Doresc crearea unui cadru foarte bun pentru imunizare; vaccinul precum botezul pentru copil

Ministrul Sănătății, Florian Bodog, a afirmat, joi, că își dorește crearea unui cadru foarte bun pentru imunizarea copiilor, adăugând că nimeni nu va fi obligat să fie vaccinat, deși, în opinia sa, vaccinul este precum botezul pentru copil.

“Vreau să asigur pe toată lumea, am mai spus acest lucru, dar se pare că nu s-a înțeles — nimeni nu va obliga pe nimeni să fie vaccinat, adică nu vom lua copiii cu Poliția sau cu arcanul să-i ducem la vaccinare. Părintele are dreptul să refuze, însă în situația în care refuză are și obligația să-și asume acest refuz în situația în care, Doamne ferește, copilului i se întâmplă ceva”, a spus Bodog, la o dezbatere publică pe tema legii vaccinării, desfășurată la Institutul Național de Sănătate Publică.

În opinia ministrului, vaccinul este precum botezul pentru copil.

“Îmi doresc să avem copii sănătoși, (…) să asigurăm copiilor noștri cel mai de preț dar pe care îl putem asigura — imunitatea și am citit undeva că vaccinul este ca și botezul pentru copil. În situația în care suntem credincioși și ne botezăm copilul, nu văd de ce să nu-l vaccinăm”, a afirmat Bodog.

Ministrul a adăugat că dezbaterile legate de legea vaccinării vor continua.

“După cum ați văzut, în sală sunt mai mult anti-vacciniști, decât pro-vacciniști. (…) Niciunul dintre cei prezenți în sală nu cred că este împotriva sănătății copiilor; fiecare dintre noi însă vedem altfel lucrurile. Eu cred că aceste dezbateri publice vor continua. După cum știți, legea va intra într-o procedură de dezbatere și la Parlament, în cele două comisii de sănătate. De altfel, nici nu am făcut nicio presiune ca legea să meargă mai repede decât este traiectul democratic al unei legi”, a susținut Bodog.

Dezbaterea legată de legea vaccinării a stârnit, pe parcursul a trei ore, discuții aprinse, în contradictoriu, presărate cu scandări, aplauze și afișări de pancarte. Cei prezenți, majoritatea reprezentanți ai Coaliției pentru Sănătate din București și din țară — unii dintre aceștia mame cu copii în brațe, care acuzau apariția unor reacții secundare în urma administrării unor vaccinuri — exprimându-se “împotriva obligativității vaccinării” și susținând că “vaccinul este un drept și nu o obligație”.

De cealaltă parte, Alexandru Rafila, consilier personal al ministrului Sănătății, Adrian Streinu-Cercel, managerul Institutului Național de Boli Infecțioase “Prof. Dr. Matei Balș”, Ladislau Ritli, ministru al Sănătății în perioada 2009 — 2012, reprezentanți ai OMS, ai Agenției Naționale a Medicamentului, ai Asociației “Mame pentru Mame” au susținut necesitatea elaborării unui astfel de act normativ.

“Acesta este un proiect. Haideți să încercăm să putem să găsim acele elemente comune și să putem să avansăm. Dacă o să mergeți cu această teorie a negării și a relei-credințe, nu putem continua”, le-a spus Rafila celor care protestau.

Profesorul Streinu-Cercel a declarat că singurul cuvânt care a reieșit din dezbateri a fost “obligativitatea sau lipsa obligativității cu privire la vaccinare”.

“Lucrurile în vaccinologie sunt grave, dacă nu se practică vaccinologia. Și istoria ne-a arătat că am avut epidemii de poliomielită și am avut o sumedenie de persoane care au rămas infirme; multe dintre ele s-au prăpădit; că am avut alte zone în care rujeola a făcut prăpăd și acum văd că rujeola revine în actualitate; am avut probleme cu tetanosul, acum nu mai avem tetanos, slavă Domnului, dar nu știu ce așteptăm! Cred că așteptăm să ne întoarcem la bacilii telurici”, a spus Streinu-Cercel.

În opinia acestuia, “se va decide, în final, dacă vaccinarea este obligatorie sau nu”.

“Însă toată lumea trebuie să știe că noi vorbim aici de o politică de sănătate publică și sănătatea publică se realizează prin acte normative. Și atunci când o autoritate de sănătate publică ia o decizie își și asumă toate riscurile acestei decizii, inclusiv a unor efecte adverse. (…) Gândiți-vă că, în România, se vaccinează, într-un an, o cohortă de 200.000 de copii. Despre asta vorbim. Aici, în sală, avem o singură categorie de părinți, cea a părinților care se pare au avut probleme cu copiii, posibil legate de actul vaccinal. Atâta tot. Dar nu se poate face așa legislație”, a completat Streinu-Cercel.

Ministerul Sănătății a pus în dezbatere publică, pe 10 aprilie, proiectul legii vaccinării, act normativ care stabilește cadrul legal de vaccinare, dar și de achiziționare a vaccinurilor și care fusese anunțat încă din anul 2015.

“În vederea asigurării dreptului la sănătate și la educație al tuturor copiilor și tinerilor, garantate de stat, înscrierea acestora într-o colectivitate de învățământ se va face numai după prezentarea documentelor care atestă efectuarea vaccinărilor obligatorii sau a unei scheme de recuperare pe care să o realizeze în termen de un an”, se precizează în expunerea de motive.

De asemenea, prin proiectul de lege sunt stabilite atribuțiile și responsabilitățile tuturor actorilor implicați în procesul de realizare a activităților de vaccinare, instituții publice și societate civilă.

“Scopul principal al acestei legi nu este acela de a sancționa părinții sau reprezentanții legali ai copiilor, ci acela de a asigura o informare mai bună a acestora asupra tipurilor de vaccinuri administrate, asupra beneficiilor acestora, asupra stării de sănătate a copiilor, asupra riscurilor la care se expun prin nevaccinare. De asemenea, prin prezentul proiect de lege, devine primordial rolul medicului de familie privind informarea părinților și stabilirea unei relații de încredere între medic și pacient, respectiv părinții, în acest caz, dar și rolul statului în asigurarea și garantarea sănătății la nivel populațional”, se explică în expunerea de motive.

Sursa: AGERPRES