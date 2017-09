Dr. Ștefan Florian apreciază lupta medicicilor Gobej și Bică, dar nu felul în care își arogă unicitate pe plan național

Neurochirurgul clujean Ștefan Florian, președinte al Societății Române de Neurochirurgie și proaspăt ales vicepreședinte al Federației Mondiale în domeniu, spune că apreciază ”lupta” medicilor Ionuț Gobej și Dorin Bică de la Spitalul Colentina, dar nu și ”felul în care își arogă unicitate pe plan național”.

”Eu sunt și președintele Comisiei de specialitate a Ministerului Sănătății și președintele Societății Române de Neurochirurgie. Ceea ce mă surprinde este că Ministerul Sănătății, Primăria București nu au cerut nicio opinie din partea specialiștilor. Nu m-a întrebat nimeni. (…) Apreciez lupta lor pentru condiții mai bune, apreciez zbaterea lor pentru a oferi condiții cât mai bune pacienților, dar nu apreciez felul în care își arogă unicitate pe plan național. Sunt foarte mulți medici neurochirurgi foarte buni care probabil că nu au condiții cum au ei, dar care fac treburi cel puțin la fel de importante și de minunate. Nu numai în București. Lumea nu începe și nu se termină în neurochirurgie la București. Eu îi cunosc personal. Și-au dat examenul de specialitate cu mine. Îi cunosc, am fost singurul care le-a acceptat recunoașterea stagiilor făcute, i-am sprijinit în viață, i-am sprijinit în activitate. Nu cred că m-a auzit pe mine cineva spunând în public: dați-mi, că dacă nu plec dincolo, că aici nu am ce trebuie și dacă nu primesc vă las baltă”, a declarat, într-un interviu acordat AGERPRES, dr. Ștefan Florian.

El a subliniat și importanța experienței profesionale.

”Nimeni nu se naște neurochirurg, nimeni nu poate spune că știe tot. Și, cu atât mai puțin, cineva care a terminat specializarea acum trei ani să spună că face operații care nu pot fi făcute nicăieri în țară, operații de 12 — 14 ore. Dar și eu am făcut. Primul meu anevrism a durat 11 ore. Acum, datorită experienței pe care o am, dacă durează mai mult de 35 de minute înseamnă că e ceva rău, foarte rău. Diferența dintre 11 ore și 35 de minute înseamnă experiență. (…) Întâi am arătat, am muncit. Nu am ieșit întâi cu realizările, nu am cerut întâi și pe urmă să primesc. Întâi am dăruit, am făcut foarte mult și apoi, sigur, am avut unele pretenții. (…) După 15 ani de eforturi am obținut și un CT în interiorul clinicii. Asta s-a făcut după mii și mii de cazuri reușite, oameni care au plecat de aici mulțumiți. (…) Și nu am ieșit să strigăm, să ne batem cu pumnul în piept că n-avem una, că n-avem alta, ci am încercat să ne descurcăm. Sigur că am avut întotdeauna și un sprijin local, dar am făcut și eforturi materiale personale ca să am. Instrumentarul neurochirurgical, microchirurgical inițial pe care l-am avut l-am cumpărat eu, ca să pot face performanță. Când n-am avut microscop, mi-am cumpărat lupe cu cele mai mari măriri din Canada și am început să dezvolt microchirurgia. (…) În profesia asta nu te naști talentat, nu te naști cu bisturiul în mână. Aud acum diverse voci, sunt doi neurochirurgi la București care spun că n-au unele și altele și că pleacă, părăsesc, că ei nu mai suportă. Eu am trăit vremurile în care, înainte de Revoluție, am operat la 4 grade Celsius în sala de operație; când am deschis calota, din cauza frigului ieșeau aburi. Dar acolo se punea problema de viață și de moarte. Îmi înghețau mâinile, dar nu m-am uitat că mi-e frig, ci m-am dus mai departe”, a mai spus dr. Florian.

Pe 4 septembrie, medicul neurochirurg Ionuț Gobej a anunțat că, alături de colegul său Dorin Bică, a demisionat din funcția deținută la Spitalul Colentina, arătând că în ultimele opt luni s-au refuzat 60 de pacienți din cauza lipsei de personal, consumabile și medicamente și a programului operator restricționat.

Interviul cu președintele Societății Române de Neurochirurgie, Ștefan Florian, va fi difuzat pe fluxul AGERPRES miercuri, 13 septembrie.

Sursa: AGERPRES