În 2016 a avut loc prima prelevare de organe la Spitalul Județean din Harghita

Anul 2016 a fost marcat, în Harghita, de mai multe premiere, cum ar fi prima prelevare de organe, realizată la Spitalul Județean de Urgență, sau o expoziție de picturi din bacterii nepericuloase, prezentată în premieră națională la Universitatea “Sapientia” din Miercurea Ciuc.

*** Prima prelevare multi-organ din istoria Spitalului Județean de Urgență din Miercurea Ciuc a avut loc în luna mai, chiar dacă unitatea sanitară era acreditată de trei ani să facă acest lucru. Potrivit managerului SJU Miercurea Ciuc, dr. Demeter Ferenc, pacientul de la care s-au prelevat organele a fost un tânăr de 31 de ani, dintr-un sat din zona Ghimeș, care a suferit un accident banal, în urma căruia a intrat în moarte cerebrală. Familia a decis să doneze organele și să acorde o șansă la viață unor pacienți aflați în suferință. Astfel, s-au salvat trei vieți, prin transplanturile de ficat și rinichi care s-au efectuat în aceeași noapte, și s-a redat mersul la patru oameni și vederea altor doi.

“Este un eveniment bivalent: este trist pentru familie, întrucât a pierdut un tânăr de 31 ani și este fericit întrucât a înțeles să ajute alți pacienți ți familiile lor. M-a emoționat gestul nobil al acestei familii care a fost de acord să doneze organele tânărului și să acorde o șansă la viață unor pacienți aflați în suferință, pe care nu-i cunoaște și probabil că nu-i va cunoaște niciodată”, a spus dr. Demeter Ferenc.

*** O altă premieră, de această dată națională, s-a înregistrat la Universitatea “Sapientia” din Miercurea Ciuc, unde a fost vernisată o expoziție cuprinzând peste 350 de picturi “vii”, realizate din bacterii nepericuloase în laboratoarele de microbiologie ale instituției. Ideea realizării “picturilor bacteriologice” i-a aparținut conferențiarului universitar doctor Máthé István, de la Departamentul de Bioinginerie al Universității “Sapientia”, care în călătoriile sale în străinătate a văzut pe un afiș logo-uri realizate din bacterii și s-a gândit să încerce acest lucru și cu studenții.

În cadrul proiectului din acest an au fost implicați și liceeni din clasa a XII-a, pe care conferențiarul i-a învățat să “picteze cu bacterii”. Doar din imaginație sau folosindu-se de anumite desene pe care le-au pus sub cutiile de sticlă rotunde și transparente utilizate pentru “pictat”, elevii au aplicat pe mediul de cultură bacteriile microscopice, care conțin pigmenți de diferite culori, cu ajutorul unor anse de însămânțare. Interesant este că, la momentul realizării picturii, elevii nu au știut exact cum va arăta “creația” lor, dar după 24-48 ore, când bacteriile s-au înmulțit, picturile au început să prindă contur și să se transforme în portrete, în peisaje, în diverse animale sau plante. Prin acest experiment inedit, conferențiarul a dorit să li se arate atât viitorilor potențiali studenți, cât și tuturor celor interesați că nu există numai bacterii patogene, care aduc boli, ci sunt foarte multe microorganisme folositoare omului, în domenii dintre cele mai diverse.

*** 2016 a mai marcat o premieră în județ, respectiv lansarea primului site al unei instituții publice destinat persoanele nevăzătoare. Site-ul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) dispune de un meniu audio, în română și maghiară, destinat nevăzătorilor, fiind singura instituție publică din județ care oferă o asemenea facilitate. Potrivit directorul executiv al AJOFM Harghita, Tiberiu Pănescu, meniul în format audio este interactiv, în așa fel încât o persoană nevăzătoare, care dorește să-și caute un loc de muncă potrivit dizabilității pe care o are, să poată să obțină informații de interes public de la această instituție. Directorul AJOFM Harghita a precizat că sugestia dezvoltării unui astfel de meniu a venit chiar de la persoanele nevăzătoare din județ, care au participat în trecut la cursuri de calificare în cadrul unui proiect european derulat de instituție și care au spus că instrumentul “ar fi folositor pentru cei care încearcă să își caute un loc de muncă, în pofida dizabilității pe care o au”.

*** Tradiționalul pelerinaj de Rusaliile Catolice de la Șumuleu Ciuc a reunit, și în acest an, peste 100.000 persoane, venite la cea mai mare procesiune de acest fel din Europa Centrală și de Est. Unii dintre credincioși au dormit în corturi amplasate pe muntele Șumuleu, iar alții au înnoptat chiar sub cerul liber, în ciuda vremii răcoroase și umede. Au existat și credincioși care și-au petrecut noaptea în rugăciune, la biserica franciscană. Printre pelerini se numără și persoane care au venit pe jos de la zeci sau chiar de la sute de kilometri și care spun că nu simt oboseala și nici durerea la gândul că vor ajunge ‘”pe muntele sfânt Șumuleu”, să se roage Maicii Domnului. Motto-ul din acest an al pelerinajului, care s-a ținut pentru a 449-a oară, a fost “Fii binecuvântată, Fecioară Preasfântă, Doamna Milostivirii!”, întrucât, potrivit organizatorilor, “Sanctitatea sa, papa Francisc, le-a propus în mod expres tuturor diacezelor să deschidă poarta sacră a milostivirii”.

Pelerinajul s-a aflat, la sfârșitul anului, și în centrul unei controverse, după ce acesta nu a fost inclus în Patrimoniul UNESCO, liderul UDMR solicitând demisia Ministrului Culturii, pe motiv că a cerut respingerea dosarului.

“În istoria UNESCO nu s-a întâmplat niciodată ca un stat să nu susțină dosarul înaintat și să ceară respingerea, rediscutarea unui dosar înaintat spre aprobare la Adunarea Generală. Acest lucru s-a întâmplat, avem înregistrarea intervenției reprezentantului României și este cu totul și cu totul șocant ceea ce a făcut reprezentantul Guvernului la această reuniune și dosarul pelerinajului de la Șumuleu Ciuc a fost respins. Și de aceea eu am spus, demisia și demiterea ministrului și a secretarului de stat. Este singura modalitate de a da un semnal că nu este o politică a Guvernului și a statului de a respinge orice nu e ortodox și nu e românesc și a fost doar o acțiune doar partizană a ministerului și a secretarului de stat. E singura posibilitate de a da un semnal că nu este politica guvernului și nu este politica statului român”, a declarat, pentru AGERPRES, Kelemen Hunor.

*** La fel ca în fiecare an, premierul Ungariei, Viktor Orban, a fost prezent la Universitatea de Vară de la Băile Tușnad, unde a anunțat că împărtășește câteva dintre ideile lui Donald Trump, candidatul republican la președinția Statelor Unite ale Americii, ales ulterior președinte, privind măsurile pentru stoparea terorismului, care ar putea fi preluate și implementate în Europa.

Orban a spus că “nu este omul de campanie a lui Donald Trump” și nu credea niciodată că îi va împărtăși opiniile, dar ascultându-l este de acord că unele măsuri enunțate de acesta ar putea fi o soluție pentru redobândirea siguranței Europei. Premierul Ungariei consideră că este nevoie de crearea unor servicii secrete puternice, care să colaboreze, dar și de oprirea politicii de exportare a democrației în țările din care provin migranții.

În cadrul prelegerii susținute la Băile Tușnad, Viktor Orban a opinat că există premisa, având în vedere creșterea populației, ca un nou val de migranți spre Europa să vină din Africa, iar acest lucru va reprezenta un pericol pentru continentul nostru. El a mai vorbit și despre faptul că, pe fondul atacurilor teroriste, în Europa crește frica și nesiguranța, care generează neîncredere reciprocă, subliniind că oamenii politici au obligația să găsească soluții la aceste probleme. Viktor Orban a menționat că a fost adesea criticat pentru luările sale de poziție, Ungaria devenind “oaia neagră” a Europei, dar evoluțiile din ultimii ani arată că aceste opinii s-au adeverit.

*** La două săptămâni distanță, în stațiunea Izvoru Mureșului s-au desfășurat lucrările Universității de Vară a românilor de pretutindeni, în cadrul căreia au fost aduse în discuție problemele identitare cu care se confruntă românii din comunitățile istorice din jurul țării, dar și românii numeric minoritari din Harghita și Covasna.

În rezoluția adoptată de cursanții Universității de Vară se solicită, printre altele, înființarea unui minister al românilor de pretutindeni, aplicarea principiului reciprocității în materie de respectare a drepturilor minorităților naționale de către statele care au minorități pe teritoriul României, dar și încheierea unui acord privind reunificarea cu Republica Moldova. Potrivit documentului, “comunitățile autohtone românești din jurul frontierelor României și din Balcani sunt supuse unui proces agresiv de asimilare, unele dintre acestea fără a beneficia de drepturile impuse de standardele europene pentru minorități naționale”.

De asemenea, s-a cerut elaborarea unei strategii de dezvoltare economică pentru județele Covasna și Harghita, finanțarea asociațiilor culturale românești dar și interzicerea finanțării din fonduri publice a manifestărilor cu caracter extremist. În document se arată că “românii din județele Covasna, Harghita și parțial Mureș sunt expuși sistematic unui proces continuu și susținut de deznaționalizare, din cauza politicii autorităților locale, dar și ca urmare a dezinteresului autorităților statului român”. Participanții la lucrările Universității de Vară au cerut Guvernului să adopte măsuri pentru a stopa sau măcar a încetini declinul demografic și plecarea în masă din zonă, mai ales din rândul tinerilor, “din cauza discriminărilor la care sunt supuși și lipsei de orizont profesional și de respect al demnității”.

Totodată, s-a mai solicitat asigurarea respectării statutului limbii române ca limbă oficială în activitatea instituțiilor administrației publice locale, “inclusiv prin amendarea normelor care aduc atingere acestui statut în teritoriu” și “interzicerea finanțării din fonduri publice a manifestărilor cu caracter extremist”.

*** La Miercurea Ciuc a avut loc și în acest an tradiționalul concurs de limbă română destinat copiilor din școlile maghiare și intitulat “Carte frumoasă, cinste cui te-a scris”. La evenimentul ajuns la a XIV-a ediție au participat 160 de elevi din Harghita și Covasna. La fel ca în ultimii ani, ei au fost premiați la sediul Guvernului României.

În cadrul festivității, elevii au primit cărți oferite de Asociația Comunitară Românească din Miercurea Ciuc, partenerul tradițional al concursului, iar din partea Guvernului le-au fost înmânate pachete cu volume de literatură românească și universală, oferite de mai multe edituri importante. De asemenea, și profesorii care i-au îndrumat au primit din partea Guvernului cărți și produse de birotică. Reprezentanta Asociației Comunitare Românești din Miercurea Ciuc, Angela Bîrsan, a declarat că acest proiect și-a dovedit utilitatea în ultimii 14 ani, elevii participanți fiind adevărate punți culturale și de dialog între români și maghiari, iar premiile oferite de Secretariatul General al Guvernului arată faptul că Executivul român acordă o atenție deosebită bunelor relații între români și maghiari. Și directorul Colegiului “Marton Aron” din Miercurea Ciuc, Varga Laszlo, gazda concursului, consideră că acest concurs este important, întrucât însușirea limbii române înseamnă o șansă pentru comunicare, pentru dialog, pentru înțelegere și conviețuire pașnică.

*** La finalul lui 2016, singurul orfelinat pentru puii de urși din Europa, aflat în munții Hășmaș, a rămas fără finanțare și este în pericol de închidere, după ce doi dintre parteneri au anunțat că nu își vor mai reînnoi contractele de susținere. Orfelinatul se întinde pe o suprafață de 20 de hectare, departe de prezența oamenilor, iar principiul după care funcționează este interacțiunea minimă cu omul, pentru ca animalele să se poată reintegra perfect în sălbăticie. Ursuleții sunt monitorizați permanent cât timp se află în centru, dar li se urmărește evoluția și în mediul lor natural, după sunt eliberați. Principala cauză pentru care puii rămân orfani este “deranjul ursoaicei la bârlog” de cei care exploatează lemne, fapt care o determină pe această să îi părăsească. Funcționarea centrului se află însă în pericol, începând cu 1 ianuarie 2017, întrucât cei doi finanțatori majori ai săi au decis să nu mai reînnoiască contractele de susținere. Pentru ca orfelinatul să-și continue activitatea, WWF (World Wildlife Fund) România a declanșat o campanie de strângere de fonduri, prin care iubitorii de animale sunt îndemnați să contribuie lunar cu o anumită sumă de bani.

*** Un alt eveniment, care a marcat o premieră în județul Harghita, a fost câștigarea de către subprefectul Petres Sandor a peste 1 milion de forinți, la un concurs televizat din Ungaria. Emisiunea se intitulează “Maradj Talpon” (Rămâi în picioare n.red.), este transmisă de postul ungar de televiziune Duna Tv, iar în platou se află 11 persoane care în maxim 20 secunde trebuie să răspundă la diverse întrebări, în baza unor reguli stabilite. Cel care greșește este scos din joc într-un mod inedit, întrucât are sub picioare o trapă care se deschide și concurentul “dispare” sub platou.

Subprefectul a spus că ideea participării i-a aparținut soției sale, iar pentru a participa la concurs și-a luat concediu. Potrivit înregistrărilor existente pe pagina emisiunii, subprefectul Harghitei a răspuns la aproximativ 25 de întrebări, cu teme diverse, de la personaje de desene animate și filme pentru copii până la psihologie, sport, economie sau istorie. Două întrebări l-au pus în dificultate, una legată de site-ul Tumblr și a doua referitoare la bandoneon, un instrument asemănător acordeonului care se folosește în America de Sud. Întrucât regulile i-au permis să “paseze” aceste întrebări, după ce a câștigat duelul cu al cincilea adversar din cei zece, a decis să se retragă, declarând în emisiune: “Până aici m-a ținut știința”.

