Cred că legea salarizării unitare va rezolva problemele personalului din sistemul sanitar

Ministrul Sănătății, Florian Bodog, a declarat vineri seara, la TVR, că legea salarizării unitare va rezolva toate problemele privind veniturile personalului medical din sistemul sanitar.

“Absolut orice lege, indiferent dacă ea este bună sau mai puțin bună, indiferent dacă aduce beneficii sau constrângeri, este discutată și este bine că este discutată în spațiul public. Din punct de vedere al personalului medical, eu cred că va aduce un plus valoare datorită faptului că facem ce am promis în programul de guvernare, facem ceea ce am promis în campanie, și anume, încercăm să ținem medicii în România. Salarizarea prevăzută în programul de guvernare al PSD este o salarizare corectă pentru medici. (…) Legea salarizării unitare, eu cred din tot sufletul și sunt încrezător că va rezolva toate problemele din sistem”, a afirmat demnitarul.

Potrivit acestuia, în urma aplicării legii respective vor fi salarii care se vor dubla sau chiar tripla.

Florian Bodog a spus că salariile vor fi încasate mărite începând cu ianuarie 2018.

“Sunt foarte multe salarii care se dublează sau triplează. Începând cu ianuarie 2018 se vor încasa aceste salarii”, a mai precizat ministrul.

Sursa: AGERPRES