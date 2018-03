Ediția 64 Farma Practic are loc între 13-14 aprilie la Poiana Brașov

Teme actuale precum vaccinarea de la medic la farmacist sau informații despre salvestroli, o nouă soluție în abordarea integrativă a cancerului sunt câteva dintre subiectele ce vor fi dezbătute în cadrul ediției.

Farmaciștii și asistenții de farmacie din județele Prahova, Buzău, Galați, Vrancea și Brașov sunt așteptați le ediția 64 Farma Practic ce va avea loc între 13-14 aprilie 2018 la la Ana Hotels din Poiana Brașov.

Creditat EFC și EMC, evenimentul va fi coordonat de Prof. univ. dr. farm. Dumitru Lupuleasa, iar printre lectorii care au confirmat prezența până în acest moment se numără: dr. Andreea Moldovan, dr. Bogdan Moldovan, dr. Ileana Brînză, dr. Liliana Chițanu, farm. Andreea Arsene, dr. Popa Camelia.

Alături de lectorii invitați să ia cuvântul în cadrul evenimentului, organizatorii îi invită pe participanții Farma Practic ed. 64 să se înscrie la Tribuna farmaciei – o rubrică special creată pentru cei care doresc să prezinte sau să aducă în dezbatere un subiect de interes pentru domeniu. Detalii despre Tribuna Farmacistului găsiți AICI, persoană de contact farm. Smărăndița Ștefan, smarandita.stefan@houston.ro

Înscrierile pentru ediția 64 Farma Practic sunt deschise! Taxe reduse până pe 27 martie!

Cei care doresc să se înscrie la eveniment pot completa formularul de înscriere direct pe www.farmapractic.ro/inscriere. Până pe 27 martie taxele de înscriere sunt reduse!

Următoarele ediții Farma Practic din anul 2018:

11-12 mai 2018, Farma Practic Ed. 65 – Poiana Brașov, județe în focus – AB, CV, BV, SB, MS, HR;

22-23 iunie 2018, Farma Practic Ed. 66 –Gura Humorului, județe în focus – SV, IS, VS, BC, VN, BT;

06-07 iulie 2018, Farma Practic Ed. 67 – Băile Herculane, județe în focus – OT, DJ, VL, GJ, AG, TR, CS;

21-22 septembrie 2018, Farma Practic Ed. 68 – Gura Humorului, județe în focus – MM, BN, MS, HR, NT, SV;

05-06 octombrie 2018, Farma Practic Ed. 69 – Eforie Nord, județe în focus – CL, CT, IL, TL, B, IF, BR;

09-10 noiembrie 2018, Farma Practic Ed. 70 – Băile Herculane, județe în focus – AR, TM, CS, HD, MH.

Pentru a fi la curent cu toate evenimentele marca Houston vă invităm să ne urmăriți pe www.houston.ro www.farmapractic.ro și pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/HoustonNPAofficial/

Pentru detalii și înscriere: Daniela Popescu, T: 0756.030.316, M: daniela.popescu@houston.ro