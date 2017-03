Florian Bodog spune că până la finalul anului pregătește o nouă lege a sănătății

Ministrul Sănătății, Florian Bodog, a declarat joi că ministerul pregătește o nouă lege a sănătății până la sfârșitul acestui an și a subliniat că își dorește ca aceasta să fie una clară și să nu necesite norme de aplicare.

Ministrul a spus că legea ar trebui să fie concepută ca un “Codex” de legi ale sănătății și nu ca o lege care să grupeze toate problemele din sănătate.

Bodog a afirmat că Ministerul Sănătății va aduce ‘pe procedură de nevoi speciale’ toate medicamentele care sunt semnalate de către comisiile de specialitate ca fiind necesare.

“Medicamentele le voi aduce pe procedură de nevoi speciale, însă procedura de nevoi speciale va fi setată în așa fel încât să existe continuitate. Deci, nu vreau să aduc medicamente ca să rezolv o problemă de imagine astăzi. Vreau să asigur continuitatea și acesta este motivul pentru care echipa de la ANM și cea de la Unifarm au luat legătura cu firmele producătoare românești care, culmea, produc aceste medicamente pentru export, însă nu și le-au înregistrat în țară din cauza unor probleme tehnice și din cauza prețului”, a afirmat demnitarul.

El a spus că Ministerul Sănătății trebuie să aibă informațiile cu privire la situația stocurilor de medicamente. Bodog a semnalat faptul că nu sunt raportate toate stocurile de medicamente, acest lucru urmând a fi sancționat.

“Eu am avut astăzi discuții cu personalul tehnic pe această măsură pentru că interesul nostru ca și minister și interesul pacienților este să avem stocuri de medicamente în țară. Eu nu sunt nici împotriva exportului, nici a comerțului, nici nu am bază legală să îl interzic decât în anumite condiții și îmi doresc ca în orice moment ministrul Sănătății, indiferent cum îl cheamă sau cine este, să poată avea acces direct asupra stocului la oricare medicament în timp real în țară. Sancțiunile le vom stabili împreună cu echipa de la juridic și vom modifica ordinul de ministru cu raportarea”, a explicat ministrul Sănătății.

Florian Bodog a mai afirmat că va fi modificat ordinul de ministru privind modalitatea de achiziție de medicamente pe nevoi speciale.

“(…) Am avut surpriza să constat că fosta conducere a ministerului în decembrie a schimbat ordinul de nevoi speciale și a prevăzut că prețul nu poate depăși cel mai mic preț din coșul de 12 țări. Acest lucru este absolut imposibil de realizat pentru că dacă eu găsesc medicamentul într-o țară în care nu plătește clawback firma nu are niciun interes să mi-l aducă sub prețul respectiv mai ales că există un mecanism de raportare european la prețurile cele mai mici din Europa…(…) În momentul de față, în paralel cu procedurile de achiziție care merg prin Unifarm și cu procedurile de autorizare care merg prin ANMDM, am pornit modificarea ordinului de nevoi speciale în sensul reglării… Ordinul este deja pe circuitul de avizare, dar în timp ce noi lucrăm la ordin procedurile de achiziționare de medicamente merg în continuare. Nu așteptăm să iasă ordinul și pe urmă să iasă procedurile”, a susținut ministrul.

Sursa: AGERPRES