Congresul Național de Toxicologie, cu participare internațională, ediția a II-a, 3-4 noiembrie, București

Pe 3 și 4 noiembrie 2017 a avut loc la București cea de-a doua ediție a Congresului Național de Toxicologie, cu participare internațională, eveniment care a reunit peste 150 de cadre medicale din întreaga țară . Cu tema „Siguranța xenobioticelor și sănătatea omului, provocări actuale” evenimentul s-a bucurat de prezența a trei dintre cei mai cunoscuți specialiști internaționali în domeniul toxicologiei: prof. univ. dr. Aristidis Tsatsakis din Grecia, președintele comitetului științific al acestei manifestări, Dr. Carvalho Felix din Portugalia, secretarul general al Societății Europeane de Toxicologie (Eurotox) și Dr. Antonio Hernandez Jerez, profesor de toxicologie la Universitatea din Granada, Spania. La eveniment a fost prezentă și dr. Valérie Thibert, expert în domeniul toxicologiei, din Franța.

Cea de-a doua ediție a Congresului Național de Toxicologie s-a remarcat prin complexitatea și originalitatea conținutului celor peste 40 de lucrări prezentate, grupate în 7 sesiuni științifice cu teme de maximă actualitate, precum siguranța medicamentelor și a utilizării substanțelor chimice, abordări integrative privind toxicologia analitică, clinică și medico-legală, siguranța alimentelor și a suplimentelor alimentare, toxicologia substanțelor psihoactive, farmacovigilență și managementul riscului sau toxicologia preclinică și integrarea testării in vitro. Sesiunea finală, Varia, a reunit prezentări pe teme precum riscul intoxicațiilor cu paracetamol, imunotoxicitatea persticidelor organofosforice sau măsuri de prevenire a contaminării încrucișate.

„Sunt foarte multe zone în care vorbim despre domeniul toxicologiei ca fiind unul important – în cazul drogurilor, a consumului de substanțe de abuz, în primul rând. Apoi, atunci când vorbim despre siguranța mediului, a alimentelor, despre impactul pesticidelor, de toxicitatea metalelor și până la subecte ce țin de intoxicațiile de diferite tipuri. Domeniul este unul complex, iar profesioniștii care lucrează în sfera toxicologiei trebuie să fie pregătiți și să cunoască în amănunt toate aceste aspecte. Practica în domeniul toxicologiei se dobândește în facultățile de medicină și farmacie, cu toate acestea, la nivel european, vorbim de un număr mic de specialiști în toxicologie. Astfel, întâlnirile și evenimentele de aceste gen sunt întotdeauna binevenite”, a declarat Prof. Dr. Felix Carvalho, secretar general Eurotox.

„ Toxicologia nu este un lucru care trebuie să sperie populația. Acest lucru se întâmplă pentru că majoriatea oamenilor nu știu cum să evalueze riscurile. Găsim o serie de chimicale în mediul înconjurător, în alimente, însă acest lucru nu înseamnă neapărat că ele sunt toxice pentru toată lumea. Ceea ce contează este doza, cantitatea în care regăsim aceste chimicale”, a precizat prof. dr. Antonio Hernandez Jerez, profesor de toxicologie din Spania.

Organizat de Secția de Toxicologie a Societății de Științe Farmaceutice din România, Președintele Congresului a fost prof. univ. dr. farm. Daniela Luiza Baconi, co-președinte sef. lucr. dr. farm. Miriana Stan, iar președintele comitetului de organizare asist. univ. drd. farm. Ana-Maria Vlăsceanu.

„Vreau să mulțumesc participanților prezenți la această ediție a Congresului pentru că au manifestat interes, pentru că au fost captivați de ceea ce s-a discutat aici. Pe parcursul celor două zile au fost abordate teme diverse, iar acest lucru s-a întâmplat întrucât nu putem vorbi despre toxicologie ca fiind o entitate unică, izolată. Toxicitatea este influențată de o diversitate de factori, atât factori care țin de substanțe, cât și factori care țin de mediu, de organism. Vorbim, așadar, despre o diversitate de domenii de studiu a toxicologiei. De aceea, mă bucur mult că am putut să avem alături de noi, pe parcursul celor două zile de eveniment, reprezentanți din diferite domenii ale toxicologiei, specialiști care au adus și contribuit cu experiența lor. Mă bucur că am avut pe parcursul manifestării intervenții practice, dar și prezentări, care poate că sunt mai greu de înțeles de publicul nespecializat, referitoare la cercetările fundamentale. Sunt sigură însă că toate prezentările au fost înțelese, iar informațiile prezentate în cadrul congresului sunt utile tuturor cadrelor medicale care au fost prezente în sală, indiferent de specializarea pe care o au”, a declarat prof. univ. dr. farm. Daniela Luiza Baconi.

Siguranța alimentelor și a suplimentelor alimentare a fost una dintre temele intens dezbătute de specialiștii prezenți la eveniment.

„ Din păcate în țara noastră nu avem un centru acreditat în care să putem testa calitatea unui supliment, însă cei interesați pot veni în facultățile de profil, unde, în cadrul disciplinelor de farmacognozie pot face astfel de teste . Pe prospect producătorul notează toate datele existente în literatura de specialitate. Acest luctru nu înseamnă că prospectul întotdeauna va certifica compoziția acelui supliment, că va certifica 100% compoziția acelui supliment sau acțiunea terapeutică a acestuia. De aceea trebuie tras un semnal de alarmă. Omul trebuie să fie informat, așa cum el primește informații referitoare la mașina pe care vrea să o achiziționeze, de exemplu, unde găsește toate datele tehnice, așa trebuie informat și asupra toxicității medicamentului, indiferent că vorbim de un produs naturist sau nu ”, a atras atenția prof.univ. dr. farm. Cerasela Gîrd.

„Concentrația de nitrat existentă în fructe sau legume este și de 20-30 de ori mai mare decât normele recomandate. Ionul nitrat este eliminat de organism prin urină, iar faptul că organismul nu încearcă să îl păstreze și să îl „refolosească” trebuie să ne pună multe semne de întrebare despre efectele negative ale alimentelor bogate în nitrați”, a precizat conf. univ. dr. farm Mircea Croitoru

Referitor la consumul de„droguri sociale” în sarcină conf. univ. dr. farm Luminița Agoroaei a atras atența asupra efectelor consumului de cafea și tutun: „ Fiecare țigară fumată în trimestrul 3 de sarcină scade greutatea nou-născutului la naștere cu 27 de grame, iar consumul de cafea produce deficit de fier în laptele matern ”.

„ Atenție la zahărul ascuns ! La majoritatea produselor procesate nu se menționează pe etichetă cantitatea de zahăr adăugat, fiind menționată doar cantitatea totală de carbohidrați. Astfel, e dificil de monitorizat cantitatea totală de zahăr și implicit și în tratamentul unui diabetic”, a subliniat Dr. Simona Carniciu care a prezentat în cadrul Congresului Național de Toxicologie o prezentare despre „Siguranța îndulcitorilor hipocalorici”.

Temele referitoare la riscurile consumului de droguri a reprezentat un alt subiect abordat în cadrul celei de-a doua ediții a Congresului Național de Toxicologie. Prezent în calitate de lector în cadrul congresului, chestor Sorin Oprea a adus în discuție abordările legislative în vederea introducerii sub control a noilor substanțe psihoactive.

„În România aceste produse se promovează și se vând sub denumirea de etnobotanice, etno, adică popular și botanic – plante, pentru a crea impresia că nu există nicio problemă cauzată de consumul lor, că sunt produse natural. Acest lucru este fals! Sunt substanțe sintetice, o amenințare pentru sănătate “, a precizat chestor Sorin Oprea în deschiderea celei de-a doua zile a evenimentului.

În cadrul sesiunii au luat cuvântul din partea Agenției Naționale Antidrog și sociolog Viviana Manolache, bioing. med. dr. Ruxanda Iliescu, care a susținut o prezentare referitoare la Consumul de Canabis în România, precum și sociolog Lavinius Sava care a prezentat date referitoare la evoluția epidemiei de HIV în rândul consumatorilor de droguri înjectabile din zona București – Ilfov.

„Drogurile sunt, totuși, în România, un lux. Nu există o cultură propriu-zisă a drogurilor, nu avem un model cultural de droguri, e mai de grabă un lux, o modă. Motivația de a te apuca de consum în România este curiozitatea. La nivel european, România se situează pe ultimele locuri în ceea ce privește consumul de droguri. Este nevoie însă de informare, întrucât lucrurile sunt în dezvoltare”, a declarat sociolog Lavinius Sava, Agenția Națională Antidrog.

În cadrul evenimentului au fost prezenți reprezentanți ai Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale. Dr. Roxana Stroe și farm. prim. Crupariu Anca au adus în dezbatere teme privind farmacovigilența și managementul riscului.

Un eveniment interdisciplinar, cea de-a II-a ediție a Congresului Național de Toxicologie a reunit cadre din domeniul farmaceutic, medical (preclinic și clinic), al psihologiei, al legislativului aplicat în toxicologie. Dr. Palinkaș Carmen, medic de familie din Arad, unul dintre participanții ediției a II-a a Congresului, a apreciat evenimentul ca fiind unul extrem de folositor: „E prima dată când particip la o conferință de toxicologie. Am vrut să particip la un astfel de eveniment, în primul rând, pentru că vreau să aflu ce lucruri s-au mai schimbat de când am terminat facultatea, să aflu cât de mari sunt cifrele. Sunt medic de familie și cred că e important să mă informez referitor la acest subiect. De ce? Pentru că este foarte ușor, de exemplu, să confunzi o vărsătură incorigibilă din canabis cu un accident vascular. Apoi pentru că noi nu am fost obișnuiți să gândim că pacientul nostru ar putea fi consumator de substanțe de abuz. La noi în țară întodeauna astfel de cauze sunt considerate a fi a doua opțiune. Mă bucur mult că sunt prezentă la acest eveniment pentru că am aflat lucruri pe care poate le-am uitat, dar și lucruri noi. Acum 15 ani nu se știa ce sunt etnobotanicele. Acum știința a avansat și se cunosc detalii despre aceste substanțe. Ce am aflat aici este că Bucureștiul este singurul loc din țară unde se fac dozări de etnobotanice, unde se pot trimite probe. E important să știm unde ne putem trimite pacienții ” a declarat Dr. Palinkaș Carmen.

Cea de-a II-a ediție a Congresului Național de Toxicologie este un eveniment creditat CoPsi, EMC și EFC. Managementul evenimentului a fost asigurat de compania de comunicare medicală Houston NPA.

