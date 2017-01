Din cele 5 vaccinuri obligatorii, exista, în decembrie, un stoc suficient pentru trei dintre ele

Din cele 5 vaccinuri obligatorii cu care trebuie imunizați copiii, în luna decembrie 2016, era un stoc suficient pentru trei dintre ele – ROR, BCG și hexavalent, a afirmat vineri fostul ministru al Sănătății Vlad Voiculescu.



“Din cele 5 vaccinuri obligatorii cu care trebuie imunizați copiii, conform situației existente la nivelul lunii decembrie 2016, exista un stoc suficient pentru trei dintre ele: ROR (240213 doze vaccin rujeolic-rubeolic-oreion), BCG (213610 doze vaccin pentru prevenirea tuberculozei) și hexavalent (135691 doze vaccin DTPa-VPI-HiB-HB)”, a precizat Voiculescu, pe pagina sa de Facebook.

Precizarea acestuia a venit ca reacție la afirmația actualului ministru Florian Bodog, potrivit căruia, din cele cinci vaccinuri obligatorii pentru imunizarea copiilor, numai în cazul vaccinului împotriva tuberculozei există doze suficiente.

Vlad Voiculescu a arătat că situația de “criză” în privința vaccinului hepatitic B este creată de expirarea autorizației fabricii cu care lucrează distribuitorul “contractat de Guvernul României (contract încheiat în 2014)”.

“Cât despre absența inițierii unor licitații pentru vaccinuri, vreau să-i reamintesc domnului ministru o situație mai mult decât îngrijorătoare. Contractele încheiate de către minister cu diverși distribuitori pentru vaccinuri datează aproape în exclusivitate din anii 2014 — 2015 și sunt formulate în defavoarea ministerului și în favoarea distribuitorului. Mai precis: dacă ministerul nu își îndeplinește una dintre obligațiile asumate contractual, plătește daune și penalități. Dar dacă distribuitorul nu își îndeplinește principala obligație contractuală, aceea de a livra vaccinurile, nu i se poate cere socoteală conform contractului decât atunci când acest lucru se întâmplă ‘din vina sa exclusivă’ “, a spus Vlad Voiculescu.

În opinia sa, contractele încheiate “până în prezent (în perioada 2014 — 2015) leagă România cu mâinile la spate”.

“La ultima licitație de vaccinuri finalizată în timpul mandatului meu mi-a fost prezentat din nou un astfel de contract, am refuzat să îl semnez și am cerut modificarea lui. Dintr-un motiv sau altul, noua formă a contractului nu a mai venit la mine la semnat. Îl încurajez așadar pe domnul ministru să îl solicite, să îl semneze și să îl facă public în cel mai scurt timp posibil”, i-a transmis Voiculescu actualului ministru de la Sănătate, Florian Bodog.

“La preluarea mandatului, acum două săptămâni, am solicitat de urgență experților de sănătate publică din minister și celor de la Institutul Național de Sănătate Publică o situație privind vaccinarea obligatorie a copiilor. Am găsit o situație dezastruoasă, cu vaccinuri insuficiente sau chiar neachiziționate. Din cele cinci vaccinuri obligatorii cu care trebuie imunizați copiii, numai în cazul vaccinului împotriva tuberculozei, adică al vaccinului BCG, există doze suficiente. În cazul celorlalte vaccinuri am constatat lipsa de stoc sau stocuri insuficiente, ba chiar un vaccin neachiziționat (vaccinul diftero-tetano-pertussis). Această situație se datorează atât unei lipse de responsabilitate a echipei de conducere care a tolerat întârzieri la licitațiile organizate, cât și a unor producători, care, după ce au participat și câștigat licitațiile, sunt în imposibilitatea de a asigura vaccinul”, a precizat ministrul, într-un comunicat transmis AGERPRES.

El a menționat că a solicitat Institutului Național de Sănătate Publică și direcției de specialitate din cadrul MS să îi prezinte un plan de remediere a situației, inclusiv identificarea unor posibile stocuri în alte state UE.

Sursa: AGERPRES