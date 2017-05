Fibrilatiile atriale de la A la Z

Bolile de inima sunt printre cele mai periculoase afectiuni. Diagnosticarea prea tarzie a acestora ori tratarea lor in mod necorespunzator sunt doua aspecte care agraveaza aceste boli, ele prezentand un risc major pentru viata pacientului. Aritmiile se afla in topul afectiunilor asimptomatice ale sistemului cardiac si tocmai de aceea au un grad crescut de periculozitate. Nefiind depistate la timp, ele nu sunt deci tratate la timp, fapt care poate duce la complicatii.

Fibrilatia atriala, cea mai comuna aritmie a inimii

Aritmiile cardiace reprezinta, dupa cum sugereaza si denumirea, dereglari inregistrate in ritmul normal al inimii. Aceste dereglari se concretizeaza fie printr-un ritm prea rapid, sau din contra, prea lent, fie cu o frecventa neregulata. De regula, inima bate cu o frecventa intre 60 si 100 batai pe minut. Atunci cand bataile sunt neregulate si foarte rapide putem afirma ca se manifesta fibrilatia atriala.

Aritmiile care fac parte din aceste categorii se numara printre cele mai comune afectiuni ale inimii. De asemenea, ele se afla si pe lista celor mai periculoase deoarece aceste schimbari in activitatea cardiaca sunt destul de greu de sesizat de catre pacient, mai ales daca nu vin insotite si de alte simptome. Sunt insa si situatii in care fibrilatia atriala da anumite semnale, cum ar fi: palpitatii, ameteala, durere in piept, stare de oboseala.

Ce se intampla de fapt atunci cand aceste fibrilatii atriale se produc?

La nivelul inimii, fenomenele electrice incep din atrii si ajung in ventriculi, fapt ce determina contractia acestui organ vital. In timpul aritmiilor, aceste fenomene se desfasoara neregulat, haotic. Drept consecinta, inima va bate neregulat.

Fibrilatiile atriale pot fi usor identificate cu ajutorul unor investigatii specifice realizate de catre medicul cardiolog, dintre care cea mai importanta este electrocardiograma (EKG-ul). Ecografia cardiaca, testele de efort ori monitorizarea prin intermediul unui monitor Holeter sunt alte tipuri de proceduri care se pot realiza de catre medicul specialist si prin care sunt analizate muschiul si valvele inimii.

Care sunt factorii de risc ce influenteaza aparitia artimiilor atriale?

Este important de stiut ca fibrilatiile atriale au atat factori de risc ce poti fi preveniti, dar si anumiti factori ce nu pot fi controlati. Aceasta afectiune se poate transmite pe fond genetic, dar nu este neaparat. Daca, de pilda, unul dintre parinti are fibrilatii atriale, este o posibilitate foarte mare ca si copiii sa intampine aceeasi problema, insa nu este o regula general valabila.

Factorii de risc ce pot fi tinuti sub control tin in mare parte de stilul de viata pe care fiecare persoana si-l formeaza. Cu cat acesta este mai sanatos, cu cat posibilitatea sa dezvolti o astfel de afectiune a sistemului cardiovascular este mai mica.

De asemenea, varsta poate influenta manifestarea acestor aritmii la nivelul inimii, iar in ceea ce priveste apartenenta la gen, se pare ca barbatii sunt mai predispusi sa sufere de aritmii.

Cum pot fi prevenite fibrilatiile atriale?

In prevenirea bolilor de inima, este esentiala mentinerea unui stil de viata sanatos. Fumatul ori consumul de alcool, la fel ca si o viata sedentara se inscriu pe lista factorilor de risc ai aritmiilor. In ceea ce priveste alimentatia, ea trebuie sa fie una echilibrata, fara sa se faca exces de alimente grase ori prea sarate.

Controalele medicale regulate la medicul specialist sunt, pe de alta parte, modalitati eficiente prin care poti identifica la timp bolile de inima, implicit fibrilatiile atriale.