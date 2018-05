Echipa de imagistică a Spitalului Regina Maria din Cluj va beneficia de expertiza Prof. Univ. Dr. Sorin Dudea

Prezentă pe piața serviciilor medicale din Cluj-Napoca încă de la începutul anului 2008, Rețeaua de sănătate REGINA MARIA îl anunță pe Prof. Univ. Dr. Sorin Dudea în echipa de imagistică a Spitalului Regina Maria Cluj.

Cu mai bine de 25 de ani de experiență în mediul privat medical, Prof. Univ. Dr. Sorin Dudea este profesor Universitar, Catedra Radiologie, UMF Iuliu Hațieganu Cluj Napoca, fost președinte al Societății de Radiologie și Imagistică Medicală din România, președinte al Societății Române de Ultrasonografie în Medicină și Biologie.

A urmat numeroase specializări în imagistică medicală și ultrasonografie în Germania, Marea Britanie, Austria și SUA, toate acestea contribuind la șlefuirea competențelor în ecografie generală, imagistică prin rezonanță magnetică nucleară și computer tomografie, pe care le-a și promovat, ulterior, pe plan local și național.

„Suntem onorați și bucuroși în egală măsură de faptul că Prof. Univ. Dr. Sorin Dudea este parte din echipa noastră. Avem convingerea că experiența, profesionalismul, dar și expertizele sale recunoscute atât național, cât și internațional se vor regăsi în activitatea sa din cadrul Spitalului REGINA MARIA din Cluj-Napoca. Împreună, alături de o aparatură ultraperformantă pe care spitalul REGINA MARIA o va pune la dispoziție, vor continua seria performanțelor în domeniul imagisticii medicale și al ultrasonografiei”, declarat Fady Chreih, CEO-ul Rețelei de sănătate REGINA MARIA.

Prof. Univ. Dr. Sorin Dudea: „Un medic trebuie să practice medicina, să cerceteze și în mediul academic dar nu numai, să îi învețe și pe alții.”

Deținător a 10 premii acordate în recunoașterea rezultatelor profesionale și științifice, dublate de numeroasele specializări în imagistică medicală și ultrasonografie, Prof. Univ. Dr. Sorin Dudea este coautor în lucrările: “Tratatul de ultrasonografie” în 3 volume, „Monografia de Ultrasonografie vasculară”, dar și al manualului de pregătire în specialitatea „Radiologia Imagistică Medicală”, o lucrare ce reunește cunoștințele a peste 100 de radiologi din România, atât foarte experimentați, cât și foarte tineri, reușind, astfel, să constituie o punte peste generații.

„Am învățat încă din 1994, când am fost la un stagiu de pregătire în SUA, că termenul de <<industrie medicală>> nu are nici o conotație peiorativă atunci când se referă la managementul judicios al resurselor și la desfășurarea actului medical în condiții de responsabilitate și eficiență economică. Un medic trebuie să practice medicina, să cerceteze și în mediul academic dar nu numai, să îi învețe și pe alții. Atât. Cu cât face mai mult aceste lucruri și practică mai puțin birocrația asociată, cu atât își îndeplinește mai eficient menirea. Iar instituția în care lucrează este, și ea, mai eficientă”, a declarat Prof. Univ. Dr. Dudea.

Susținător al inovației, Prof. Univ. Dr. Sorin Dudea și-a adus aportul la înființarea Centrului de Educație și Cercetare în Ultrasonografie al UMF Iuliu Haţieganu Cluj-Napoca, dar și a Societății Române de Ultrasonografie, contribuind la specializarea a nu mai puțin de 22 de promoții de medici în formare și medici specialiști. De menționat numeroasele cărți și articole publicate, contribuții didactice și activitate redacțională, precum și cele peste 80 de cursuri postuniversitare susținute în calitate de coordonator și colaborator.

Prof. Univ. Dr. Sorin Dudea este membru fondator al Societății Române de Ultrasonografie în Medicină și Biologie, al Grupului de Imagistică Secțională a Societății de Radiologie și Imagistică Medicală din România, al Societății Române de Imagistica Sânului, precum și al Societății Române de Imagistică Musculoscheletală. Totodată, Prof. Univ. Dr. Dudea este membru în European Federation of the Societies of Ultrasonography in Medicine and Biology (EFSUMB), International Certification and Educational Accreditation Foundation și European Society of Radiology (ESR).