a Conferinței Naționale „Zilele Asociației Române pentru Educația Pediatrică în Medicina de Familie” este un eveniment creditat cu 16 puncte EMC. Managementul evenimentului a fost asigurat de compania de comunicare medicală Houston NPA.

Pentru mai multe detalii referitoare la eveniment vă invităm să urmăriți site-ul conferinta.arepmf.ro și site-ul houston.ro.