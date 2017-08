În curând nu se vor mai găsi imunoglobuline pe piață; Ministerul Sănătății să vină cu o soluție

Ultimele două firme care aduceau imunoglobuline în România au depus notificare de retragere de pe piață și în curând aceste medicamente nu se vor mai găsi, Ministerul Sănătății fiind așteptat să găsească o soluție, a declarat, joi, Rozalina Lăpădatu, președintele Asociației Pacienților cu Afecțiuni Autoimune (APAA).

“Avem o problemă, pentru că ultimele două firme care aduceau imunoglobuline în România au depus notificare de retragere de pe piață în luna iunie. În mod teoretic, ei trebuie să mai aducă pentru 12 luni, dar, din păcate, nu se mai găsesc imunoglobuline pe piață. Acestea erau ultimele două. Mai există o variantă pe care o aduce Unifarm pe nevoi speciale, dar nu există o continuitate pentru că Unifarm nu este distribuitor de medicamente, aduce în anumite situații și în anumite condiții, dacă găsește imunoglobulinele în altă parte, dacă prisosesc în altă parte”, a afirmat Lăpădatu, la o dezbatere organizată joi la Ministerul Sănătății.

Președintele Asociației Pacienților cu Afecțiuni Autoimune a vorbit despre gravitatea situației.

“Sunt pacienți cu anumite afecțiuni, de exemplu, miastenia gravis care trebuie să facă imunoglobuline doar când sunt în puseu, care poate fi o dată la un an, la doi ani, nu este ceva constant. Dar, există și pacienți care suferă de diferite imunodeficiențe care fac în mod constant, în fiecare lună. Lipsa imunoglobulinei înseamnă totul pentru ei, pot să moară dacă nu-și fac imunoglobulinele și atunci situația e foarte gravă. (…) Am notificat Ministerul Sănătății, sperăm să ne dea curând un răspuns, am vorbit cu domnul ministru, a spus că se ocupă de această situație, sperăm ca în curând să ne dea un răspuns și nu atât un răspuns, ci să se găsească o soluție, cred că e mai important. Dacă nu, pesemne că o să organizăm un miting, venim cu pacienții, cu copiii, sunt și copii în situația aceasta, imunodeficiențele le regăsim și la copii și la adulți”, a explicat Rozalina Lăpădatu.

Ea a spus că una dintre firme și-a justificat retragerea din motive comerciale iar cealaltă din motive de producție.

Sursa: AGERPRES