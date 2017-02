Dezideratele pacienților și ale medicilor ar trebui promovate inclusiv politic

Dezideratele pacienților și ale medicilor ar trebui să fie transpuse în programele politice ale partidelor, a declarat miercuri Corneliu Buicu, președintele Comisiei pentru sănătate din Camera Deputaților, în cadrul unei conferințe pe tema Planului național de oncologie.

“Haideți împreună să convingem politicienii ca în programele politice ale partidelor să includă cât mai multe din dezideratele pacienților și profesioniștilor din sistem. E rolul și al nostru, al politicienilor, ca în partidele din care facem parte vocea noastră să fie auzită astfel încât dorințele acestea să fie transpuse în programele politice ale partidelor. Un program de inovație în medicină poate fi inclus în programele MS, fie în programele CNAS, în funcție de finanțare, dar implementarea sau apariția unui astfel de program poate fi promovată inclusiv politic, la nivelul legilor”, a spus deputatul.

Acesta a menționat că până la finalul acestui an se va lucra pe un nou pachet de legi în domeniul Sănătății. “Dorința actualei coaliții aflate la guvernare este de a avea un sigur Cod al sănătății, care să reunească de fapt prevederile din legi și din norme, să fie dezbătute foarte mult, foarte bine, astfel încât la final să avem un singur document, e adevărat foarte mare, dar care să cuprindă toate aceste reglementări”, a arătat Buicu.

El a amintit că legea 95 care practic guvernează sănătatea a fost asumată în 2006, iar până în 2015 a suferit 1.300 de modificări. “Până în 2015, când am reușit pentru prima dată republicarea legii, am avut 1.300 de modificări. Un articol din lege a fost modificat de cinci ori în acest interval. Crearea unui cadru predictibil în care și pacientul și profesionistul și industria și finanțatorul și statul să știe toți ce au de făcut are un rol foarte important”, a subliniat Corneliu Buicu.

Totodată, în cadrul evenimentului, ministrul Sănătății, Florian Bodog, le-a transmis participanților că Ministerul Sănătății este un partener în lupta împotriva cancerului.

“În ceea ce privește Guvernul pe care îl reprezint, vreau să vă spun, și nu e o noutate, faptul că ceea ce s-a promis în campania electorală și în programul de guvernare a început să se facă. Toate măsurile pe care Ministerul Sănătății le-a asumat pentru primul trimestru sunt făcute sau în curs de a fi terminate. Mai precis, comisiile de specialitate de la Casa națională și Casele județene de asigurări au fost desființate, începând cu 1 martie se va putea face prescripția direct de către medicul curant pe baza unor protocoale pe care dvs, oncologii medicali, va trebui să le elaborați. Pentru aceasta am decis că la nivelul Ministerului Sănătății se va constitui un grup tehnic de lucru, și nu acele comisii care sunt supuse diverselor rigori legate de incompatibilități. Am discutat cu președintele Comisiei de sănătate din Senat și cu președintele Comisiei de sănătate din Camera Deputaților săptămâna trecută despre necesitatea de a revedea și de a aduce în acord cu prevederile europene condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un specialist de marcă din orice domeniu medical pentru a face parte din aceste comisii”, a spus ministrul.

Acesta a subliniat că este nevoie urgentă de actualizarea protocoalelor pentru ca pacienții să aibă acces la serviciile de sănătate.

“La momentul de față avem nevoie urgentă ca aceste protocoale să fie actualizate, să fie updatate, pentru ca pacienții să aibă un real acces. Noi am desființat aceste comisii, începând cu 1 martie nu vor mai funcționa, iar până la 1 martie nu mai există liste de așteptare. Absolut toate solicitările sunt rezolvate în procedură de urgență. Acest lucru poate duce la tulburări și înțelegem și îngrijorarea industriei medicamentului, dar și a pacienților, precum și îngrijorarea și rezerva CNAS cu privire la cum se vor desfășura lucrurile. Eu consider că dacă vom face un parteneriat și vom face un front comun în a face lucrurile de o manieră extrem de corectă și de transparentă, atunci principalul beneficiar va fi pacientul. Strategia Ministerului și a Guvernului este ca pacientul să fie în centrul atenției sistemului de sănătate”, a precizat Bodog.

Ministrul a amintit și faptul că 13 noi medicamente vor intra pe lista de compensate.

“Mâine, în ședința de guvern, intră o hotărâre prin care se deschide lista pentru compensate, se actualizează lista de compensate și se introduc 13 noi molecule. Facem o creștere a accesului pacienților la medicamente noi. Că va trebui să facem niște reglaje, că va trebui să adaptăm politica financiară a CNAS și asta este adevărat. Ceea ce vreau însă să spun este că acesta nu este un gest singular politic pentru a marca o măsură promisă, ci acest gest se va întâmpla periodic, în momentul în care vor fi alte medicamente care au fost deja evaluate de ANM noi vom actualiza lista în colaborare directă cu CNAS. MS dorește să fie un partener activ al pacienților, al specialiștilor din sănătate, al celor care fac politici de sănătate”, a adăugat ministrul Sănătății.

La conferința “Planul național de oncologie” — Prioritate în strategia sistemului de sănătate din România au fost prezenți președintele Comisiei pentru Sănătate din Senat, Laszlo Attila, președintele Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer (FABC), Cezar Irimia, lideri de asociați din cadrul FABC, reprezentanți ai CNAS, ai unor companii farmaceutice, specialiști în domeniu.

