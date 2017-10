Congresul Național de Toxicologie, ediția a II-a: 3-4 noiembrie 2017

Știți care sunt substanțele cu potențial toxic ? Vă simțiți în siguranță să mânancați un sandwich dupa ce v-ați dat pe mâini cu gel din sticluță? Ați auzit de micotoxine? E vorba despre produși secundari ai fungilor ca și antibioticele, doar că acestea sunt toxice pentru animale și oameni. Toxicitatea lor este destul de mare și astfel cantități foarte mici pot influența starea de sănătate a organismului. Din cauza faptului că sunt rezistente la procesare, acestea pot fi găsite în pâine, cerealele de la micul dejun, vin, bere etc.

Cât de sigure sunt alimentele și suplimentele alimentare ? Dar suplimentele alimentare care conțin plante? Stiți că unele alimente distribuite de micii producatori conțin uneori metale grele ?

Unde te duci când vrei să testezi un aliment sau apa sau vrei să afli ce riscuri sunt dacă ai luat mai multe pastile decât trebuie?

Te simți în siguranță în casa ta? Cine te poate ajuta să afli daca aerul, pereții, podelele sunt cât se poate de curate sau poți să suferi de anumite boli produse de microbii din casă?

Când vorbim de sarcină și alăptare, trebuie avută și mai multă grijă la tot ce poate fi toxic pentru mama și copil! Cine informează gravida? De unde se poate informa lăuza?

Se comunică din ce în ce mai mult despre autism în țara noastră. Xenobioticele pot impacta această patologie?

Cunoasteți persoane care suferă de cancer și iau tratament antibiotic ? Și aceste antibiotice pot fi toxice. Știm că vârstnicii iau o gramadă de medicamente. Cine le spune cum interacționează între ele? Cine face management de caz? Cum se poate reduce numărul de pastile și riscul asociat?

Unele medicamente pe care le luam pentru anumite boli ne pot afecta vederea. Stiți care sunt acelea? Există intoxicații acute cu medicamente care afectează inima copiilor. Stiați? Modificările climatice sunt un subiect extrem de discutat în media. Cum influențează clima bolile infecțioase? La ce trebuie să ne așteptam?

Un alt subiect extrem de actual pentru lumea medicală se refera la intoxicația cu paracetamol. Ce știți despre asta? Și vin sărbătorile de iarnă.. Și Vinul se va afla la loc de cinste pe masă. Și stim că e bun pentru sănătate. Dar în ce condiții este bun și când poate deveni nociv?

Află raspunsurile la aceste întrebări în cadrul Congresului Național de Toxicologie cu participare internațională, ediția a II-a, ce va avea loc în perioada 3-4 noiembrie 2017, Ramada Nord București.

Organizat de Secția de Toxicologie a Societății de Științe Farmaceutice din România (afiliată EUROTOX – Societatea Europeană de Toxicologie), evenimentul se bucură de participare internațională.

În calitate de coordonator științific al Congresului va fi prezent la București Prof. Univ. Dr. Aristidis Tsatsakis, din Grecia, președinte Eurotox (2014 – 2016). Îi vor fi alături la această ediție și Prof. Dr. Carvalho Felix de la Universitatea Porto, Portugalia, secretar general Eurotox și Prof. Univ Dr. Hernandez Jerez Antonio, profesor de Toxicologie la Universitatea din Granada, Spania.

Președintele Congresului este Prof. Univ. Dr. Farm. Daniela Luiza Baconi de la Facultatea de Farmacie UMF Carol Davila, reprezentant al Secției de Toxicologie a Societății de Științe Farmaceutice din România, Co-Președinte Congres Șef Lucrări Dr. Miriana Stan, Facultatea de Farmacie UMF Carol Davila, iar Președinte al Comitetului de Organizare este Asist. Univ. Drd. Ana-Maria Vlăsceanu.

Printre temele ediției se află: Perspective interdisciplinare asupra unor substanțe cu potențial toxic, Siguranța medicamentelor și a utilizării substanțelor chimice, Abordări integrative privind toxicologia analitica, clinica și medico-legală, Actualități in intoxicația cu Canabis, Tratamentul antidotic in intoxicațiile acute cu cardiotrope la copii, Aspecte actuale privind siguranța alimentelor și medicamentelor, Beneficiile vs. Riscurile folosirii produselor vegetale bogate in iod nitrat ca surse de modoxit de azot, Abordări legislative in vederea introducerii sub control al noilor substanțe psihoactive, Drogurile sociale in sarcina și alăptare, Actiunea xenobioticelor din alimente asupra organismului , Monitorizarea implementării în România a legislației UE în domeniul farmaceutic – una din misiunile Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale -Modificările climatice și bolile infecțioase.

Congresul Național de Toxicologie este un eveniment la care sunt așteptate să participe cadre medicale cu specialități din domeniile farmaceutic, medical (preclinic și clinic), al psihologiei, al legislativului aplicat în toxicologie, dar și din alte domenii situate la interfață cu toxicologia. Cei care doresc să participe pot descărca formularul de înscriere de pe pagina web a evenimentului sau pot lua legătura cu Daniela Popescu, tel: 0756.030.316, mail: congrestoxicologie@houston.ro

Detalii despre înscrieri aici http://houston.ro/congrestoxicologie/

Program eveniment: http://houston.ro/wp-content/uploads/2017/10/Program-preliminar-Congresul-National-de-Toxicologie.pdf

Facebook event: https://goo.gl/M2v923