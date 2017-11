Fondurile alocate în 2013 au făcut posibilă rezolvarea unor probleme importante

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a avut în 2013 cel mai mare buget din istorie, respectiv 23,123 miliarde lei, care a ajutat la rezolvarea unor probleme din sistem, însă finanţarea rămâne insuficientă, a declarat vineri, într-o conferinţă de presă, preşedintele CNAS, Cristian Buşoi.

‘Au fost aduse la zi a plăţile pentru medicamente şi materiale sanitare din farmacii şi pe programe. Astfel, termenelor de plată impuse de Directiva pentru combaterea plăţilor întârziate se vor plăti la 60 plus 30 de zile. Acest lucru reprezintă un pas înainte comparativ cu situaţia anilor 2009, 2010 şi 2011. Numărul pacienţilor care primesc gratuit tratament oncologic aprobat de CNAS a crescut la 7.500. În luna septembrie 2013, pentru prima dată, lista de aşteptare pentru medicaţia de specialitate a fost redusă la zero. Au fost eliminate listele de aşteptare pentru tratamentul hepatitei B şi C. Nu mai există lista de aşteptare pentru dispozitive medicale în marea majoritate a judeţelor, a susţinut Buşoi.

El a menţionat că majoritatea spitalelor au fost mai bine finanţate decât în anul 2012, însă mai sunt spitale în Bucureşti care au credite de angajament.

‘Au fost rambursate plăţi externe în valoare de 33,3 milioane de euro în anul 2013 (din totalul de 168 milioane de euro) pentru furnizorii externi de servicii medicale. Bugetul alocat pentru anul viitor permite achitarea integrală a datoriilor către ţările membre UE în anul 2014’, a mai declarat şeful CNAS.

Cristian Buşoi s-a referit şi la programele de sănătate, care se pare vor fi preluate de la Ministerul Sănătăţii, dar şi la programe noi, pentru care ar trebui să crească alocarea bugetară.