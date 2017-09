Ediția 58 Farma Practic, 15-16 septembrie 2017, Gura Humorului

Farmacistul și asistentul de farmacie sunt profesioniștii pregătiți pentru ghidarea expertă a automedicației, având un rol extrem de important în informarea și instruirea pacientului referitor la modul de administrare a medicamentelor eliberate, despre contraindicațiile sau reacțiile adverse ale acestora. Pe lângă cunoștințele solide referitoare la medicamente și la posibilele interacțiuni dintre acestea, profesia de farmacist implică o mare responsabilitate mai ales în cazul unor urgențe medicale, de multe ori farmacistul sau asistentul de farmacie fiind, în aceste situații, primul profesionist la care pacientul apelează.

„Profesia de farmacist implică multă responsabilitate și în niciun caz atribuțiile ei nu le substituie pe cele ale medicului, însă este foarte important să fim conștienți că avem un rol important mai ales în cazurile de urgență. Farmacistul, prin medicamentele pe care le recomandă, poate conduce pacientul fie mai aproape de vindecare, fie mai aproape de agravarea bolii, ca să nu spun spre moarte. Ce putem face în cazul în care noi, farmaciștii, suntem singura soluție pentru vindecarea pacientului? De exemplu în cazul unor arsuri sau alergii, când e nevoie să acționezi imediat pentru tratarea pacientului, intervenția noastră, a farmaciștilor, are o foarte mare importanță. Farmacistul este și cel care trebuie să ia deciza, cel care poate de cele mai multe ori salva vieți, ca în cazul unui pacient cu șoc anafilactic de exemplu. De aceea, nu înțeleg de ce în facultate cursul de urgență medicală este doar unul opțional. Din fericire, eu am urmat un astfel de curs, pe care îl consider extrem de folositor. ” explică Farm. Anca Lobonț, lector în cadrul ediției 58 a simpozionului regional Farma Practic, organizat de compania de comunicare medicală Houston NPA.

Dedicat farmaciștilor și asistenților de farmacie din județele Maramureș, Mureș, Bistrița Năsăud, Neamț, Suceava și Harghita, ediția 58 Farma Practic este un eveniment creditat cu 16 puncte EFC și 10 puncte EMC al cărui program include sesiuni cu prezentări pe teme de interes pentru practica farmaceutică. Alături de Farm. Anca Lobonț, printre lectorii ediției care vor susține prezentări se află Conf. Univ. Dr. Farm. Bild Veronica, Farm. Prim. Cocriș Doina, Farm. Gascu Diana și Prof. Univ. Dr. Farm. Ciurba Adriana. Vor fi dezbătute teme ce fac referire la standardele de calitate a serviciilor farmaceutice în anul 2017 și vor fi prezentate date practice referitoare la asistența farmaceutică în cazul bolilor cronice, interacțiunile medicamentoase sau nutriția personalizată.

Evenimentul, ce va avea loc între 15-16 septembrie 2017 la Gura Humorului, este coordonat științific de Prof. Univ. Dr. Farm. Dumitru Lupuleasa, iar în cadrul acestei ediții alături de noi va fi Prof. Univ. Dr. Farm. Simona Negreș. Sesiunile de dezbateri vor fi moderate de Conf. Univ. Dr. Farm. Filip Lorena și Farm. Rodica Aluaș.

Ca de fiecare dată, și în cadrul acestei ediții, organizatorii îi așteaptă pe farmaciștii și asistenții de farmacie prezenți la eveniment să își expună punctul de vedere și să aducă în discuție subiecte ce țin de activitatea lor de zi cu zi în cadrul sesiunii interactive Tribuna Farmacistului. Prezent la eveniment, Președintele Colegiului Medicilor Călărași, Farm. Grigore Costel va propune spre dezbatere, în cadrul acestei sesiuni, o temă ce vizează responsabilitățile pe care le implică și le-ar putea implica în viitor profesia de farmacist.

Cei care doresc să participe se pot înscrie completând formularul direct pe site-ul Farma Practic aici: http://farmapractic.ro/ sau pot lua legătura cu Daniela Popescu, tel: 0756.030.316 mail: daniela.popescu@houston.ro.

Până luni, 11 septembrie beneficiați de taxă redusă de participare!

Programul științific se va desfășura pe perioada a 2 zile, vineri între orele 15:30 – 20:00, iar sâmbătă între orele 9:00 – 14:00. Mai multe detalii găsiți pe www.farmapractic.ro

Farma Practic reprezintă o serie de evenimente regionale concepute și implementate de compania de comunicare medicală Houston NPA. Inițiat în 2010, Farma Practic a ajuns să fie considerat un proiect de referință pe piața manifestărilor dedicate farmaciștilor și asistenților de farmacie din România.

Următoarele Ediții Farma Practic:

06-07 octombrie 2017, Farma Practic Ed. 59 – Eforie Nord, județe în focus – CL, CT, IL, TL, B, BR;

10-11 noiembrie 2017, Farma Practic Ed. 60 – Băile Herculane, județe în focus – AR, TM, CS, HD, MH;

24-25 noiembrie 2017, Farma Practic Ed. 61 – Băile Herculane, județe în focus – OT, DJ, VL, GJ, AG, TR, CS.

Pentru detalii și înscriere:

Daniela Popescu

T: 0756.030.316

M: daniela.popescu@houston.ro

W: www.farmapractic.ro