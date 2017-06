Curtea de Conturi și CNAS impută medicilor de familie din Mureș peste 42.000 lei pentru încălcarea protocoalelor terapeutice

Curtea de Conturi și Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) au decis să impute suma de 42.403 lei pentru încălcarea protocoalelor terapeutice în primele patru luni ale acestui an în cazul a 63 de medici de familie din județul Mureș.

Președintele Casei Județene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Mureș, Rodica Biro, a declarat luni, pentru AGERPRES, că aceste controale au fost efectuate pe două categorii de situații, respectiv cea privind prescrierea medicamentelor cu compensare de 90% în cadrul programului social, pentru cei care au pensii cuprinse între 0 și 700 de lei, și o alta privind respectarea protocoalelor terapeutice pe anumite diagnostice și anumite medicamente, acolo unde se prevede că prescrierile sunt făcute cu inițiere de către medicul specialist.

“În primele patru luni ale acestui an au fost 63 de medici cărora li se impută suma de 42.403 lei, plus avertismente. (…) Această prescriere de medicamente se face pe baza protocoalelor terapeutice, or medicii de familie sunt cei care au suferit cel mai mult încercând să ajute bolnavul și încălcând protocolul terapeutic. Și aceste situații, în ultima perioadă, au fost verificate retroactiv de CNAS prin compartimentul de control și rezultatele controalelor nu sunt deloc bune pentru medici, pentru că, în primul rând, medicii de familie sunt cei care suportă nerespectarea protocoalelor terapeutice, deși acest lucru a fost făcut în favoarea pacientului, deși pacientul e cel care a beneficiat de tratament. Din acest punct de vedere noi am putea să spunem că nu există un prejudiciu la fond, motiv pentru care să recuperez niște sume ale prescripțiilor medicale. Este această frică deja, o teamă de a prescrie medicamente’, a declarat Rodica Biro.

Potrivit acesteia, verificările continuă, mai ales că acestea sunt făcute retroactiv, din 2013, și deocamdată pe câteva medicamente, fiindcă lista finală conține în jur de 120 de medicamente.

Date fiind problemele apărute, în special pe partea de compensare a rețetelor cu 90% pentru cei care au beneficiat de programul social, Rodica Biro a precizat că au fost făcute demersuri pentru o modificare legislativă, întrucât inițierea de procese în instanță ar costa mai mult statul român decât sumele care trebuie recuperate.

“De un an încercăm să convingem CNAS pentru a fi modificată HG 186/2009, referitoare la programul social de compensare de 90%, pentru că în acest caz s-au recuperat bani atât de la medici, cât și de la asigurați, care au greșit de multe ori în necunoștință de cauză. Avem promisiunea că se va modifica actul normativ. Sperăm că acesta va rezolva o problemă socială referitoare la pacient, pentru că mulți nu își pot permite să restituie sumele, iar casele de asigurări ar fi scutite de acțiuni în instanță pentru sume infime’, a arătat Rodica Biro.

Șefa CJAS Mureș a precizat că sistemul de ambulator de specialitate la nivelul județului nu asigură în totalitate, pe toate domeniile, accesul pacienților la servicii medicale, existând și liste de așteptare de câte o lună sau două, fapt ce afectează posibilitatea pacientului de a beneficia de tratament, iar din acest motiv presiunea este pe medicul de familie.

Medicii de familie din județul Mureș sunt revoltați și acuză CNAS de modificarea peste noapte a protocoalelor terapeutice, fără respectarea criteriului transparenței, iar din acest motiv există o teamă exprimată public, inclusiv pe rețelele de socializare, cu privire la prescriere de rețete pe viitor.

Sursa: AGERPRES