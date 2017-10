Dr. Andy Rosin, directorul Centrului de Transfuzie Covasna: Avem nevoie de o rezervă națională de sânge

Directorul Centrului Județean de Transfuzie Sanguină Covasna, dr. Andy Rosin, a declarat, luni, că România are nevoie de o rezervă națională de sânge pentru situații de urgență extremă, cum ar fi catastrofe majore.

În opinia sa, cel mai potrivit loc, din punct de vedere strategic, pentru înființarea unui centru care să depoziteze rezerva națională de sânge ar fi în centrul țării.

“Asta propun eu de foarte mulți ani (…) Trăim într-o țară cu o donare care nu asigură autosuficiență de sută la sută și într-o țară cu rism seismic foarte mare (…) Eu am propus județul Covasna pentru că e în mijlocul țării și nu poți prevedea unde va avea loc un cutremur. Poate avea loc, foarte probabil, în Vrancea, dar și în altă parte, pentru că am văzut că au fost și în Banat cutremure destul de zdravene (…) Nu numai Bucureștiul ar putea fi afectat de un potențial cutremur major, sunt și alte zone (…) De aici se poate merge cu elicoptere, toate spitalele mari au heliport, și pot descărca sânge acolo unde trebuie (…) De aici avem acces foarte rapid peste tot în țară (…), iar în apropiere avem și baza de la Ghimbav care poate să mobilizeze elicoptere în scopul acesta. Deci, din punct de vedere strategic, eu cred că noi suntem cel mai bine amplasați. În al treilea rând, sângele din rezerva națională nu mai este pus la frigider (…) la 2 până la 6 grade Celsius, ci e pus la minus 180 de grade, în azot lichid, și nu știu dacă mai sunt colegi în România, ei spun că nu, care să știe să congeleze sângele. Eu am mai făcut treaba asta (…) în străinătate și am o idee despre cum se face’, a declarat directorul Centrului de Transfuzie Sanguină Covasna, în cadrul unei conferințe de presă.

Dr. Andy Rosin a lansat ideea înființării acestui centru în anul 2010, când estima că rezerva națională ar trebui să stocheze între 5000 și 10.000 de pungi de sânge, disponibile în orice moment.

