Dacă am deranjat interese de origine politică, îmi cer scuze, dar nu-mi pare rău

Ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, și-a prezentat marți bilanțul activității, precizând că, dacă în timpul mandatului său a deranjat “niște interese”, unele chiar de origine politică, își cere scuze, dar nu-i pare rău.

“Mai sunt în sistemul sanitar mii de probleme, mii de probleme care sunt la fel de urgente și care trebuie rezolvate acum. Cred însă cu tărie că măsurile pe care le-am luat în aceste luni sunt ceea ce are nevoie sistemul medical, ceea ce au nevoie medicii, ceea ce au nevoie pacienții. Și, desigur, dacă am deranjat niște interese, unele chiar de origine politică, îmi cer scuze, dar nu-mi pare rău. Au fost momente în care presiunea via canale politice a fost mare. În ultima vreme continuă sub deja celebra amenințare ‘stai calm, stai cuminte la locul tău’, lucru pe care l-am auzit și l-am simțit mulți dintre noi în această perioadă și (…) cei care au fost înaintea noastră în politică sau în administrație fără să aibă vreo legătură cu politica, cu siguranță, l-au simțit și ei”, a declarat Vlad Voiculescu, într-o conferință de presă organizată la sediul Ministerului Sănătății.

Potrivit lui Voiculescu, “sănătatea nu are culoare politică, sănătatea este pentru și despre oameni”.

“Reamintesc acum, la final, înainte de instalarea unui nou Guvern, că sănătatea nu are culoare politică. Sănătatea este pentru și despre oameni și cred că este rolul nostru, al tuturor, să ne îngrijim de sănătate și de sistemul de sănătate cu atenția pe care o merită, poate mai ales în domeniile în care anumite interese au fost deranjate. Probabil că (…) exact acele domenii nu ar trebui scăpate din vedere”, a spus Vlad Voiculescu.

El a adăugat că intenționează să rămână aproape de sistemul sanitar și după încheierea mandatului său.

“Cu siguranță, voi rămâne aproape de sistemul sanitar”, a afirmat Vlad Voiculescu.

Ministrul a susținut că în mandatul său lista de probleme de rezolvat a crescut în fiecare săptămână.

“După șapte luni de mandat la Ministerul Sănătății (…) s-a dovedit că (…) socoteala de acasă și cea din târg nu se potrivesc întotdeauna. (…) Sistemul românesc de sănătate este (…) într-un echilibru fragil și lucrurile nu mai pot fi făcute după ureche. Schimbarea cred eu a pornit la momentul Colectiv”, a spus Voiculescu.

El a precizat că, în timpul mandatului său, s-a lucrat intens pe mai multe planuri pentru diminuarea efectelor negative ale infecțiilor nosocomiale.

“Închiderea Secției de terapie intensivă de la Spitalul de arși (…) a fost cu siguranță o decizie radicală, dar cineva trebuia să și-o asume. Acum lucrările de acolo sunt pe final și asta mulțumită Primăriei Sectorului 1, iar între timp unitatea de arși de la Floreasca a fost extinsă. (…) Ieri, la Spitalul Clinic Județean de Urgență din Timișoara a fost inaugurat Centrul de mari arși, lucrările de construcție au fost finalizate, urmează ca aparatura și personalul să fie asigurate de asemenea. Ministerul Sănătății a luat deja în calcul investițiile necesare pentru anul viitor. În paralel, am adoptat ordinul care stabilește modul corect și european în care trebuie să fie dezvoltate secțiile pentru îngrijirea pacienților cu arsuri grave”, a explicat ministrul Sănătății.

Conform lui Voiculescu, “unul dintre pilonii” mandatului său a fost organizarea unui mecanism transparent de raportare a lipsei medicamentelor, prin www.medicamentelipsa.ro, la care s-a adăugat monitorizarea stocurilor la distribuitori și în farmacii.

“De asemenea, măsura lansată astăzi — un ordin pus în transparență decizională (…) pentru definirea obligației de serviciu public. Este un pas esențial pentru a împiedica acel export paralel care ne poate lăsa fără medicamente aici în România”, a spus Vlad Voiculescu.

El a amintit și măsurile luate pentru salarizarea personalului medical și plata gărzilor, dar și cele pentru “depolitizarea” managementului din spitale.

Întrebat dacă îi este teamă că vreunul dintre aceste proiecte nu va mai fi continuat după încheierea mandatului său, Vlad Voiculescu a răspuns: “Da, îmi e teamă. (…) Atunci când îți pui viața în paranteză și investești foarte mult timp în anumite proiecte, ai vrea să le vezi și finalizate. (…) Aș vrea să văd măsurile ce țin mai ales de curățarea sistemului, (…) de scoaterea mizeriei de sub preș”.

Sursa: AGERPRES