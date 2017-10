Echipamente medicale în valoare de 66.000 de dolari, donate de Rotary pentru două clinici din Cluj

Clubul Rotary ‘Cetățuie’ din Cluj-Napoca, cu sprijinul Rotary International și a unor cluburi din mai multe țări, a făcut, vineri, o donație de aparatură medicală, în valoare de 66.000 de dolari, pentru Clinica Medicală I, Secția Cardiologie, și Clinica Ortopedie, Secția ATI, ale Spitalului Clinic Județean Cluj.

“E vorba de un proiect de grant global, realizat în colaborare cu Fundația Rotary International, prin care am achiziționat și am donat Spitalului Clinic Județean echipament medical de monitorizare a pacienților internați în terapie intensivă, monitoare de pacienți și o stație centrală de monitorizare și, de asemenea, transductori pentru ecografe în secția de cardiologie intervențională a Clinicii Medicală 1. Toate aceste echipamente ne ajută să creștem calitatea actului medical și să creștem șansele de vindecare și de supraviețuire a pacienților internați în secțiile noastre de terapie intensivă. Am avut sprijinul partenerilor din Rotary International, din SUA, Ungaria, Muntenegru, Turcia”, a declarat, vineri, în cadrul evenimentului, dr. Adela Hilda Onuțu, medic primar de anestezie și terapie intensivă la Clinica Ortopedie Cluj și membru al Rotary ‘Cetățuie’.

La eveniment au fost prezenți și membri ai Rotary din SUA.

“Proiectul este un preambul al altor evenimente ce vor avea loc la Cluj-Napoca, în această toamnă, este vorba despre ‘Institutul Carpathia 3-5 noiembrie 2017′ la care va participa Ian Riseley — președintele Rotary International (2017-2018). Aceste echipamente vor fi utilizate pentru protocoale specifice activității medicale desfășurată în cele două clinici medicale, pentru monitorizarea și tratamentul pacienților critici și a celor cardiaci. Știm că fiecare clipă contează, știm că doar într-un sistem integrat și foarte riguros organizat pot fi salvate vieți. Suntem convinși că aceste echipamente vor face mai ușoară munca în cele două clinici și totodată vor duce la salvarea semenilor noștri’, se arată într-o informare a Rotary ‘Cetățuie’.

Potrivit informării, Rotary International este una dintre cele mai mari organizații nonguvernamentale care asigură servicii umanitare în întreaga lume și ai cărei membri sunt oameni care se dedică proiectelor umanitare și care încurajează, susțin și derulează programe pentru sprijinirea umanității.

