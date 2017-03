Epidemia de rujeolă în România: 3.446 de cazuri înregistrate în 37 de județe, cu 17 persoane decedate

Numărul total de cazuri confirmate cu rujeolă în România până la data de 10 martie este de 3.446, fiind înregistrate îmbolnăviri în 37 de județe ale țării, 17 dintre acestea fiind soldate cu decesul pacienților, informează INSP pe site-ul instituției.

Dintre cele 17 persoane decedate, 5 provin din județul Arad, 4 sunt în județul Timiș, câte 3 în Dolj și Caraș Severin, fiind și câte un caz în județul Satu Mare și municipiul București. Potrivit aceleiași surse, s-au înregistrat cazuri de rujeolă în 37 dintre județele țării

“Ca măsură de limitare a extinderii rujeolei, a fost organizată și se desfășoară la nivel național o campanie de vaccinare copiilor cu vârste cuprinse între 9 luni și 9 ani”, mai precizează INSP.

DOLJ

În județul Dolj, numărul cazurilor de rujeolă a ajuns la 175, iar trei dintre copiii bolnavi au decedat, potrivit situației privind rujeola realizate de Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile de la declanșarea epidemiei și până la 10 martie.

Purtătorul de cuvânt al Direcției de Sănătate Publică (DSP) Dolj, dr.Ștefan Popescu, a declarat pentru AGERPRES că săptămâna trecută au apărut zece noi cazuri de rujeolă, existând focare la nivelul unor familii care nu au vaccinat copiii din diverse motive, însă numărul cazurilor este în scădere.

“La nivelul județului Dolj cazurile de rujeolă sunt în scădere. Numărul cazurilor de rujeolă confirmate de la declanșarea epidemiei la nivel național este de 175, din care trei decese. Toți copiii care s-au îmbolnăvit erau nevaccinați din diverse cauze: fie pentru că vaccinul nu era indicat din cauza unor boli, fie pentru că părinții au refuzat sau nu au făcut vaccinul pentru că erau prin alte țări. Săptămâna trecută au venit alte zece cazuri”, a spus dr.Ștefan Popescu.

Președintele Societății Medicilor de Familie din Dolj, dr.Adriana Dogaru, a declarat pentru AGERPRES că la nivelul județului acoperirea vaccinală este foarte bună, de circa 95% în rândul pacienților, iar cei care au făcut boala fie nu au apucat să fie vaccinați, fie nu au fost vaccinați din anumite motive medicale sau pentru că au refuzat.

“Anul trecut în județul Dolj nu au fost cazuri de rujeolă, iar singura explicație este că aceasta s-a extins din zonele în care acoperirea vaccinală este mai slabă din cauza opoziției părinților. Eu ca medic de familie nu am avut niciun caz de rujeolă. Am avut doi copii, frate și soră, de 4 și respectiv 5 ani, ai căror părinți refuzaseră vaccinarea pentru că nu știu ce citiseră ei pe internet. În momentul în care le-am explicat situația legată de declanșarea epidemiei, părinții au intrat în panică și au acceptat vaccinarea copiilor după ani de zile în care refuzaseră”, a spus dr.Adriana Dogaru.

TIMIȘ

Direcția de Sănătate Publică (DSP) Timiș are în acest moment luate în evidență 532 de cazuri de rujeolă confirmare, iar de la începutul epidemiei, din iunie 2016, s-au înregistrat patru decese, toate cazurile fiind apărute la persoane nevaccinate ROR.

“La finele anului 2016 erau luate în investigație 490 de cazuri, din care au fost infirmate prin investigații de laborator 29, deci vorbim despre 461 de cazuri confirmate. Numărul total de decese înregistrare în județ, datorită rujeolei, din iunie 2016 până acum este de patru”, a declarat marți, pentru AGERPRES, purtătorul de cuvânt al DSP Timiș, Dana Șpac.

Potrivit acesteia, la data de 13 martie 2017 erau 547 de cazuri luate în investigație, din care au fost infirmate prin probe de laborator 15, ceea ce înseamnă că în prezent sunt în supraveghere sau investigare 532 de cazuri de rujeolă.

“Din iunie 2016 până în februarie 2017, în Timiș au fost vaccinați 12.509 copii, împotriva rujeolei”, a menționat Șpac.

Ea a mai spus că au fost luate toate măsurile specifice pentru combaterea epidemiei, prevăzute la nivel de OMS, de Minister al Sănătății și la nivel de Centru Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile.

“Este o metodologie specifică pe care medicii epidemiologi au urmărit-o și o urmăresc în continuare”, a precizat Dana Șpac.

SATU MARE

Un număr de 18 copii din județul Satu Mare sunt internați în spital cu rujeolă, în total în județ fiind circa 180 cu suspiciune. O fetiță de un an și nouă luni a decedat din cauza complicațiilor, aceasta fiind dusă prea târziu la medic, a afirmat purtătorul de cuvânt al DSP Satu Mare, Lidia Tămaș.

“Mai sunt contacți la cazuri anterior depistate și în continuare avem cazuri de suspiciune care probabil că la proba serologică se vor confirma, pentru că fac parte din aceeași colectivități de risc. Contagiozitatea se pare că e mare și în continuare vom avea până se va epuiza lotul de persoane nevaccinate. Ne așteptăm, din păcate la cazuri noi. Confirmare cu laborator avem numai 20, dar cu suspiciune, cu probabil și posibil avem în jur de 180. 100% sunt nevaccinați. Oricum în comunitățile de rromi avem o activitate de vaccinare foarte greoaie și nu avem prea mult răspuns pozitiv din partea părinților și bunicilor care stau cu copiii, plus condițiile igienico-sanitare care favorizează transmiterea”, a declarat Lidia Tămaș.

Potrivit acesteia, fetița de un an și nouă luni decedată din cauza complicațiilor a fost dusă prea târziu la doctor. Alți 18 copii se află încă internați în spital, dar nu sunt cazuri grave.

“Fetița a avut o formă de rujeolă în incubație, a avut un contact cu frații ei care au fost deja tratați, patru frați au fost și spitalizați. Fetița a fost în incubație, probabil că a făcut o formă mai gravă. Nu a fost prezentă la medicul de familie, deși membrii din familia respectivă au fost la consultație, îmi spunea medicul de familie că pe fetiță nu au dus-o la consultație. A ajuns în urgență într-o stare generală foarte gravă și se pare că a fost o situație depășită, în sensul că a avut o complicație bronhopulmonară și nu s-a putut face mare lucru pentru ea, din păcate. Probabil faptul că nu au dus-o mai repede la consultație a fost un element negativ în evoluția bolii”, a explicat Lidia Tămaș.

Ultimele cazuri de rujeolă au fost în județ în anul 2012.

BRAȘOV

Numărul total de cazuri confirmate cu rujeolă în județul Brașov, în perioada 1 ianuarie 2016 — 17 februarie 2017, a fost de 43, fără să fie înregistrate decese.

“Ultimele două cazuri s-au înregistrat în zilele de 15 respectiv,17 februarie 2017. De atunci nu s-a mai înregistrat nici un caz. În ceea ce privește decesele, la nivelul județului nu am existat decese”, a declarat, pentru AGERPRES, purtătorul de cuvânt al Direcției de Sănătate Publică (DSP) Brașov, dr.Claudia Bularca.

Potrivit sursei citate, la nivelul județului s-a înregistrat, până în prezent, o acoperire vaccinală cu RRO (rujeolă, rubeolă, oreion) de peste 70%, iar campania de vaccinare continuă. La începutul lunii februarie 2017, prefectul de atunci al județului Brașov, Ciprian Băncilă, a făcut apel la părinții care nu și-au vaccinat copiii să participe la programul național de imunizare și să coopereze cu medicii de familie, pentru a avea copii sănătoși.

Numărul dozelor de vaccin RRO la medicii de familie din municipiul reședință și din județ este de 2.027, iar în stocul DSP mai există un număr de 121 de doze, solicitându-se o suplimentare la Ministerul Sănătății în luna februarie pentru acest vaccin.

În ceea ce privește vaccinul Hexavalent, numărul de doze existent în teritoriu este de 1.141, iar în stocul DSP mai există 1.400 de doze .

ALBA

Numărul cazurilor de rujeolă înregistrate în martie în județul Alba este de 17, mai multe decât au fost anul trecut, când primele îmbolnăviri au apărut doar în vară, respectiv în iunie, în rândul comunității de rromi din Roșia Montană.

Purtătorul de cuvânt al Direcției de Sănătate Publică (DSP) Alba, Dragoș Suciu, a declarat, pentru AGERPRES, că în martie sunt 17 îmbolnăviri de rujeolă, acesta subliniind că nu se poate vorbi de focare, ci mai degrabă de cazuri izolate. Comparativ, pe durata întregului an trecut au fost nouă cazuri de rujeolă în județ.

În Alba nu au fost înregistrate decese din cauza rujeolei.

Potrivit sursei citate, DSP Alba derulează, din decembrie, campanii de limitare a extinderii epidemiei de rujeolă în contextul în care numărul cazurilor a crescut la nivelul întregii țări.

“Astfel, am efectuat campanii de vaccinare, de informare și de izolare a cazurilor existente în toate comunitățile din județ. Periodic ținem legătura cu medicii de familie și ne asigurăm ca stocurile lor să fie suficiente. Am încurajat vaccinarea. Comparativ cu județele limitrofe, în Alba au fost cele mai puține cazuri”, a mai spus purtătorul de cuvânt.

În stocul DSP Alba se află aproape 500 de doze de vaccin ROR. Și medicii de familie au aproximativ 2.000 de doze de vaccin împotriva rujeolei, a mai spus Dragoș Suciu.

Primele cazuri de rujeolă au apărut anul trecut în Alba în vară. Atunci au fost înregistrate trei cazuri izolate de rujeolă, toate în iunie, în cadrul comunității de rromi din satul Dăroaia, comuna Roșia Montană, la copii care nu au fost vaccinați împotriva acestei boli. În octombrie 2016 s-a înregistrat un focar de rujeolă în orașul Abrud, în rândul unor copii care au participat la o întrunire religioasă la care au fost prezenți și minori de la un centru de plasament din Hunedoara diagnosticați cu această boală. Doar unul dintre cei șase minori din Abrud a fost vaccinat împotriva rujeolei.

La vremea respectivă, directorul executiv al DSP Alba, Alexandru Sinea, a opinat că această situație, a nevaccinării copiilor, ar fi provocată probabil din cauza “pierderii încrederii părinților în beneficiile vaccinurilor, refuzului acestora de a consimți administrarea vaccinurilor și a unei posibile migrări a unei grupe populaționale pentru perioade scurte de timp în țările Comunității Europene”.

SUCEAVA

În județul Suceava nu s-a înregistrat niciun caz de rujeolă de la începutul acestui și până în prezent, a declarat, pentru AGERPRES, adjunctul Direcției de Sănătate Publică (DSP) Suceava, medicul epidemiolog Cătălina Zorescu.

Adjunctul DSP Suceava a precizat că, în cursul anului trecut, în județ s-au raportat 61 de cazuri de îmbolnăvire cu rujeolă, dar nu s-a înregistrat vreun deces.

Totodată, Zorescu a arătat că, în primele două luni ale anului 2017, au fost vaccinați antirujeolic 4.165 copii, dintre care peste 60% erau copii restanțieri.

Adjunctul DSP Suceava a menționat că numărul cel mai mare de copii vaccinați s-a înregistrat la grupele de vârstă 7 și 5 ani, cu 1.342 respectiv 1.232 copii, urmat de copiii în vârstă de un an, respectiv 1.208.

Totodată, au fost vaccinați 383 de copii din grupa de vârstă 9-11 luni.

“Numărul copiilor imunizați a crescut semnificat în urma campaniilor de promovare a vaccinării. Înainte era cam de 60%”, a spus Zorescu.

SIBIU

Numărul cazurilor de rujeolă a crescut de patru ori în acest an față de anul trecut, mai ales din cauza nevaccinării, potrivit Direcției de Sănătate Publică a Județului Sibiu.

De la începutul anului și până în prezent s-au înregistrat 18 îmbolnăviri cu rujeolă, față de patru cazuri în 2016. Nu au fost înregistrate decese din cauza acestei boli. În 2016 au fost vaccinați împotriva rujeolei 11.296 copii, iar în acest an, până la 1 martie, 3.488.

“În comunitățile în care s-au înregistrat îmbolnăvirile, reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Sibiu, în colaborare cu medicii de familie, au întreprins în cel mai scurt timp măsurile de prevenire a răspândirii bolii, respectiv identificarea contacților și vaccinarea celor neprotejați (nevaccinați corespunzător vârstei sau care nu au avut rujeola), având în vedere faptul ca vaccinarea împotriva rujeolei este singura modalitate de prevenire a bolii. Majoritatea cazurilor de pojar înregistrate în județul nostru în acest an au apărut în comunități cu număr mare de copii nevaccinați. Motivele nevaccinării sunt: neprezentarea la vaccinare (deși părinții au fost convocați în repetate rânduri la medicul de familie), contraindicații temporare (copii provenind din familie de condiție socială defavorizată, care se îmbolnăvesc frecvent) și mai rar, refuz la vaccinare”, a precizat, pentru AGERPRES, purtătoru de cuvânt al DSP Sibiu, Krisztina Gaal.

HUNEDOARA

În județul Hunedoara au fost consemnate în acest an 136 de cazuri de rujeolă, în condițiile în care acoperirea vaccinală a populației este cuprinsă între 50 și 70%, potrivit datelor statistice ale Direcției de Sănătate Publică (DSP).

“Bolnavii au avut vârste cuprinse între patru luni și 40 de ani. Nu au fost consemnate decese, dar au fost câteva cazuri mai grave, care au necesitat internarea într-o clinică de boli infecțioase”, a declarat, pentru AGERPRES, purtătorul de cuvânt al DSP Hunedoara, dr.Cecilia Birău.

Potrivit reprezentantei DSP Hunedoara, campania de vaccinare împotriva rujeolei s-a efectuat cu vaccinuri împrumutate din județele Bihor, Sibiu și Giurgiu, deoarece instituția nu mai avea doze în stocul propriu.

“Au fost împrumutate peste 2.800 de doze. În teritoriu mai sunt acum 1.200 de doze la medicii de familie. În depozitul DSP Hunedoara nu mai avem vaccinuri, toate sunt la medicii de familie”, a arătat dr. Cecilia Birău.

În prezent, DSP Hunedoara așteaptă repartizarea unor noi doze de vaccin de la Ministerul Sănătății, atunci când acestea vor fi disponibile.

Primul caz de rujeolă a fost înregistrat în județul Hunedoara în luna iunie 2016. La sfârșitul anului trecut în evidențe figurau 44 de persoane care au făcut boala.

VASLUI

Un număr de două cazuri de rujeolă au fost înregistrate la nivelul județului Vaslui, în cursul anului 2016, se arată într-un raport prezentat de Direcția de Sănătate Publică Vaslui.

Potrivit purtătorului de cuvânt al instituției vasluiene, Mihaela Topliceanu, de la începutul acestui an în județ nu s-a înregistrat niciun caz de rujeolă.

“Cele două cazuri din anul 2016 au fost la o femeie de 38 de ani, din mediul urban, nevaccinată, și la un băiat în vârstă de șase ani, din mediul rural, vaccinat incomplet”, a declarat Topliceanu.

În cursul anului trecut s-au administrat 10.096 de doze de vaccin, iar în primele două luni din 2017 s-au făcut în județ 2.970 de vaccinuri antirujeolice. Potrivit sursei citate, în județul Vaslui nu sunt probleme cu privire la asigurarea dozelor necesare de vaccin antirujeolic.

SĂLAJ

Peste 2.000 de copii au fost vaccinați împotriva rujeolei, oreionului și rubeolei (ROR), în Sălaj, în primele două luni ale acestui an, în cadrul campaniei naționale de limitare a extinderii acestei maladii ce a făcut până în prezent 17 victime la nivel național.

“Ca urmare a adresei Ministerului Sănătății prin care s-a implementat planul de măsuri privind limitarea extinderii epidemiei de rujeolă, în lunile ianuarie și februarie în județul Sălaj s-au efectuat 2.030 de vaccinări ROR. Vaccinarea continuă, cu recuperarea copiilor restanțieri, conform instrucțiunilor”, a declarat, pentru AGERPRES, directorul Direcției de Sănătate Publică (DSP) Sălaj, Ligia Marincaș.

Potrivit sursei citate, în acest an au fost semnalate, în Sălaj, un total de opt cazuri de îmbolnăvire cu rujeolă, județul fiind ocolit de problemele existe în alte zone ale țării, unde s-au înregistrat în total 17 decese.

“De la începutul anului, în Sălaj au fost semnalate opt cazuri de rujeolă, din care trei persoane vaccinate și cinci nevaccinate. Vârstele sunt cuprinse între un an și nouă ani”, a spus directorul DSP.

Ligia Marincaș a adăugat că medicii de familie din județ mai au în prezent la dispoziție 1.157 de doze ROR pentru vaccinare.

GIURGIU

Directorul executiv al DSP Giurgiu, Magdalena Mărcuț, a declarat, pentru AGERPRES, că în județ a fost înregistrat de la începutul acestui an un singur caz de rujeolă la un copil în vârstă de sub un an, care fusese vaccinat.

“În județul Giurgiu nu putem vorbi de o epidemie de rujeolă, nu au fost înregistrate cazuri nici în lunile noiembrie și decembrie anul trecut, nici în luna ianuarie din acest an, în luna februarie acest an au fost înregistrate două cazuri de îmbolnăvire cu rujeolă dintre care un caz a fost infirmat, deci avem un singur caz de rujeolă în județ la un copil în vârstă de sub un an de zile din mediul rural care fusese vaccinat, dar la o lună de la vaccinare a făcut rujeolă”, a precizay Magdalena Mărcuț.

Ea a afirmat că în județ sunt pe stoc 1.200 de doze de vaccin împotriva rujeolei, iar frecvența de vaccinare este de aproximativ 400 de doze pe lună, deci pentru lunile martie, aprilie și mai există doze suficiente de vaccin. Vaccinările contra rujeolei se fac la vârsta de un an, cinci ani și șapte ani.

NEAMȚ

Doar șase suspiciuni de rujeolă au existat, anul acesta, în județul Neamț, din care s-au confirmat cinci îmbolnăviri, a declarat, pentru AGERPRES, șeful Compartimenului de epidemiologie din cadrul Direcției de Sănătate Publică Neamț, doctorul Roxana Pipirigeanu.

Potrivit sursei citate, aceste cazuri au fost înregistrate sporadic. Pe de altă parte, doar 30% dintre copiii care ar trebui vaccinați împotriva rujeolei au fost aduși de părinți la medicii de familie pentru a fi imunizați.

“Avem doar câteva cazuri sporadice, patru sau cinci cazuri anul acesta, dar suntem atenți în continuare pentru că oricând poate izbucni o epidemie. Situația la vaccinări este la fel ca în toată țara, adică avem cam 30% dintre copii vaccinați împotriva rujeolei. Medicii de familie au făcut campanii de informare, dar dacă părinții nu își aduc copiii pentru a fi vaccinați, nu avem ce face pentru că nu există un sistem coercitiv și nici nu ar trebui să fie. Există o reticență nejustificată din partea părinților”, a precizat doctorul Roxana Pipirigeanu.

Pe parcursul anului trecut, în județul Neamț au fost înregistrate cinci cazuri de rujeolă, toate acestea fiind tratate.

BRĂILA

Numărul cazurilor de rujeolă confirmate la nivelul județului Brăila, de la începutul acestui an, este de cinci, potrivit informațiilor furnizate AGERPRES de directorul DSP Brăila, Gabriel Ciochină.

“De la începutul anului 2017, avem înregistrate cinci cazuri confirmate și o suspiciune. Acest ultim caz este izolat, pacientul este internat la Spitalul Matei Balș din București. Cazul este raportat la noi, fiindcă are domiciliul în județul Brăila, dar este spitalizat în București”, a explicat Ciochină.

În 2016, au fost confirmate la nivelul județului Brăila 31 de cazuri de rujeolă și nu a existat niciun deces din cauza acestei boli.

ARAD

La nivelul județului Arad, în anul 2017 nu a fost înregistrat niciun deces cauzat de rujeolă, a declarat, pentru AGERPRES, purtătorul de cuvânt al Direcției de Sănătate Publică, dr. Daniela Cârnatu.

Potrivit sursei citate, numărul cazurilor de rujeolă rămâne destul de ridicat, însă, în urma campaniei de vaccinare cu vaccinul ROR (vaccin triplu, contra rujeolei, oreionului și rubeolei), numărul bolnavilor a început să scadă.

În ultimele zile ale anului trecut, DSP Arad a primit un nou transport de vaccinuri ROR, care au fost distribuite spitalelor și medicilor de familie, aceștia din urmă începând chiar din primele zile ale anului 2017 o campanie intensă de vaccinare a copiilor restanțieri, la finalul campaniei urmând să se facă o nouă evaluare a situației îmbolnăvirilor de rujeolă.

De asemenea, purtătorul de cuvânt al DSP Arad a menționat că, tot ca efect al campaniei de vaccinare, Aradul nu se mai află pe primul loc la nivel național în ceea privește numărul cazurilor îmbolnăvirilor de rujeolă.

“DSP Arad are un stoc suficient de doze cu vaccin ROR, medicii de familie demarând o nouă campanie de vaccinare cu vaccin ROR chiar din primele zile ale lui 2017. În contextul numărului mare de cazuri de îmbolnăviri de rujeolă înregistrate în județ, recomandăm părinților să se prezinte cu copiii la medicul de familie în vederea vaccinării, aceasta fiind singura metodă de prevenție a bolilor enumerate mai sus”, a mai spus dr. Daniela Cârnatu.

Aceasta a afirmat că în cursul primei campanii de vaccinare cu ROR s-au prezentat foarte mulți părinți, inclusiv dintre cei care, anterior, refuzau categoric vaccinarea copiilor.

În județul Arad au fost înregistrate cinci decese cauzate de rujeolă, toate în anul 2016. Cele cinci victime au fost un băiețel de opt luni, o fetiță de nouă luni, un băiat de 16 ani, o fetiță de un an și o lună, ultima deces din cauza rujeolei fiind în cazul unei tinere de 27 de ani. Potrivit medicilor, niciunul dintre aceștia nu era vaccinat, iar trei aveau suferințe cronice, fapt care a determinat apariția de complicații.

HARGHITA

Vaccinul împotriva rujeolei s-a terminat în Harghita, după ce, începând din ianuarie s-a extins vaccinarea la copiii mai mici de un an, Direcția de Sănătate Publică (DSP) așteptând acum suplimentarea dozelor de către Ministerul Sănătății.

Șefa DSP Harghita, dr. Tar Gyongyi, a declarat pentru AGERPRES că, de la începutul anului, în județ au fost 11 cazuri de rujeolă, toate înregistrate în luna ianuarie. În februarie și martie nu s-a consemnat niciun caz de rujeolă în Harghita. Potrivit sursei citate, în afara focarului din luna ianuarie, a mai fost înregistrat un focar în luna septembrie, când s-au înregistrat șase cazuri, fiind vorba de copii nevaccinați sau vaccinați incomplet.

Potrivit sursei citate, după ce la nivel național s-a luat decizia extinderii vaccinării, acum fiind imunizați și copii de sub un an, dozele de vaccin din județ s-au epuizat.

“Deci, am extins vaccinarea, dar ni s-a terminat vaccinul, pentru că vaccinul era prevăzut pentru cazuri normale, nu pentru epidemie. Și am solicitat suplimentare, dar încă nu am primit. Acum mai avem ceva la medicii de familie, dar stocurile DSP s-au terminat, deci nu mai putem să asigurăm dozele de ROR și așteptăm cât mai urgent să primim doze suplimentare de la Ministerul Sănătății”, a spus dr. Tar Gyongyi.

Aceasta a precizat că există părinți care refuză vaccinarea copiilor mai mici de un an, după ce citesc diverse informații “din surse nevalidate”, de pe internet.

În legătură cu acoperirea vaccinală împotriva rujeolei, în Harghita aceasta este, în medie, de 85%.

Șefa DSP spune că acesta este vaccinul cu cea mai slabă acoperire vaccinală, dintre vaccinurile obligatorii, din acest motiv izbucnind și epidemia, și consideră că administrarea lui ar trebui să fie obligatorie.

Dr. Tar Gyongyi a mai spus că a fost întrebată, în ultima vreme, dacă pot veni în Harghita copiii din Ungaria, care trebuie să participe la diverse competiții sportive și a explicat că dacă aceștia au schema completă de vaccinare, nu vor avea nicio problemă. Ea le-a recomandat, însă, celor care nu au vaccinarea completă să stea acasă, ținând cont că în Ungaria, în perioada 1969-1989, s-a administrat o singură doză de vaccin împotriva rujeolei, iar acele persoane, acum adulte, nu au imunitate completă.

DÂMBOVIȚA

Cinci cazuri de rujeolă s-au înregistrat în județul Dâmbovița de la începutul anului, iar alte cinci cazuri sunt cu suspiciune a bolii, urmând ca analizele să confirme sau nu dacă este vorba de rujeolă, a informat Direcția de Sănătate Publică (DSP) Dâmbovița.

La nivelul județului, un caz de rujeolă s-a înregistrat în luna ianuarie, două în februarie și două în martie.

“În luna martie avem și cinci cazuri cu suspiciune de rujeolă în lucru, urmând ca analizele să confirme sau nu. Cazurile confirmate din acest an nu au vizat o categorie anume de vârstă, avem la un elev în clasa a VIII-a, un bebeluș de trei luni, un copil de un an, un copil de 10 ani și un adult de 35 de ani”, a declarat, pentru AGERPRES, purtătorul de cuvânt al DSP Dâmbovița, Marinela Popa.

Niciun caz de deces nu s-a înregistrat în acest an în Dâmbovița la pacienți cu rujeolă.

TULCEA

Județul Tulcea nu a înregistrat niciun caz de rujeolă începând din anul 2016, potrivit unei informări remisă AGERPRES de directoarea Direcției de Sănătate Publică (DSP), Mihaela Nicolau.

În momentul de față, în județ există 763 de doze de vaccin împotriva rujeolei. Dintre acestea, 223 de doze sunt în stocurile DSP, iar celelalte se află la medicii de familie.

Printre măsurile luate de DSP Tulcea pentru prevenirea focarelor de rujeolă se numără atât catagrafierea și imunizarea copiilor, cât și informarea autorităților locale, a mediatorilor sanitari și a asistenților medicali comunitari cu privire la importanța imunizării.

“De la începutul acestui an, au fost vaccinate următoarele grupe de copii: 9-11 ani, 255 de copii; 1-4 ani, 499 de copii; 5-9 ani, 1.092 copii”, a precizat Nicolau.

La începutul anului trecut, DSP Tulcea deținea 2.897 de doze de vaccinuri împotriva rujeolei, iar în cursul anului a primit 3.540 de doze din partea ministerului de resort. La începutul acestui an, DSP Tulcea nu mai deținea în stocuri niciun vaccin împotriva rujeolei, făcând apel la instituțiile omoloage din județele vecine.

Sursa: AGERPRES