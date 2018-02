De ce este important să ai o asigurare medicală privată? (P)

Raportul Național al Stării de Sănătate a Populație publicat de către Institutul Național de Sănătate Publică în 2016 arată faptul că vârsta medie a femeilor și a bărbaților a crescut, atât în mediul urban, cât şi în mediul rural.

În plus față de cele menționate anterior, în ceea ce privește cauzele mortalității în România, decesele din cauza bolilor aparatului circulator ocupă primul loc în ierarhie, urmate de tumori. Aparatul respirator a fost, pentru o lungă perioadă de timp, a treia cauză de deces, însă în perioada studiată (2006-2015) bolile aparatului digestiv s-au situat pe poziţia a treia.

În acest context, accesarea unei asigurări medicale private are o importanță ridicată deoarece oferă beneficiarului siguranță financiară în situațiile medicale dificile care pot apărea. În acest sens, costurile ridicate ale tratamentelor sau ale intervențiilor sunt acoperite de către polița de asigurare, ajutând astfel deținătorul și familia acestuia să depășească momentele critice. Pe baza poliței, acesta poate alege orice clinică sau spital privat din țară sau din străinătate, beneficiind de servicii la cele mai înalte standarde. Mai mult decât atât, aceasta poate fi utilizată atât în cazuri de urgență, evacuare aeriană, spitalizare, intervenții chirurgicale, tratamente, inclusiv cel pentru cancer, cât și pentru consultații sau controale de rutină.

La nivel național și internațional, gradul de conștientizare a importanței asigurării de sănătate este într-o continuă creștere. Tot mai multe persoane înțeleg faptul că o asigurare medicală internațională ajută la prevenția bolilor, la depistarea, din timp, a problemelor de sănătate și oferă suport în cazul unei îmbolnăviri. Astfel, asigurarea de sănătate în secolul XXI a făcut saltul de la statutul de opțiune la cel de necesitate.

Companiile de asigurări concep diferite planuri de acoperire medicală structurate pe mai multe niveluri pentru a oferi clienților posibilitatea de a-l alege pe cel potrivit, în funcție de nevoile și bugetul lor.

O asigurare de sănătate aduce o serie de beneficii importante, precum:

1. Acoperirea serviciilor de prevenire

Controalele de rutină pot expune condiții medicale care, nedescoperite la timp, se pot transforma în probleme grave de sănătate. Asigurătorii, în încercarea de a-și ajuta partenerii, oferă o gamă largă de servicii medicale care acoperă analize și controale specifice.

2. Accesibilitate garantată

Beneficiarii asigurărilor de sănătate au certitudinea accesării unor servicii de top, în orice spital partener al companiei și oricând au nevoie de investigații medicale sau tratamente. Astfel, asiguratul este protejat și are la dispoziție numeroase beneficii importante.

3. Rețea extinsă de furnizori

Asigurarea de sănătate permite accesul la o serie de furnizori medicali atât la nivel național, cât și internațional. În acest fel, pacientul poate alege spitalul și doctorul care se potrivește cel mai bine nevoilor sale. De asemenea, asiguratorii au gândit pachete care acoperă întregul proces medical, de la cheltuielile specifice controalelor de rutină, până la spitalizare și tratament post internare.

4. Sistem de decontare directă

Unul dintre avantajele principale ale asiguraților este dat de lipsa preocupării pentru plățile către instituțiile medicale în care au beneficiat de investigații sau tratamente. Responsabilitatea decontării cheltuielilor aparține companiei de asigurări, permițând pacientului să își îndrepte toată atenția asupra sănătății sale.

5. Previne dezechilibrul financiar

Protecția financiară în contextul problemelor de sănătate reprezintă un avantaj esențial în optarea pentru o asigurare de sănătate. Astfel, riscul financiar care, în mod normal ar fi concentrat asupra bugetului personal, devine responsabilitatea companiei de asigurări.

Cele 5 beneficii explicate vizează rezolvarea problemelor generale, însă asiguratorii au dezvoltat planuri de asigurare care oferă suport inclusiv pentru bolile grave și puternic răspândite, precum cancerul. În acest sens, MediHelp Internațional, împreună cu partenerul său britanic LAMP Asigurări și în colaborare cu The New European Surgical Academy, a creat NESAcard. Acesta reprezintă o soluție pentru navigarea medicală și second medical opinion în cazul diagnosticării cu cancer. Astfel, o contribuție de 33 de euro pe an oferă beneficiarului garanția suportului financiar în situații de investigare și diagnosticare cu cancer.

Asigurările de sănătate reprezintă un contract între o companie asiguratoare și un deținător de poliță care se protejează împotriva costurilor survenite în situații medicale diverse sau pentru probleme de sănătate neprevăzute. Alegerea pachetului potrivit îi oferă asiguratului sprijinul de care are nevoie pentru gestionarea cât mai eficientă a problemelor de sănătate care pot apărea de-a lungul vieții.