Cu o investiție evaluată la 2 milioane de euro, Spitalul Wellborn Militari de deschide oficial

Spitalul Wellborn București, parte a rețelei medicale cu același nume, anunță deschiderea sa oficială pentru serviciile medicale în regim ambulatoriu. 14 dintre cele mai importante specialități medicale sunt disponibile pentru pacienții din București și din toată țara, urmând principiile protocoalelor medicale personalizate, pentru fiecare caz în parte și acces la o echipă multidisciplinară de medici specialiști în Obstetrică-ginecologie, tratamentul infertilității cuplului, medicină materno-fetală, analize de laborator, urologie/andrologie, Endocrinologie, Boli de metabolism și nutriție, cardiologie, neurologie, gastroenterologie, endoscopie digestivă, ortopedie-traumatologie, imagistică medicală.

De asemenea, prin acest spital, Rețeaua Medicală Wellborn continuă planurile de extindere, prin investiții masive, deschizând un nou spital din București. Spitalul Wellborn Militari va fi cel mai nou Centru ultraspecializat în Reproducere Umană Asistată din România, ca o continuare a unui proiect extrem de ambițios, pe un segment nișat și cu servicii medicale de care au nevoie tot mai multe cupluri din România.

“Atunci când am gândit conceptul aflat la baza Rețelei Medicale Wellborn, am stabilit unele dintre cele mai dificile obiective: asigurarea serviciilor medicale la standarde europene, pentru un segment extrem de nișat, dedicat tratamentului infertilității și reproducerii umane asistate. Toate acestea, considerate încă subiecte tabu pentru pacienți, dar cu un excelent potențial de tratament prin echipe de medici din România, care pot asigura aceleași condiții ca în centrele specializate din Europa. Și am reușit, prin tot ceea ce înseamnă Rețeaua Medicală Wellborn.”, Dr. Silviu Predoi, director general Rețeaua Medicală Wellborn, Medic primar obstetrică-ginecologie, Supraspecializare Medicină Materno-Fetală şi Reproducere umană asistată (Fertilizare in Vitro).

Spitalul Wellborn Militari răspunde prin tratamente și dotare la standarde europene celor mai importante afecțiuni de care suferă românii

Întins pe o suprafață de 2300 mp, Spitalul Wellborn Militari, aflat în zona Piața Gorjului – Uverturii este gândit ca o soluție de tratament și de investigații medicale accesibile tuturor (#Wellborn4All), printr-un concept medical special gândit pentru pacienți. “Ne-am dori ca oamenii să se informeze mai mult cu privire la oportunitățile de tratament, la tehnologiile non sau minim invazive, fără disconfortul creat de costuri. Și, de aceea, prin Wellborn4All, construim punte spre un sistem medical sănătos.”, dr. Silviu Predoi.

Wellborn Militari – Spitalul care se concentrează exclusiv pe tratamentul ultraspecializat al afecțiunilor de care suferă cei mai mulți români

Infertilitatea, afecțiunile obstetrico-ginecologice, afecțiunile digestive, chirurgia generală și de ortopedie artroscopică, precum și cardiologia nasc patologii care, din nefericire, pun România pe harta și în topurile europene ale problemelor majore de sănătate. De aceea, folosind experiența unei Rețele medicale ce are în vizor mii de pacienți din toată țara, Wellborn Militari se poziționează ca fiind spitalul care se concentrează efectiv pe tratarea acestora, construind echipe specializate pe specialitățile cu rată mare și foarte mare de risc, precum și prin dotare de top.

Planurile din perioada imediat următoare includ și deschiderea secției de chirurgie minim invazivă (ginecologie, chirurgie generală, ortopedie), dotată cu 20 de paturi cu internare continuă.

Contact Spital Wellborn Militari:

Telefon: 031 405 8585

Web: http://www.wellborn.ro/

E-mail: office@wellborn.ro